На TechRec 2024 расскажут, как грамотно внедрить ИИ в HR

31 мая в Москве пройдет масштабная конференция о применении ИИ в HR — TechRec 2024. Присоединиться к мероприятию можно будет также онлайн.
На TechRec 2024 будет два тематических трека: IT HR и AI HR.
В первом расскажут, как рекрутеру остаться востребованным в 2030 году, можно ли автоматизировать обучение интервьюеров, о продвинутом сорсинге во «ВКонтакте», stay-интервью как инструменте для управления удержанием и о роли DevRel. В треке AI HR — как использовать нейросети для привлечения кандидатов, о влиянии ИИ на профессии и ИИ в HR.
В программе также заявлены авторские мастер-классы, а также круглый стол на тему: «AI в HR: настоящее и будущее».
Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Golden Sikorka /
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