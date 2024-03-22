«Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году

АО «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера — проведет онлайн-конференцию для предпринимателей, посвященную актуальным техникам и инструментам продаж. Ведущие эксперты в области рекламы, построению и развитию бизнеса, нейросетям и монетизации аудитории разберут особенности продаж в 2024 году, а также поделятся работающими инструментами по привлечению новых клиентов. Мероприятие пройдет 28 марта, участие бесплатное.
На конференции «Техники и инструменты продаж — что работает в 2024 году» выступят:
- Сергей Зипунников, руководитель отдела маркетинга и коммерции inSales;
- Александр Балин, Head of Product Growth в Skyeng;
- Петр Кудасов, предприниматель, основатель сообщества предпринимателей «Сердце Нижнего»;
- Темерова Кристина, эксперт по развитию технологий цифровой рекламы «МегаФона ПроБизнес»;
- Кирилл Безиков, предприниматель, сооснователь клуба по исследованию нейросетей NeuroBoost и проекта NeuroHub;
- Анна Бабанова, директор по маркетингу сервиса доставки продуктов с рецептами Elementaree.
«Продажи — ключевая задача предпринимателя. Чтобы выстроить работающую систему, которая будет стабильно приносить доход, владельцу бизнеса нужно постоянно актуализировать инструменты взаимодействия с аудиторией. Мы собрали признанных экспертов в области маркетинга и продаж, чтобы они поделились секретами успеха в 2024 году», — рассказал Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда».
Присоединиться к конференции могут все желающие. Также у участников будет возможность выиграть призы. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: LinkedIn Sales Solutions /
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