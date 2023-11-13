«Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений для благотворительных организаций

«Совкомбанк» и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открыли прием заявок в конкурс для технологических компаний, корпораций, стартапов и независимых разработчиков по созданию цифровых продуктов для благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций. Призовой фонд — 5 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 15 декабря на сайте.
Конкурс проводится в рамках проекта «Технологии добра» и направлен на поиск цифровых интеграционных решений, учитывающих специфику и потребности благотворительного сектора. Лучшие продукты будут размещены на платформе «Технологии добра», а их авторы разделят призовой фонд в размере 5 млн рублей.
Также для корпораций, стартапов и команд разработчиков участие в конкурсе — возможность получить доступ ко всем пользователям платформы «Технологии добра», представляющим российские благотворительные организации.
Тематики отбора включают пять ключевых блоков, соответствующих основным направлениям операционной деятельности благотворительных организаций:
- Управление финансовыми потоками, фандрайзинг.
- Управление грантовой и стандартной отчетностью.
- Управление проектной и программной деятельностью, внутренняя аналитика.
- Управление внешними коммуникациями и маркетинг.
- Создание и настройка инфраструктуры, включая ИТ-поддержку.
К участию приглашаются как крупные компании и корпорации, так и стартапы, технологические предприниматели, а также студенческие команды. Рассматриваются готовые технологии и заявки в формате технического задания от команд разработчиков, готовых кастомизировать имеющиеся собственные решения или создать их «под ключ» с нуля.
«Технологии добра» — маркетплейс с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки. Для российских социально ориентированных некоммерческих организаций это возможность облегчить ведение своей операционной деятельности. В проекте «Технологии добра» принимают участие VK, Skillbox и Lerna.ru, а также Softline, «Скан-Интерфакс», «ТЕКО», «Аксиома-Софт» и «Лаборатория Касперского».
Фото на обложке: TommyStockProject /
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