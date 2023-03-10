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SuperJob, Skyeng и JetStyle расскажут, как организовать эффективную работу распределенных команд

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 марта пройдет онлайн-митап «Работа в распределенных командах» от SuperJob, Skyeng, JetStyle и РАЭК. Участники узнают об организации процессов на удаленке и особенностях работы с сотрудниками в других странах, а также о том, с какими сложностями сталкиваются распределенные команды и как с ними справиться. Участие бесплатное. 

SuperJob, Skyeng и JetStyle расскажут, как организовать эффективную работу распределенных команд
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16 марта пройдет онлайн-митап «Работа в распределенных командах» от SuperJob, Skyeng, JetStyle и РАЭК. Участники узнают об организации процессов на удаленке и особенностях работы с сотрудниками в других странах, а также о том, с какими сложностями сталкиваются распределенные команды и как с ними справиться.

Ключевые темы встречи:

  • «Релокация сотрудников из российского офиса: что нужно учесть руководителям». Ольга Лугинина, HRD в SuperJob, расскажет, почему важно вовремя вернуть баланс рабочих отношений и какие формальности тимлиду на удаленке стоит принять во внимание;
  • «Шесть часовых поясов и никаких встреч в офисе. Как работать с вовлеченностью распределенной команды?». Анастасия Юрчихина, Head of Employee Relations в Skyeng, расскажет, какие ограничения накладывает распределенность и как компания с ними справляемся: работа с вовлеченностью сотрудников, постановка и культура делегирования задач, проведение общих встреч;
  • «Почему в гибридных командах несущими являются онлайн-процессы». Алексей Кулаков, CEO JetStyle, расскажет, какие части офлайна не заменить, как организовать фидбек при удаленной работе, какие изменения происходят в культуре и как эту культуру воссоздать в онлайне.

Для участия в онлайн-встрече необходима регистрация.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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