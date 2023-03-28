Бизнес-инкубатор «Ингрия» и платформа eLama разберут требования нового закона о маркировке интернет-рекламы

29 марта бизнес-инкубатор «Ингрия» и платформа для эффективного управления интернет-рекламой eLama проведут вебинар, в рамках которого разберут актуальные требования закона о маркировке интернет-рекламы. Участие бесплатное.

1 сентября 2022 года начали действовать новые положения об обязательной маркировке и учете интернет-рекламы: теперь любая реклама, размещенная в интернете, должна быть маркирована, а вся информация о ней — передана в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которой выступает Роскомнадзор.

Кого касаются новые требования, как маркировать рекламные сообщения и будут ли штрафы за нарушение требований — эти и другие разберут на предстоящем вебинаре.

Приглашенный спикер — Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком, евангелист сервиса eLama, автор и основатель популярного блога о рекламе и веб-аналитике fabrikaklikov.ru, соавтор и преподаватель курсов по контекстной и таргетированной рекламе в ppc.world, «Нетологии», MaEd, Skillbox, Coursera, автор в Forbes, РБК Pro, RB.RU.

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock