16 марта пройдет онлайн-митап «Работа в распределенных командах» от SuperJob, Skyeng, JetStyle и РАЭК. Участники узнают об организации процессов на удаленке и особенностях работы с сотрудниками в других странах, а также о том, с какими сложностями сталкиваются распределенные команды и как с ними справиться. Участие бесплатное.

SuperJob, Skyeng и JetStyle расскажут, как организовать эффективную работу распределенных команд