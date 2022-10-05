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Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 октября 2022 года «СберМегаМаркет» проведет бесплатный вебинар, на котором эксперты расскажут, как комплексный подход и использование различных инфраструктурных и рекламных возможностей площадки позволит увеличить продажи в высокий сезон.

Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе
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Потребители все больше придерживаются стратегии рационального потребления, ориентируясь на распродажи, осознанные покупки и сравнение стоимости на разных площадках. Продавцы, в свою очередь, стремятся соответствовать спросу и формируют выгодные ценовые и товарные предложения, учитывая сезонность и маржинальность. 

Основная задача маркетплейса — соединить интересы покупателей и продавцов, а также предоставить высокий уровень качества сервиса для обеих сторон, максимальный доступ и удобство.

В программе:

  • новые возможности на «СберМегаМаркете»: изменение процесса подключения к маркетплейсу, удобный формат возврата товаров для покупателей, расширение логистических магистралей, услуги кредитования;
  • все, что нужно знать продавцам перед стартом федеральных промо на маркетплейсе — сроки проведения, релевантный ассортимент, инструменты продвижения, условия участия;
  • дополнительные рекламные возможности и как получить максимальную выгоду от их использования в период распродаж;
  • данные по эффективности и типичные ошибки продавцов на примере участников предыдущих промо.

 Спикеры:

  • Арина Дзюба, руководитель отдела по развитию продукта в направлении работы с продавцами маркетплейса «СберМегаМаркет»;
  • Алла Пушкова, руководитель отдела трейд-маркетинга маркетплейса «СберМегаМаркет»;
  • Владимир Барткович, руководитель отдела медийной рекламы маркетплейса «СберМегаМаркет»;
  • Дмитрий Шибаршин, руководитель группы аналитики и развития продуктов продвижения для продавцов маркетплейса «СберМегаМаркет».

В качестве модератора традиционно выступит Владислав Широбоков, основатель деловых мероприятий для ритейла UPGRADE и New Retail Forum.

Участие в мероприятии будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи товаров.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: KOBU Agency / Unsplash

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