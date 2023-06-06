Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack

С 7 по 21 июня 2023 года банк «Уралсиб» в партнерстве с Ассоциацией российских банков проводит хакатон Uralsib Hack, посвященный инновационным решениям для банков на основе технологий генеративных нейросетевых моделей. Участники поборются за призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также возможность получить гранты на пилотирование до 5 млн рублей от «Уралсиба».

Задача хакатона — придумать и предложить работоспособный прототип на основе девяти кейсов, предоставленных банком «Уралсиб»:

«Контент-аналитик»;

«Журналист»;

«Генератор дизайна»;

«Диалоговый чат-бот»;

«Цифровой ассистент»;

«Генератор опросов»;

«Дата-ассистент»;

«Ассистент маркетолога»;

«Референт».

Это могут быть уже внедренные решения, концепты, а также общее описание возможностей компаний в сфере генеративного искусственного интеллекта. На этапе создания концептов основное внимание будет уделено рабочим прототипам решений. После проведения мероприятия переход с открытого к серверному решению будет осуществляться в формате пилотирования проекта в банке «Уралсиб».

Завершит хакатон турнир идей, где лучшие решения финалистов будут представлены широкой аудитории. Проекты-призеры разделят призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также будут отобраны для заслушивания на заседании комиссии по инновациям банка «Уралсиба» с возможностью получения гранта до 5 млн рублей на пилотирование. Также участникам хакатона будут доступны образовательные мероприятия акселерационной программы бизнес-инкубатора Финансового университета «Лидеры инноваций».

Принять участие в Uralsib Hack можно в командах до пяти человек. Для этого нужно подать заявку до 6 июня.

Фото на обложке: Something Special / Shutterstock