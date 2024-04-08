9 апреля состоится третья онлайн-конференция «Венчурный мост 3: время инвесторов» от сообщества Prosto VC. Ее участники обсудят начало нового экономического цикла и возможности заработка для инвесторов. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций