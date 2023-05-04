Какие деловые СМИ читают российские предприниматели — опрос

«Альтап», сервис для работы в 1С через интернет, запустил опрос среди российских предпринимателей на тему того, какие деловые СМИ и каналы они читают. По итогам команда соберет сборник полезных бизнес-ресурсов.
Опрос состоит из 12 вопросов. Пройти его можно по ссылке, это займет около трех минут. Каждый участник опроса получит подарок — ссылку на статьи и сервисы, которые могут помочь в работе начинающих и опытных предпринимателей.
По итогам опроса «Альтап» составит справочник с важными для бизнесменов ресурсами, из которых они получают информацию о менеджменте, финансах, бухгалтерии и технологиях. Справочник будет опубликован на нескольких площадках, также его можно будет получить на личную почту.
Фото на обложке: Zephyr_p /
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