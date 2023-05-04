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Какие деловые СМИ читают российские предприниматели — опрос

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Альтап», сервис для работы в 1С через интернет, запустил опрос среди российских предпринимателей на тему того, какие деловые СМИ и каналы они читают. По итогам команда соберет сборник полезных бизнес-ресурсов. 

Какие деловые СМИ читают российские предприниматели — опрос
RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Опрос состоит из 12 вопросов. Пройти его можно по ссылке, это займет около трех минут. Каждый участник опроса получит подарок — ссылку на статьи и сервисы, которые могут помочь в работе начинающих и опытных предпринимателей. 

По итогам опроса «Альтап» составит справочник с важными для бизнесменов ресурсами, из которых они получают информацию о менеджменте, финансах, бухгалтерии и технологиях. Справочник будет опубликован на нескольких площадках, также его можно будет получить на личную почту. 

Фото на обложке: Zephyr_p / Shutterstock

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