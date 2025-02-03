Идет прием заявок на бизнес-премию в области управления персоналом WOW!HR Россия 2025
21 и 22 апреля в Москве состоится 10-я юбилейная бизнес-премия и конференция по управлению персоналом WOW!HR Россия 2025. Участие в премии — возможность заявить о своем профессиональном вкладе в развитие компании, получить признание HR-сообщества и коллег по бизнесу. Подать заявку можно до 24 марта.
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WOW!HR — международная бизнес-премия с прозрачной и понятной системой выбора победителей: лучших определяют сами номинанты и участники мероприятия.
Премия присуждается в девяти номинациях:
- HR HERO — проекты в сфере управления персоналом.
- LEVEL UP — кейсы по обучению сотрудников компании.
- HIGH PERFORMANCE — проекты по мотивации, вовлечению, оценке и признанию сотрудников компании.
- DIGITAL SOLUTIONS — любые digital-проекты и IT-инструменты, способствующие развитию бизнеса.
- HIGH PRODUCTIVITY — программы, направленные на повышение производительности труда.
- GET TEAM — проекты, направленные на привлечение сотрудников и эффективное позиционирование работодателя.
- BE COOL — работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами: стажерские программы, кейс-чемпионаты и так далее.
- SAVE — проекты по работе с благополучием сотрудников.
- PLAY HARD — проекты по геймификации HR-процессов.
В апреле 2025 года мероприятие посетят более тысячи участников со всей России и стран СНГ для обмена идеями, опытом и вдохновением.
Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 24 марта. Мероприятие пройдет в очном формате в Москве и будет транслироваться онлайн. Также присоединиться к WOW!HR можно в качестве делегата конференции офлайн или онлайн.
Организатор — компания WOW GROUP, которая занимается обучение и развитием бизнеса и HR через свои проекты в более чем 20 странах мира с 2012 года. Продукты WOW GROUP ориентированы на развитие бизнес-сообщества и экономики стран присутствия.
Фото на обложке: Annie Spratt /
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