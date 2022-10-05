Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе

6 октября 2022 года «СберМегаМаркет» проведет бесплатный вебинар, на котором эксперты расскажут, как комплексный подход и использование различных инфраструктурных и рекламных возможностей площадки позволит увеличить продажи в высокий сезон.
Потребители все больше придерживаются стратегии рационального потребления, ориентируясь на распродажи, осознанные покупки и сравнение стоимости на разных площадках. Продавцы, в свою очередь, стремятся соответствовать спросу и формируют выгодные ценовые и товарные предложения, учитывая сезонность и маржинальность.
Основная задача маркетплейса — соединить интересы покупателей и продавцов, а также предоставить высокий уровень качества сервиса для обеих сторон, максимальный доступ и удобство.
В программе:
- новые возможности на «СберМегаМаркете»: изменение процесса подключения к маркетплейсу, удобный формат возврата товаров для покупателей, расширение логистических магистралей, услуги кредитования;
- все, что нужно знать продавцам перед стартом федеральных промо на маркетплейсе — сроки проведения, релевантный ассортимент, инструменты продвижения, условия участия;
- дополнительные рекламные возможности и как получить максимальную выгоду от их использования в период распродаж;
- данные по эффективности и типичные ошибки продавцов на примере участников предыдущих промо.
Спикеры:
- Арина Дзюба, руководитель отдела по развитию продукта в направлении работы с продавцами маркетплейса «СберМегаМаркет»;
- Алла Пушкова, руководитель отдела трейд-маркетинга маркетплейса «СберМегаМаркет»;
- Владимир Барткович, руководитель отдела медийной рекламы маркетплейса «СберМегаМаркет»;
- Дмитрий Шибаршин, руководитель группы аналитики и развития продуктов продвижения для продавцов маркетплейса «СберМегаМаркет».
В качестве модератора традиционно выступит Владислав Широбоков, основатель деловых мероприятий для ритейла UPGRADE и New Retail Forum.
Участие в мероприятии будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи товаров.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: KOBU Agency /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве пройдет форум «Инфраструктура инноваций» для российского технобизнеса
- 2 «Экологический союз» расскажет, как бренду стать экологичнее и удержать покупателя
- 3 На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты
- 4 На конференции «Форум доноров» обсудят развитие человеческого капитала и ESG в новых условиях
- 5 RDN Group расскажет, как обеспечить максимальный контроль бизнеса над работой с сервисами и DevOPS
ВОЗМОЖНОСТИ
06 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022