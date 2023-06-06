Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack

С 7 по 21 июня 2023 года банк «Уралсиб» в партнерстве с Ассоциацией российских банков проводит хакатон Uralsib Hack, посвященный инновационным решениям для банков на основе технологий генеративных нейросетевых моделей. Участники поборются за призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также возможность получить гранты на пилотирование до 5 млн рублей от «Уралсиба».
Задача хакатона — придумать и предложить работоспособный прототип на основе девяти кейсов, предоставленных банком «Уралсиб»:
- «Контент-аналитик»;
- «Журналист»;
- «Генератор дизайна»;
- «Диалоговый чат-бот»;
- «Цифровой ассистент»;
- «Генератор опросов»;
- «Дата-ассистент»;
- «Ассистент маркетолога»;
- «Референт».
Это могут быть уже внедренные решения, концепты, а также общее описание возможностей компаний в сфере генеративного искусственного интеллекта. На этапе создания концептов основное внимание будет уделено рабочим прототипам решений. После проведения мероприятия переход с открытого к серверному решению будет осуществляться в формате пилотирования проекта в банке «Уралсиб».
Завершит хакатон турнир идей, где лучшие решения финалистов будут представлены широкой аудитории. Проекты-призеры разделят призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также будут отобраны для заслушивания на заседании комиссии по инновациям банка «Уралсиба» с возможностью получения гранта до 5 млн рублей на пилотирование. Также участникам хакатона будут доступны образовательные мероприятия акселерационной программы бизнес-инкубатора Финансового университета «Лидеры инноваций».
Принять участие в Uralsib Hack можно в командах до пяти человек. Для этого нужно подать заявку до 6 июня.
Фото на обложке: Something Special /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
- 2 Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
- 3 Победители хакатона Sovcombank Team Challenge 2023 разделят 1 млн рублей
- 4 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
- 5 Стартовал прием заявок на урбанистический хакатон для молодых архитекторов «Города»
ВОЗМОЖНОСТИ
06 июня 2023
06 июня 2023
07 июня 2023