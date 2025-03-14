Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025» состоится 29 мая в Москве

Партнеры
Партнеры
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

Девятый ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня» в кластере ММДЦ «Москва Сити». Организаторы форума — «TMT Конференции», «Телеспутник» и TelecomDaily. Регистрация на мероприятие бесплатная.

Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025» состоится 29 мая в Москве
  1. Партнеры
Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Одна из ключевых тем «ТелеМультиМедиа Форума 2025» — возможность формирования единого цифрового пространства из линейных телеканалов с учетом перспектив технологического развития и изменения привычек новой аудитории. Создание такого пространства — вызов для отрасли и шанс переосмыслить подход к вещанию в целом.

Первые лица медиаотрасли также обсудят вопросы развития онлайн-кинотеатров как бизнеса, инновации рекомендательных сервисов и контентную политику медиахолдингов, применения передовых технологий и искусственного интеллекта на всех этапах производства, обработки и доставки медиаконтента.

Вопросы пленарной дискуссии, открывающей форум:

  • роль линейного TB в экосистеме телесмотрения будущего по мнению медиахолдингов: перспективы и возможности для развития;
  • эволюция кроссплатформенности: линейное телевидение, но с удобством цифрового пространства;
  • адаптация форматов: как перестроить привычки молодой аудитории под ТВ и надо ли это делать;
  • телевизионные привычки зрителей в онлайн-кинотеатрах и молодежные паттерны поведения на линейном ТВ: разнонаправленное движение в работе с аудиторией;
  • «А можно без SMART TV?»: информационное равенство или телевизор для бабушки;
  • ответственность и влияние медиа: смысловой камертон общества;
  • массовые проекты как повод объединиться и порассуждать всей страной;
  • новая контентная политика: невообразимые коллаборации и копродукция;
  • радио 2025;
  • кибербезопасность и искусственный интеллект в медиаотрасли: союзники или враги и и другие важнейшие вопросы.

Фото на обложке: Pinho / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме