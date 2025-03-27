В Петербурге обсудят, как медиа и бизнес зарабатывают на контенте в эпоху ИИ

3-4 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Вместе Медиа. Контент», посвящённая новым подходам к созданию и монетизации контента для медиа и соцсетей. Участники обсудят влияние ИИ на работу редакций и PR-отделов, развитие UGC-контента и органического трафика, а также инструменты монетизации в условиях изменяющихся потребительских привычек. Организаторы — «Вместе медиа» и PR-агентство Mediacom.Expert.

В программе — четыре тематических трека. На секции про органический контент спикеры расскажут о том, как получать трафик без платного продвижения, работать с комьюнити, инфлюенсерами и нишевыми темами вроде науки, медицины, истории и инклюзии. Участники узнают, как бизнес и редакции создают long-form-контент и развивают органический видеомаркетинг.

Отдельно обсудят инструменты ИИ: как автоматизировать рутину в редакциях и корпоративных медиа, какие процессы меняются уже сейчас и к чему готовиться журналистам и PR-специалистам в ближайшие годы.

На секции про мультиформат и дистрибуцию разберут работу с контентом, который успевает устареть за минуты. Участники обсудят развитие UGC, работу с контентплейсами и стратегии удержания аудитории на разных платформах.

Завершит программу трек про монетизацию: участники расскажут, как зарабатывать на контенте в 2025 году — через интеграции, спецпроекты, подписки, платные сообщества и образовательные продукты.

В конференции примут участие представители федеральных и региональных медиа, PR-агентств и бизнеса. Среди заявленных спикеров — эксперты из «Дзен», Wildberries, VK, «Максидома», МТС, ИД «Коммерсантъ», НМГ, «Рамблера», Speech2Text и других компаний.

Кроме того, в рамках конференции подведут итоги двух конкурсов: для региональных и студенческих редакций.

Место проведения: Санкт-Петербург, КАНАТНЫЙ ЦЕХ, 25-я линия В. О., 6, корпус Корпус ВШЭ. Подробнее о программе и билеты — на сайте конференции.



Фото на обложке: pixabay.com

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