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«ПРАВО
НА СТАРТ»
Право на старт — это набор всех необходимых юридических документов для предпринимателя в одном месте, без которых нельзя создать или построить бизнес, которые можно скачать в этом разделе. Переходите в нужный раздел и скачивайте документы!

RB.RU и «Зарцын&Партнеры» помогут погрузиться в основы юридических джунглей.
О ПРОЕКТЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ
Документы, связанные с корпоративной деятельностью, могут понадобится, если вы создаете компанию с партнерами и вам нужно урегулировать отношения с ними, вы хотите дать долю или выделить опцион сотрудникам, привлекаете инвестиции или готовитесь к Due Diligence.
КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ
Документы, связанные с корпоративной деятельностью, могут понадобится, если вы создаете компанию с партнерами и вам нужно урегулировать отношения с ними, вы хотите дать долю или выделить опцион сотрудникам, привлекаете инвестиции или готовитесь к Due Diligence.
Шаблон Устава
Сравнение типовых уставов
Виды налогов
Коды ОКВЭД для получения льгот
Список документов для ООО
NDA
Проверка контрагента
Руководство по крупным сделкам
Проведение ГОСУ
Недействительность решений ОСУ
Сделки с заинтересованностью
Трудовой договор для ГД
Порядок увольнения ГД
Взыскание с директора убытков
Условия в сделке от инвестора
Условия в сделке от основателей
Условия в корпоративных документах для стартапа
Cписок Due Diligence
Условия корпоративного договора
Опцион и опционный договор
Шаблон соглашения
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Эти документы понадобятся, если вы хотите перевести бизнес в онлайн или создать цифровой проект, внедрить электронный документооборот на платформе или внутри компании и использовать простую электронную подпись.
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Эти документы понадобятся, если вы хотите перевести бизнес в онлайн или создать цифровой проект, внедрить электронный документооборот на платформе или внутри компании и использовать простую электронную подпись.
Как подписывать документы онлайн
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Нынешние реалии громко говорят нам, что нужно уметь выстраивать бизнес-процессы удаленно. Эти документы понадобятся, если у вас есть сотрудники, которые переходят на режим удаленной работы. Здесь вы найдете шаблоны для такого перевода и важные чек-листы.
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Нынешние реалии громко говорят нам, что нужно уметь выстраивать бизнес-процессы удаленно. Эти документы понадобятся, если у вас есть сотрудники, которые переходят на режим удаленной работы. Здесь вы найдете шаблоны для такого перевода и важные чек-листы.
Заявление о переводе на удаленную работу
Доп. соглашение о переводе
Приказ о переводе сотрудников
Приказ о проведении мер профилактики
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Результат творения человеческого разума: от картинок и текстов до программного обеспечения технологий. Эти документы понадобятся, если в вашем проекте создаются объекты интеллектуальной собственности.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Результат творения человеческого разума: от картинок и текстов до программного обеспечения технологий. Эти документы понадобятся, если в вашем проекте создаются объекты интеллектуальной собственности.
Исключительное право на создание ПО
Регистрация программы для ЭВМ
Регистрация SaaS-сервиса в реестре российского ПО
Включение в реестр российского ПО
НАЛОГИ
Если вы выбираете систему налогообложения и ищете возможные налоговые льготы, которыми можно воспользоваться, то эти документ точно вам понадобятся. С помощью чек-листов вы сможете понять, на какие льготы можно рассчитывать, а также где существуют налоговые риски.
Если вы выбираете систему налогообложения и ищете возможные налоговые льготы, которыми можно воспользоваться, то эти документ точно вам понадобятся. С помощью чек-листов вы сможете понять, на какие льготы можно рассчитывать, а также где существуют налоговые риски.
НАЛОГИ
Налоговый маневр в IT-отрасли
Регионы с льготами на УСН
Внутрироссийские офшоры для IT-компании
Со временем компания дорастает до необходимости выйти на зарубежные рынки.

