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«Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

АО «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера — проведет онлайн-конференцию для предпринимателей, посвященную актуальным техникам и инструментам продаж. Ведущие эксперты в области рекламы, построению и развитию бизнеса, нейросетям и монетизации аудитории разберут особенности продаж в 2024 году, а также поделятся работающими инструментами по привлечению новых клиентов. Мероприятие пройдет 28 марта, участие бесплатное.  

«Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году

На конференции «Техники и инструменты продаж — что работает в 2024 году» выступят:

  • Сергей Зипунников, руководитель отдела маркетинга и коммерции inSales;
  • Александр Балин, Head of Product Growth в Skyeng;
  • Петр Кудасов, предприниматель, основатель сообщества предпринимателей «Сердце Нижнего»;
  • Темерова Кристина, эксперт по развитию технологий цифровой рекламы «МегаФона ПроБизнес»;
  • Кирилл Безиков, предприниматель, сооснователь клуба по исследованию нейросетей NeuroBoost и проекта NeuroHub;
  • Анна Бабанова, директор по маркетингу сервиса доставки продуктов с рецептами Elementaree.

«Продажи — ключевая задача предпринимателя. Чтобы выстроить работающую систему, которая будет стабильно приносить доход, владельцу бизнеса нужно постоянно актуализировать инструменты взаимодействия с аудиторией. Мы собрали признанных экспертов в области маркетинга и продаж, чтобы они поделились секретами успеха в 2024 году», — рассказал Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда».

Присоединиться к конференции могут все желающие. Также у участников будет возможность выиграть призы. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: LinkedIn Sales Solutions / Unsplash

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