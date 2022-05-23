Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте

26 мая в 18:00 (Мск) состоится первая из цикла лекция о преимуществах и особенностях перспективной технологии блокчейн. Спикером выступит Герберт Шопник — основатель NFT-агентства Digital Art EXPO.
Лекции о блокчейне и криптовалюте будут полезны для IT-специалистов, финансистов, экономистов, руководителей проектов, маркетологов и юристов. Также в рамках программы заявлена лекция, посвященная NFT, — она даст новые знания для продвижения, творчества и инвестиций в том числе представителям креативных индустрий, дизайнерам и художникам.
Спикер — Герберт Шопник, основатель NFT-агентства Digital Art EXPO и автор образовательных программ по цифровой трансформации и блокчейну, эксперт с опытом развития зарубежных и российских компаний.
Мероприятия пройдут в смешанном формате. Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Iaremenko Sergii /
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