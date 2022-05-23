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Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 мая в 18:00 (Мск) состоится первая из цикла лекция о преимуществах и особенностях перспективной технологии блокчейн. Спикером выступит Герберт Шопник — основатель NFT-агентства Digital Art EXPO. 

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте

Лекции о блокчейне и криптовалюте будут полезны для IT-специалистов, финансистов, экономистов, руководителей проектов, маркетологов и юристов. Также в рамках программы заявлена лекция, посвященная NFT, — она даст новые знания для продвижения, творчества и инвестиций в том числе представителям креативных индустрий, дизайнерам и художникам. 

Спикер — Герберт Шопник, основатель NFT-агентства Digital Art EXPO и автор образовательных программ по цифровой трансформации и блокчейну, эксперт с опытом развития зарубежных и российских компаний. 

Мероприятия пройдут в смешанном формате. Участие бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Iaremenko Sergii / Shutterstock

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