На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций

9 апреля состоится третья онлайн-конференция «Венчурный мост 3: время инвесторов» от сообщества Prosto VC. Ее участники обсудят начало нового экономического цикла и возможности заработка для инвесторов. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
На мероприятии участников ждет:
- три трека: доклады и дискуссии про инвестиции в ранние стадии, поздние стадии и Web3-направления;
- питч-сессия синдикаторов, которые презентуют свои сделки, к которым участники смогут присоединяться небольшими чеками;
- девять спикеров: своими знаниями поделятся профессиональные венчурные инвесторы с многолетним международным опытом;
- первая венчурная afterparty в формате онлайн-трансляции, специально подготовленная членом клуба Prosto VC и инвестором Dj Mak.
Конференция будет актуальна для стартапов, начинающих венчуристов, а также фондов и синдикаторов.
В числе спикеров мероприятия:
- Евгений Чеботов, синдикатор и сооснователь Prosto VC;
- Александр Иванов, управляющий партнер Axevil Capital;
- Григорий Трубкин, управляющий партнер New Venture Brokerage;
- Сергей Беляев, управляющий партнер AngelTalks&Partners;
- Константин Ломашук, управляющий партнер cyber•Fund;
- Eгoр Абрамов, управляющий партнер Contribution Capital;
- Максим Терехов, управляющий партнер GTS Ventures
- и два секретных эксперта.
Организатор — Prosto VC, сообщество бизнес-ангелов, фондов и синдикаторов, совместно инвестирующих в топ-стартапы по всему миру.
Фото на обложке: Austin Distel /
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