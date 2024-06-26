В Москве пройдет well-being-фестиваль для HR и руководителей команд

30 июня в EXIT Loft & Rooftop пройдет ежегодный well-being-фестиваль для HR-менеджеров, руководителей команд и внутренних экспертов по благополучию и здоровью сотрудников от компании Inbalansy. Участие бесплатное, по регистрации.

Уже третий год подряд Inbalansy проводит в Москве День благополучия и здоровья для HR-менеджеров, руководителей и экспертов по Well-being. В программе фестиваля мастер-классы, лекции и нетворкинг.

Например, на мастер-классе художницы и скульптора Татьяны Клят гости создадут маски из цветной бумаги, чтобы собрать и увидеть свой альтернативный образ. А психолог и тренер Inbalansy Наталья Бурмистрова расскажет, как найти и сформулировать свои ценности.

Кроме того, эксперты поделятся, какие навыки будут актуальны в будущем и как их можно развивать, как компании решаются на внедрение программ по ментальному здоровью и как социальные проекты влияют на работу сотрудников.

Подробная программа и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Kelly Sikkema / Unsplash