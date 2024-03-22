АО «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера — проведет онлайн-конференцию для предпринимателей, посвященную актуальным техникам и инструментам продаж. Ведущие эксперты в области рекламы, построению и развитию бизнеса, нейросетям и монетизации аудитории разберут особенности продаж в 2024 году, а также поделятся работающими инструментами по привлечению новых клиентов. Мероприятие пройдет 28 марта, участие бесплатное.

«Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году