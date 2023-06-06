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Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 7 по 21 июня 2023 года банк «Уралсиб» в партнерстве с Ассоциацией российских банков проводит хакатон Uralsib Hack, посвященный инновационным решениям для банков на основе технологий генеративных нейросетевых моделей. Участники поборются за призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также возможность получить гранты на пилотирование до 5 млн рублей от «Уралсиба».

Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack

Задача хакатона — придумать и предложить работоспособный прототип на основе девяти кейсов, предоставленных банком «Уралсиб»: 

  • «Контент-аналитик»;
  • «Журналист»;
  • «Генератор дизайна»;
  • «Диалоговый чат-бот»;
  • «Цифровой ассистент»;
  • «Генератор опросов»;
  • «Дата-ассистент»;
  • «Ассистент маркетолога»;
  • «Референт». 

Это могут быть уже внедренные решения, концепты, а также общее описание возможностей компаний в сфере генеративного искусственного интеллекта. На этапе создания концептов основное внимание будет уделено рабочим прототипам решений. После проведения мероприятия переход с открытого к серверному решению будет осуществляться в формате пилотирования проекта в банке «Уралсиб».

Завершит хакатон турнир идей, где лучшие решения финалистов будут представлены широкой аудитории. Проекты-призеры разделят призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также будут отобраны для заслушивания на заседании комиссии по инновациям банка «Уралсиба» с возможностью получения гранта до 5 млн рублей на пилотирование. Также участникам хакатона будут доступны образовательные мероприятия акселерационной программы бизнес-инкубатора Финансового университета «Лидеры инноваций».

Принять участие в Uralsib Hack можно в командах до пяти человек. Для этого нужно подать заявку до 6 июня. 

Фото на обложке: Something Special / Shutterstock

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