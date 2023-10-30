В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными

Компания Uplab, специализирующаяся на разработке современных цифровых решений, представила спецпроект «Зеленый офис» в честь своего 15-летия. Он направлен на то, чтобы привлечь внимание сотрудников офисов к защите окружающей среды и сделать офисные пространства в России более экологичными.

Основная идея спецпроекта ― онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать, сколько природных ресурсов можно сэкономить, если выключать компьютеры на ночь, сортировать мусор, пользоваться аэраторами на кранах для снижения расхода воды и т.д. Всего калькулятор позволяет сформировать 15 полезных экопривычек.

«Многие компании хотят стать более экологичными, но часто не знают, с чего начать. Наш спецпроект показывает, к насколько большим позитивным изменениям приводят очень простые действия одного человека или команды», ― добавляет Глумов.

Чтобы использовать калькулятор, достаточно указать количество членов команды. Разработка не претендует на абсолютную точность, а для расчета формул используются усредненные данные. Например, сложно точно подсчитать, сколько бумажных стаканчиков для кофе получится из одного дерева, ведь размеры стаканчиков и деревьев могут быть разными.

Фото на обложке: Mariia Korneeva / Shutterstock