18-19 февраля 2023 года пройдет онлайн-хакатон VK NFT x Definition для разработчиков. Участникам нужно будет создать мини-приложение на основе технологии NFT. Авторы лучших продуктов разделят призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»