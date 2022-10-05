6 октября 2022 года «СберМегаМаркет» проведет бесплатный вебинар, на котором эксперты расскажут, как комплексный подход и использование различных инфраструктурных и рекламных возможностей площадки позволит увеличить продажи в высокий сезон.

Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе