ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы для решения своих бизнес-задач

ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы в рамках проекта Платформы корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» для решения своих бизнес-задач. Заявки принимаются до 24 октября на сайте.
Стартапы, прошедшие экспертный отбор, получат возможности реализовать оплачиваемый пилотный проект, доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе партнеров, а в случае успешного пилота — возможность масштабировать IT-решение на весь банк.
Партнеры ищут решения по направлениям:
- сервисы для обслуживания клиентов;
- небанковские сервисы для В2С-клиентов;
- автоматизация внутренних процессов;
- решения в области безопасности;
- сервисы для корпоративных клиентов;
- цифровые клиентские пути;
- сервисы для служб взыскания;
- цифровые продукты для обучения сотрудников.
Принять участие могут технологические команды с юридическим лицом или ИП с проектом на стадии MVP и выше.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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