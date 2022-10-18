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ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы для решения своих бизнес-задач

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы в рамках проекта Платформы корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» для решения своих бизнес-задач. Заявки принимаются до 24 октября на сайте.

ВТБ и «Газпромбанк» ищут стартапы для решения своих бизнес-задач

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Стартапы, прошедшие экспертный отбор, получат возможности реализовать оплачиваемый пилотный проект, доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе партнеров, а в случае успешного пилота — возможность масштабировать IT-решение на весь банк.

Партнеры ищут решения по направлениям:

  • сервисы для обслуживания клиентов;
  • небанковские сервисы для В2С-клиентов;
  • автоматизация внутренних процессов;
  • решения в области безопасности;
  • сервисы для корпоративных клиентов;
  • цифровые клиентские пути;
  • сервисы для служб взыскания;
  • цифровые продукты для обучения сотрудников.

Принять участие могут технологические команды с юридическим лицом или ИП с проектом на стадии MVP и выше.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

 

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