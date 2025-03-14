Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025» состоится 29 мая в Москве
Девятый ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня» в кластере ММДЦ «Москва Сити». Организаторы форума — «TMT Конференции», «Телеспутник» и TelecomDaily. Регистрация на мероприятие бесплатная.
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Одна из ключевых тем «ТелеМультиМедиа Форума 2025» — возможность формирования единого цифрового пространства из линейных телеканалов с учетом перспектив технологического развития и изменения привычек новой аудитории. Создание такого пространства — вызов для отрасли и шанс переосмыслить подход к вещанию в целом.
Первые лица медиаотрасли также обсудят вопросы развития онлайн-кинотеатров как бизнеса, инновации рекомендательных сервисов и контентную политику медиахолдингов, применения передовых технологий и искусственного интеллекта на всех этапах производства, обработки и доставки медиаконтента.
Вопросы пленарной дискуссии, открывающей форум:
- роль линейного TB в экосистеме телесмотрения будущего по мнению медиахолдингов: перспективы и возможности для развития;
- эволюция кроссплатформенности: линейное телевидение, но с удобством цифрового пространства;
- адаптация форматов: как перестроить привычки молодой аудитории под ТВ и надо ли это делать;
- телевизионные привычки зрителей в онлайн-кинотеатрах и молодежные паттерны поведения на линейном ТВ: разнонаправленное движение в работе с аудиторией;
- «А можно без SMART TV?»: информационное равенство или телевизор для бабушки;
- ответственность и влияние медиа: смысловой камертон общества;
- массовые проекты как повод объединиться и порассуждать всей страной;
- новая контентная политика: невообразимые коллаборации и копродукция;
- радио 2025;
- кибербезопасность и искусственный интеллект в медиаотрасли: союзники или враги и и другие важнейшие вопросы.
Фото на обложке: Pinho /
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