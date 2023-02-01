Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»

18-19 февраля 2023 года пройдет онлайн-хакатон VK NFT x Definition для разработчиков. Участникам нужно будет создать мини-приложение на основе технологии NFT. Авторы лучших продуктов разделят призовой фонд в 1,5 млн рублей.
В декабре 2022 года «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, в котором можно управлять токенами. Задача для разработчиков на хакатоне VK NFT x Definition — придумать новые решения c NFT:
- создать сервис по созданию и авторизации NFT-билетов;
- создать механизм управления доступом к контенту через NFT;
- разработать любой другой интересный продукт на основе NFT.
Задачи представлены на выбор участников. Подать заявку можно до 16 февраля.
Фото на обложке: Black Salmon /
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