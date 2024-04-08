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На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 апреля состоится третья онлайн-конференция «Венчурный мост 3: время инвесторов» от сообщества Prosto VC. Ее участники обсудят начало нового экономического цикла и возможности заработка для инвесторов. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций

На мероприятии участников ждет:

  • три трека: доклады и дискуссии про инвестиции в ранние стадии, поздние стадии и Web3-направления;
  • питч-сессия синдикаторов, которые презентуют свои сделки, к которым участники смогут присоединяться небольшими чеками;
  • девять спикеров: своими знаниями поделятся профессиональные венчурные инвесторы с многолетним международным опытом;
  • первая венчурная afterparty в формате онлайн-трансляции, специально подготовленная членом клуба Prosto VC и инвестором Dj Mak.

Конференция будет актуальна для стартапов, начинающих венчуристов, а также фондов и синдикаторов.

В числе спикеров мероприятия:

  • Евгений Чеботов, синдикатор и сооснователь Prosto VC;
  • Александр Иванов, управляющий партнер Axevil Capital;
  • Григорий Трубкин, управляющий партнер New Venture Brokerage;
  • Сергей Беляев, управляющий партнер AngelTalks&Partners;
  • Константин Ломашук, управляющий партнер cyber•Fund;
  • Eгoр Абрамов, управляющий партнер Contribution Capital;
  • Максим Терехов, управляющий партнер GTS Ventures
  • и два секретных эксперта.

Организатор — Prosto VC, сообщество бизнес-ангелов, фондов и синдикаторов, совместно инвестирующих в топ-стартапы по всему миру.

Фото на обложке: Austin Distel / Unsplash

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