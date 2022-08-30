Идет регистрация на хакатон VTB API hackathon 2022

15 сентября стартует хакатон от ВТБ. Участникам предстоит разработать сервис на базе API. Призовой фонд — 1,8 млн рублей.

К участию приглашаются разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры, QA- и DevOps-специалисты. Участникам предстоит решить один из треков на выбор:

Создать продукты на основе API. Разработать инструменты обеспечения безопасности API.

Готовые решения необходимо упаковать и загрузить на платформу до 29 сентября. 1-2 октября пройдут презентации идей экспертам ВТБ и финтех-хаба Банка России. С 4 по 13 октября состоится второй этап по доработке прототипов. 15 октября состоится финал.

Финалисты получат фирменный мерч от ВТБ. Также участники смогут выиграть обучение в образовательных программах финтех-хаба.

Регистрация открыта до 25 сентября на сайте.

Фото на обложке: Mr. Kosal / Shutterstock