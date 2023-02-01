Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18-19 февраля 2023 года пройдет онлайн-хакатон VK NFT x Definition для разработчиков. Участникам нужно будет создать мини-приложение на основе технологии NFT. Авторы лучших продуктов разделят призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»

В декабре 2022 года «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, в котором можно управлять токенами. Задача для разработчиков на хакатоне VK NFT x Definition — придумать новые решения c NFT:

  • создать сервис по созданию и авторизации NFT-билетов;
  • создать механизм управления доступом к контенту через NFT;
  • разработать любой другой интересный продукт на основе NFT.

Задачи представлены на выбор участников. Подать заявку можно до 16 февраля.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Я люблю красиво жить, но красиво жить бесконечно — куда интереснее»
  2. 2 Что такое метавселенная?
  3. 3 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
  4. 4 Кто инвестирует в Web3 в России
  5. 5 Конференция Web3 Russia пройдет 7-8 сентября 2022 года

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2023

Альфа-Шанс

02 февраля 2023

Global Game Jam

02 февраля 2023

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