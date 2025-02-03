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Идет прием заявок на бизнес-премию в области управления персоналом WOW!HR Россия 2025

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

21 и 22 апреля в Москве состоится 10-я юбилейная бизнес-премия и конференция по управлению персоналом WOW!HR Россия 2025. Участие в премии — возможность заявить о своем профессиональном вкладе в развитие компании, получить признание HR-сообщества и коллег по бизнесу. Подать заявку можно до 24 марта.

Идет прием заявок на бизнес-премию в области управления персоналом WOW!HR Россия 2025
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WOW!HR — международная бизнес-премия с прозрачной и понятной системой выбора победителей: лучших определяют сами номинанты и участники мероприятия.

Премия присуждается в девяти номинациях:

  1. HR HERO — проекты в сфере управления персоналом.
  2. LEVEL UP — кейсы по обучению сотрудников компании.
  3. HIGH PERFORMANCE — проекты по мотивации, вовлечению, оценке и признанию сотрудников компании.
  4. DIGITAL SOLUTIONS — любые digital-проекты и IT-инструменты, способствующие развитию бизнеса.
  5. HIGH PRODUCTIVITY — программы, направленные на повышение производительности труда.
  6. GET TEAM — проекты, направленные на привлечение сотрудников и эффективное позиционирование работодателя.
  7. BE COOL — работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами: стажерские программы, кейс-чемпионаты и так далее.
  8. SAVE — проекты по работе с благополучием сотрудников.
  9. PLAY HARD — проекты по геймификации HR-процессов.

В апреле 2025 года мероприятие посетят более тысячи участников со всей России и стран СНГ для обмена идеями, опытом и вдохновением.

Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 24 марта. Мероприятие пройдет в очном формате в Москве и будет транслироваться онлайн. Также присоединиться к WOW!HR можно в качестве делегата конференции офлайн или онлайн.

Организатор — компания WOW GROUP, которая занимается обучение и развитием бизнеса и HR через свои проекты в более чем 20 странах мира с 2012 года. Продукты WOW GROUP ориентированы на развитие бизнес-сообщества и экономики стран присутствия.

Фото на обложке: Annie Spratt / Unsplash

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