В Дохе состоится юбилейный слет CLUB 500
С 4 по 6 апреля в Дохе, Катаре, состоится 30-й юбилейный слет CLUB 500 — крупнейшее закрытое бизнес-событие, объединяющее более 600 российских предпринимателей с оборотом свыше 2,5 млрд рублей. В этом году ключевая тема мероприятия — партнерство как стратегический инструмент в бизнесе и международной экономике. Событие станет не просто масштабным мероприятием, но и катализатором для укрепления международных экономических связей.
- Партнеры
Программа 30-го слета насыщена выступлениями ведущих спикеров-практиков, которые поделятся актуальными кейсами успешных стратегических партнерств, методами управления командами и личными подходами к построению долгосрочных деловых отношений.
Алексей Бусев, генеральный директор «Инкона» и исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета ТПП РФ по вопросам внешнеэкономического сотрудничества, расскажет о специфике международных партнерств и возможностях для российских предпринимателей на рынках Ближнего Востока.
Макс Крайнов, экс-CEO Aviasales и экс-глава FunCorp, расскажет о снижении рисков продажи своей компании через партнерства. Он представит анализ стратегий, которые помогают компаниям находить выгодных партнеров, снижать риски перед сделкой и выстраивать долгосрочные альянсы.
Александр Цыпкин, писатель, драматург, сценарист и эксперт по стратегическим коммуникациям, раскроет тему роли личности в бизнес-партнерствах.
Марина Починок, профессор бизнес-практики Skolkovo, представит практическую программу моделирования успешных бизнес-партнерств. Она проведет бизнес-игры, которые позволят участникам протестировать различные стратегии взаимодействия.
Ключевые темы для обсуждения:
- партнерство как стратегия роста — практические кейсы и разбор успешных моделей международного сотрудничества;
- форматы делового взаимодействия — как правильно выстраивать совместные проекты, находить баланс между рисками и возможностями;
- Катар как международный деловой хаб — что российские предприниматели могут почерпнуть из опыта катарских компаний;
- будущее предпринимательства — новые тренды в бизнесе, управление командами и построение эффективных стратегий;
- личный бренд в бизнесе — как предприниматели могут использовать свои уникальные качества для выстраивания успешных партнерств.
Фото на обложке: Florian Wehde /
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