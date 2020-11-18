Право на старт — это набор всех необходимых юридических документов для предпринимателя в одном месте, без которых нельзя создать или построить бизнес, которые можно скачать в этом разделе. Переходите в нужный раздел и скачивайте документы!
RB.RU и «Зарцын&Партнеры» помогут погрузиться в основы юридических джунглей.
RB.RU и «Зарцын&Партнеры» помогут погрузиться в основы юридических джунглей.
О ПРОЕКТЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ
Документы, связанные с корпоративной деятельностью, могут понадобится, если вы создаете компанию с партнерами и вам нужно урегулировать отношения с ними, вы хотите дать долю или выделить опцион сотрудникам, привлекаете инвестиции или готовитесь к Due Diligence.
КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ
Документы, связанные с корпоративной деятельностью, могут понадобится, если вы создаете компанию с партнерами и вам нужно урегулировать отношения с ними, вы хотите дать долю или выделить опцион сотрудникам, привлекаете инвестиции или готовитесь к Due Diligence.
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Эти документы понадобятся, если вы хотите перевести бизнес в онлайн или создать цифровой проект, внедрить электронный документооборот на платформе или внутри компании и использовать простую электронную подпись.
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Эти документы понадобятся, если вы хотите перевести бизнес в онлайн или создать цифровой проект, внедрить электронный документооборот на платформе или внутри компании и использовать простую электронную подпись.
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Нынешние реалии громко говорят нам, что нужно уметь выстраивать бизнес-процессы удаленно. Эти документы понадобятся, если у вас есть сотрудники, которые переходят на режим удаленной работы. Здесь вы найдете шаблоны для такого перевода и важные чек-листы.
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Нынешние реалии громко говорят нам, что нужно уметь выстраивать бизнес-процессы удаленно. Эти документы понадобятся, если у вас есть сотрудники, которые переходят на режим удаленной работы. Здесь вы найдете шаблоны для такого перевода и важные чек-листы.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Результат творения человеческого разума: от картинок и текстов до программного обеспечения технологий. Эти документы понадобятся, если в вашем проекте создаются объекты интеллектуальной собственности.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Результат творения человеческого разума: от картинок и текстов до программного обеспечения технологий. Эти документы понадобятся, если в вашем проекте создаются объекты интеллектуальной собственности.
НАЛОГИ
Если вы выбираете систему налогообложения и ищете возможные налоговые льготы, которыми можно воспользоваться, то эти документ точно вам понадобятся. С помощью чек-листов вы сможете понять, на какие льготы можно рассчитывать, а также где существуют налоговые риски.
Если вы выбираете систему налогообложения и ищете возможные налоговые льготы, которыми можно воспользоваться, то эти документ точно вам понадобятся. С помощью чек-листов вы сможете понять, на какие льготы можно рассчитывать, а также где существуют налоговые риски.
НАЛОГИ
Со временем компания дорастает до необходимости выйти на зарубежные рынки.
Заполните анкету и получите чек-лист по налоговой юрисдикции, подобранный специалистами ЮК «Зарцын и партнеры». Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Заполните анкету и получите чек-лист по налоговой юрисдикции, подобранный специалистами ЮК «Зарцын и партнеры». Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Со временем компания дорастает до необходимости выйти на зарубежные рынки.
Заполните анкету и получите подобранные специалистами ЮК «Зарцын и партнеры» чек-листы по вашей юрисдикции. Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Заполните анкету и получите подобранные специалистами ЮК «Зарцын и партнеры» чек-листы по вашей юрисдикции. Ответы на эти вопросы помогут четко определить зачем и в какой юрисдикции вам нужно открывать компанию.
Анкета по подбору налоговой юрисдикции
Ответьте на вопросы ниже. Заполненная анкета будет направлена специалистам ЮК «Зарцын и партнеры, которые сформируют подходящие чек-листы по результатам вашей анкеты и отравят вам.
Это бесплатно.
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ
Эти документы будут полезны, если вы запускаете стартап в сфере FinTech. Это может быть инвестиционная платформа, проект в сфере онлайн-займов, поручительства или лизинга. Здесь вы найдете чек -листы и шаблоны, которые позволят понять с чего начать решение юридических проблем и как оценить возможные риски.
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ
Эти документы будут полезны, если вы запускаете стартап в сфере FinTech. Это может быть инвестиционная платформа, проект в сфере онлайн-займов, поручительства или лизинга. Здесь вы найдете чек -листы и шаблоны, которые позволят понять с чего начать решение юридических проблем и как оценить возможные риски.
ЗАПУСК МАРКЕТПЛЕЙСА И АГРЕГАТОРА
В каком бы сегменте вы не работали, с помощью этих документов сможете понять, какая договорная модель оптимальна, в чем особенности разных форм расчетов, и какие шаги нужно предпринять для решения юридических задач в этой сфере.
ЗАПУСК МАРКЕТПЛЕЙСА И АГРЕГАТОРА
В каком бы сегменте вы не работали, с помощью этих документов сможете понять, какая договорная модель оптимальна, в чем особенности разных форм расчетов, и какие шаги нужно предпринять для решения юридических задач в этой сфере.
Остались вопросы? Свяжитесь напрямую с ЮК «Зарцын и партнеры» через [email protected] с темой «Право на старт» или по телефону +7 (499) 550-94-94.
Остались вопросы? Свяжитесь напрямую с ЮК «Зарцын и партнеры» через [email protected] с темой «Право на старт» или по телефону +7 (499) 550-94-94.
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Тег: Бизнес и законы
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Тег: Юридические вопросы
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Специальный проект RB.RU и ЮК «Зарцын и Партнеры»
©RB.RU, 2020
©RB.RU, 2020
Продюсер: Анна Харалгина
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Анна Харалгина