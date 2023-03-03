Стартовал конкурс Worldwide Pitch Challenge от фонда «Транспортные инновации Москвы»

Фонд «Транспортные инновации Москвы» начал прием заявок на участие в международном конкурсе Worldwide Pitch Challenge по поиску перспективных решений для инфраструктуры городского транспорта. Конкурс поддерживают 11 стран: Турция, Индонезия, Бразилия, Чили, ЮАР, Индия, Аргентина, Мексика, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Участники Worldwide Pitch Challenge получат возможность выйти на новые рынки, познакомиться с потенциальными инвесторами и стать частью международного комьюнити.
«Развитие конкурентных технологий, масштабирование портфельных стартапов фонда и формирование новых связей на международном уровне — основные задачи, которые поставлены в рамках реализации конкурса. Наша команда нацелена на двунаправленное сотрудничество со странами-партнерами и создание устойчивых каналов дистрибуции российских разработок в области транспорта, мобильности и умного города», — сказал директор по инновациям и стратегическому развитию фонда «Транспортные инновации Москвы» Андрей Попов.
Принять участие в конкурсе могут стартапы с разработками в сферах:
- альтернативного транспорта;
- городского транспорта;
- автономного транспорта;
- энергетики;
- новых пассажирских сервисов в городском транспорте;
- MaaS;
- V2X.
Обязательное условие — наличие у стартапа прибыли и знание английского у основателя, руководителя или представителя проекта: питчинг будет проходить на английском языке.
В рамках конкурса также состоится серия дискуссий с участием международных представителей транспортных предприятий. Во время мероприятий эксперты обсудят последние прорывные городские проекты, расскажут о процессе работы с инновациями, поделятся ключевыми продуктовыми направлениями, которые интересны городам сегодня. В конце каждой из дискуссий пять ведущих стартапов из стран-партнеров покажут успешные практики внедрения цифровых решений в городском транспорте.
Чтобы принять участие в Worldwide Pitch Challenge, нужно подать заявку до 18 марта на сайте фонда. Финальное Road show пройдет 30 марта в онлайн-формате. Возможность представить стартап перед международными экспертами и инвесторами получат только 50 команд со всего мира.
Фото на обложке: Christian Mueller /
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