Конференция Web3 Russia пройдет 7-8 сентября 2022 года

7-8 сентября 2022 года в Москве на теплоходе «РИО-1 LOFT BOAT» пройдет конференция Web3 Russia. На одной площадке соберутся гости и ведущие эксперты в сфере Web3, которые поделятся своим опытом.

Профессионалы в области блокчейн-технологий, криптовалют и децентрализованных финансов обсудят проблематику основных направлений Web3 на реальных кейсах, расскажут, что делать на «медвежьем» рынке и как подготовиться к «бычьему» циклу.

Среди тем:

майнинг;

ICO и IDO;

DeFi;

NFT;

GameFi;

DAO;

налоги и законы о криптовалюте и многие другие.

Количество билетов ограничено. Сейчас действует акция при покупке от двух билетов: скидка 5 тысяч рублей на второй и последующие билеты.

Подробная информация о конференции и спикерах, а также билеты — на сайте.

Фото на обложке: Morocko / Shutterstock