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На Youth RIGF 2023 обсудят развитие сферы информационных технологий

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 мая в «Цифровом деловом пространстве» в Москве пройдет молодежный форум по управлению интернетом. Участники обсудят будущее глобальной сети и посетят мастер-классы: например, научатся защищаться от манипуляций в сети. Те, кто не сможет посетить форум лично, смогут присоединиться к мероприятию онлайн.    

На Youth RIGF 2023 обсудят развитие сферы информационных технологий
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Youth RIGF — часть Российского форума по управлению интернетом (RIGF), который проходит под эгидой ООН. Принять участие в мероприятии могут студенты, аспиранты, недавние выпускники и все, кому интересна сфера информационных технологий, в возрасте до 30 лет.

Гости форума вместе с экспертами обсудят будущее интернета, а также смогут присоединиться к работе одной из четырех секций:

  1. «Омут даркнета: как защититься от “темных сил” всемирной паутины».
  2. «Создать нельзя скачать: национальный контент».
  3. «How deep is your fake: технологии обмана в сети».
  4. «ИТ-волонтеры и инфобез: цифровые инновации на пользу общества».

Отдельный мастер-класс будет посвящен техникам манипуляции в сети и тому, как им не поддаться. Его проведет команда Молодежного цифрового омбудсмена (МЦО).

Помимо этого на Youth RIGF наградят лучшие проекты в сфере защиты детей в цифровой среде в трех номинациях: «Уроки безопасности в сети» (для учителей), «Взрослые и дети в интернете» (для родителей) и «Лучший юношеский проект» (для детей в возрасте от 14 до 18 лет).

Подробная информация о программе мероприятия и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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