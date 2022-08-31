Конференция Web3 Russia пройдет 7-8 сентября 2022 года

7-8 сентября 2022 года в Москве на теплоходе «РИО-1 LOFT BOAT» пройдет конференция Web3 Russia. На одной площадке соберутся гости и ведущие эксперты в сфере Web3, которые поделятся своим опытом.
Профессионалы в области блокчейн-технологий, криптовалют и децентрализованных финансов обсудят проблематику основных направлений Web3 на реальных кейсах, расскажут, что делать на «медвежьем» рынке и как подготовиться к «бычьему» циклу.
Среди тем:
- майнинг;
- ICO и IDO;
- DeFi;
- NFT;
- GameFi;
- DAO;
- налоги и законы о криптовалюте и многие другие.
Количество билетов ограничено. Сейчас действует акция при покупке от двух билетов: скидка 5 тысяч рублей на второй и последующие билеты.
Подробная информация о конференции и спикерах, а также билеты — на сайте.
Фото на обложке: Morocko /
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