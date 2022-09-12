В Казани пройдет образовательная IT-конференция Up!Date

21 сентября 2022 года в рамках форума Kazan Digital Week состоится масштабная образовательная IT-конференция Up!Date 2022. Участники получат актуальную информацию по таким направлениям, как работа с базами данных, Frontend-разработка, DevOps, Backend, .NET и аналитика.

В программе Up!Date 2022 — выступления представителей крупнейших российских компаний, таких как «Яндекс», «Тинькофф», «БАРС Груп» и других. Они поделятся с аудиторией актуальной информацией по таким направлениям, как работа с базами данных, Frontend-разработка, DevOps, Backend, .NET и аналитика.

«Kazan Digital Week — мощный международный проект, в рамках которого получают импульс к развитию такие стратегически важные направления, как импортозамещение и технологический суверенитет, кибербезопасность, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в госуправлении, здравоохранении, образовании, финансах, агросекторе. Мы рады быть частью такого масштабного мероприятия, оказывать поддержку в организации образовательной конференции Up!Date 2022 и тем самым вносить свой вклад в формирование кадрового резерва IT-отрасли», — отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани с 21 по 24 сентября. Главное IT-событие республики объединит около сотни секций, круглых столов и панельных дискуссий.

В рамках KDW традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин — своеобразная репетиция «Игр будущего».

Участие бесплатное. Регистрация открыта до 19 сентября на сайте.

Мероприятие пройдет при поддержке российского разработчика ПО «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Фото на обложке: Karina Lopatina / Shutterstock