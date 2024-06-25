Масштабный пляжный ИТ-фестиваль ULCAMP пройдет 19–21 июля

19–21 июля в Ульяновской области пройдет крупнейшее в России ИТ-мероприятие ULCAMP, на котором соберутся основатели технологических компаний и ИТ-специалисты. Гости смогут обменяться опытом в неформальной обстановке, а также посетить лекции, дискуссии, принять участие во множестве других активностей.
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Среди спикеров ULCAMP — эксперты из «Альфа-Банка», «Яндекса», Positive Technologies, ООО «РТК ИТ», Postgres Professional, Skillfactory, Mish Product Lab и других компаний. Они будут говорить о коде и разработке, о том, как меняются требования безопасности, мотивировать команды, развивать soft и hard skills и о многом другом. Стать спикером сможет любой желающий на «баркемпах».
В спортивной части мероприятия запланированы состязания по семи видам спорта от компании MediaSoft: футболу, волейболу, стрельбе из лука, арбалета, пистолета и винтовки, а также мини-гольфу. Соревноваться можно в командах или пройти испытания индивидуально.
Помимо этого гостей фестиваля ждут десятки других активностей от партнеров — от квизов и настолок до турниров по FIFA, поеданию бургеров и катанию на парусной яхте. Каждый день ULCAMP завершит музыкальная программа. Так, 19 июля пройдет Alfa Music Night, где выступят DJ Alex Twain, Dj Kradson, группа «Дископровокация» и хедлайнер Найк Борзов. 20 июля — группы ILWT, Богдан Титомир, группа «DJ Середина Лета», а также «Бахыт Компот», GorillaGun и Стас Экстаз (по приглашению партнера ТТС by Effort Telecom).
Разместиться на территории фестиваля можно в палаточном лагере. Для тех, кто не планирует оставаться с ночевкой, будет организован бесплатный трансфер в Ульяновск. Подробности и билеты — на сайте.
Фото на обложке: Vicko Mozara /
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