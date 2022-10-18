ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы в рамках проекта Платформы корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» для решения своих бизнес-задач. Заявки принимаются до 24 октября на сайте.

ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы для решения своих бизнес-задач