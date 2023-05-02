В Москве состоится бизнес-конгресс молодых предпринимателей

13 мая в Москве пройдет бизнес-конгресс для предпринимателей и топ-менеджеров в возрасте до 35 лет «Время Молодых». Участники смогут найти потенциальных бизнес-партнеров и узнают о возможностях развития новых проектов в России.

Организаторы конгресса — сообщества для молодых предпринимателей ClubFirst Future и Y Club при поддержке Фонда «Росконгресс» и Агентства стратегических инициатив (АСИ). В программе:

Q&A-сессия с Алексеем Репиком, председатель «Деловой России», основатель ГК «Р‑Фарм», участник рейтинга Forbes Russia (64 место);

пленарная сессия с директором Департамента предпринимательства Москвы и президентами торговых палат разных стран;

выступления предпринимателей в формате TED Talks;

мастер-классы и интерактивные зоны от партнеров мероприятия.

Участники обсудят проблемные зоны российского бизнеса, инновационные решения для их преодоления и обменяются опытом реализации предпринимательских проектов. Также они смогут:

найти потенциальных бизнес-партнеров;

узнать о возможностях развития новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства;

подать заявку на резидентство в крупнейшие молодежные бизнес-сообщества страны.

Для участия нужна регистрация, все заявки проходят отбор.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock