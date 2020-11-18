Эти документы будут полезны, если вы запускаете стартап в сфере FinTech. Это может быть инвестиционная платформа, проект в сфере онлайн-займов, поручительства или лизинга. Здесь вы найдете чек -листы и шаблоны, которые позволят понять с чего начать решение юридических проблем и как оценить возможные риски.







