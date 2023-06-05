Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека

Идет ML-соревнование Text Generation Detection: GPT or Human от Codenrock. Принять участие можно до 7 июня. Победители получат сертификат на покупки на маркетплейсах.

В рамках Text Generation Detection: GPT or Human участникам необходимо разработать модель, которая сможет отличать тексты, написанные искусственным интеллектом от текстов, написанных человеком. Участники получат наборы данных, содержащие тексты обеих категорий.

Созданная модель должна классифицировать каждый текст на две категории с высокой точностью. Для оценки точности классификации будет использоваться метрика F1.

Результаты можно увидеть в лидерборде, который формируется в режиме реального времени. Победителем соревнования станет команда (от одного до пяти человек) с наилучшей точностью классификации, а в качестве приза она получит сертификат на сумму 4 тысячи рублей на покупки на маркетплейсах. Также все команды, которые окажутся в лидерборде, получат сертификат об участии.

Зарегистрироваться можно здесь.

Фото на обложке: DC Studio / Shutterstock