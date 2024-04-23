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На TechRec 2024 расскажут, как грамотно внедрить ИИ в HR

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

31 мая в Москве пройдет масштабная конференция о применении ИИ в HR — TechRec 2024. Присоединиться к мероприятию можно будет также онлайн.  

На TechRec 2024 расскажут, как грамотно внедрить ИИ в HR

На TechRec 2024 будет два тематических трека: IT HR и AI HR.

В первом расскажут, как рекрутеру остаться востребованным в 2030 году, можно ли автоматизировать обучение интервьюеров, о продвинутом сорсинге во «ВКонтакте», stay-интервью как инструменте для управления удержанием и о роли DevRel. В треке AI HR — как использовать нейросети для привлечения кандидатов, о влиянии  ИИ на профессии и ИИ в HR. 

В программе также заявлены авторские мастер-классы, а также круглый стол на тему: «AI в HR: настоящее и будущее».

Подробнее — на сайте

Фото на обложке: Golden Sikorka / Shutterstock

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