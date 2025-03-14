Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025» состоится 29 мая в Москве

Девятый ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня» в кластере ММДЦ «Москва Сити». Организаторы форума — «TMT Конференции», «Телеспутник» и TelecomDaily. Регистрация на мероприятие бесплатная.

Одна из ключевых тем «ТелеМультиМедиа Форума 2025» — возможность формирования единого цифрового пространства из линейных телеканалов с учетом перспектив технологического развития и изменения привычек новой аудитории. Создание такого пространства — вызов для отрасли и шанс переосмыслить подход к вещанию в целом.

Первые лица медиаотрасли также обсудят вопросы развития онлайн-кинотеатров как бизнеса, инновации рекомендательных сервисов и контентную политику медиахолдингов, применения передовых технологий и искусственного интеллекта на всех этапах производства, обработки и доставки медиаконтента.

Вопросы пленарной дискуссии, открывающей форум:

роль линейного TB в экосистеме телесмотрения будущего по мнению медиахолдингов: перспективы и возможности для развития;

эволюция кроссплатформенности: линейное телевидение, но с удобством цифрового пространства;

адаптация форматов: как перестроить привычки молодой аудитории под ТВ и надо ли это делать;

телевизионные привычки зрителей в онлайн-кинотеатрах и молодежные паттерны поведения на линейном ТВ: разнонаправленное движение в работе с аудиторией;

«А можно без SMART TV?»: информационное равенство или телевизор для бабушки;

ответственность и влияние медиа: смысловой камертон общества;

массовые проекты как повод объединиться и порассуждать всей страной;

новая контентная политика: невообразимые коллаборации и копродукция;

радио 2025;

кибербезопасность и искусственный интеллект в медиаотрасли: союзники или враги и и другие важнейшие вопросы.