Заполните анкету и получите чек-лист по налоговой юрисдикции, подобранный специалистами ЮК «Зарцын и партнеры». Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Заполнить анкету
Со временем компания дорастает до необходимости выйти на зарубежные рынки.

Заполните анкету и получите подобранные специалистами ЮК «Зарцын и партнеры» чек-листы по вашей юрисдикции. Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Заполнить анкету
Анкета по подбору налоговой юрисдикции
Ответьте на вопросы ниже. Заполненная анкета будет направлена специалистам ЮК «Зарцын и партнеры, которые сформируют подходящие чек-листы по результатам вашей анкеты и отравят вам.
Имя и Фамилия
Компания
E-mail
В каких регионах мира находятся ваши контрагенты, нынешние и планируемые?
В какой стране вы являетесь налоговым резидентом?
Планируете ли вы поменять свое налоговое резидентство?
Имеются ли у вас счета, открытые в зарубежных банках?
Планируете ли вы переводить деньги из своей компании или со своего личного счета на счет своей зарубежной компании?
Вы собрали информацию о банковских ограничениях в стране, где хотите разместить свою компанию?
В ряде стран могут отказать в открытии счета российскому резиденту или гражданину РФ, а также могут потребовать внести значительный денежный депозит, чтобы открыть счет.
Готовы ли к проверкам со стороны банка в отношении средств, которые будут поступать на счет вашей компании или выплачиваться со счета вашей компании?
Планируете ли вы получать гражданство страны, где хотите разместить компанию?
Планируете ли вы получать дивиденды от вашей иностранной компании?
Вы хотите лично быть директором или готовы передать функцию директора другому лицу?
Вам нужен офис в другой стране для: заключения договоров с контрагентами, получения инвестиций, найма и размещения сотрудников, защиты активов?
Ваш проект связан с криптоактивами или иными цифровыми финансовыми активами?
Есть ли у вас или вашей компании права на какую-либо интеллектуальную собственность: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программное обеспечение?
Это бесплатно.
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Эти документы будут полезны, если вы запускаете стартап в сфере FinTech. Это может быть инвестиционная платформа, проект в сфере онлайн-займов, поручительства или лизинга. Здесь вы найдете чек -листы и шаблоны, которые позволят понять с чего начать решение юридических проблем и как оценить возможные риски.



ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Эти документы будут полезны, если вы запускаете стартап в сфере FinTech. Это может быть инвестиционная платформа, проект в сфере онлайн-займов, поручительства или лизинга. Здесь вы найдете чек -листы и шаблоны, которые позволят понять с чего начать решение юридических проблем и как оценить возможные риски.



Чек-лист для инвестиционных платформ
Почему банк может заблокировать счет
ЗАПУСК МАРКЕТПЛЕЙСА И АГРЕГАТОРА
В каком бы сегменте вы не работали, с помощью этих документов сможете понять, какая договорная модель оптимальна, в чем особенности разных форм расчетов, и какие шаги нужно предпринять для решения юридических задач в этой сфере.
ЗАПУСК МАРКЕТПЛЕЙСА И АГРЕГАТОРА
В каком бы сегменте вы не работали, с помощью этих документов сможете понять, какая договорная модель оптимальна, в чем особенности разных форм расчетов, и какие шаги нужно предпринять для решения юридических задач в этой сфере.
Чек-лист по запуску агрегатора
Остались вопросы? Свяжитесь напрямую с ЮК «Зарцын и партнеры» через [email protected] с темой «Право на старт» или по телефону +7 (499) 550-94-94.
Остались вопросы? Свяжитесь напрямую с ЮК «Зарцын и партнеры» через [email protected] с темой «Право на старт» или по телефону +7 (499) 550-94-94.
ТЕГИ С ПОЛЕЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА RB.RU
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Продюсер: Анна Харалгина
Фото: Unsplash


Анна Харалгина