Реформа образования — 2026 и уход от Болонской системы: что изменится для абитуриентов, студентов и работодателей

Российское образование уходит от Болонской системы к собственной модели: вместо связки «4 года бакалавриата + 2 года магистратуры» вводится многоуровневая структура с базовым, углубленным и профессиональным уровнями. Параллельно усиливается связка «вуз и работодатель»: университетам дают больше автономии, а компании, должны включаться в подготовку кадров. Разбираемся, что это значит для школьников, абитуриентов, студентов и рынка труда.

Какие изменения повлечет реформа образования

Сейчас российское высшее образование живёт по Болонской системе.Она предполагает, что студент получает базовое высшее образование за 4 года бакалавриата, а потом выбирает, либо идти работать, либо получает дополнительное высшее в магистратуре.. Эта конструкция и становится объектом новой реформы.

Что изменится:

Бакалавриат и специалитет трансформируются в базовое высшее образование длительностью 4–6 лет в зависимости от профиля.

Магистратура, ординатура и ассистентура переходят в блок специализированного высшего образования, аспирантура становится отдельным уровнем профессионального.

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба Минобрнауки агентству РИА Новости. Сейчас новые уровни высшего образования обкатывают в шести вузах (МАИ, МИСИС, МПГУ, СПБГУ, БФУ им. И. Канта, и ТГУ). Но с 1 сентября 2026 года все российские университеты переходят на новый формат.

«Новая реформа — это отход от “болонской” логики в сторону целостного и практического подхода. Люди устали тратить годы на общую теорию и хотят получать конкретные, прикладные навыки», — Дмитрий Гавдур, CEO платформы корпоративного обучения Lerna, эксперт в области образования.

По словам Анастасии Горелкиной, члена совета директоров предприятия химической отрасли КАО «Азот», в новой модели базовый уровень должен давать выпускнику полноценную квалификацию уже после первого этапа обучения. По мнению эксперта, специализированное и профессиональное высшее образование логично становится продолжением для тех, кому нужно углубление или научная карьера

Важные факты, которые нужно знать о реформе образования

Переход будет постепенным, массовый разворот системы займёт несколько лет.

Никто не обнуляет уже полученное образование. Дипломы старого образца сохраняют юридическую силу.

Параллельно обновляются стандарты школьного образования, что задаёт новые требования к подготовке абитуриентов.

Студентам дадут доучиться по старым стандартам и закончить программы в запланированные сроки.

На что направлена реформа образования

Реформа высшего образования, по оценке экспертов, нацелена на связку «вуз — работодатель». Сегодня выпускники часто приходят в компании без навыков работы с современным оборудованием, инструментами и технологиями, а программы обучения обновляются слишком медленно. Это и должна исправить новая реформа.

Эксперты сходятся в том, что ключевой запрос рынка к вузам — практикоориентированность. По словам Татьяны Баскиной, заместителя генерального директора по работе с профессиональным сообществом ANCOR, сегодня работодателей больше всего тревожит оторванность образования от реальности и серьёзное отставание в использовании новых технологий.

«В обсуждаемой реформе декларируются принципы, отвечающие этим “болям” нанимателей: практикоориентированность, гибкость и адаптивность к потребностям будущих работодателей. Всё это внушает определённый оптимизм, дальше дело за реализацией», — говорит Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом стаффинговой группы ANCOR.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям платформы для создания курсов GetCourse, видит главным преимуществом реформы расширение автономии вузов. По её словам, у университетов появится больше свободы и гибкости в создании образовательных программ. При этом Дарья подчёркивает, что эта свобода не должна превращаться в формальность. По словам эксперта, часть вузов действительно сможет выстроить востребованные рынком программы, а часть рискует ограничиться изменениями «для галочки».

«Если отраслевые партнёры будут вовлечены по-настоящему, а не номинально, это может заметно усилить практическую составляющую образования и сократить “адаптационный период” молодых специалистов на рабочих местах», — подчёркивает Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Что изменится для абитуриентов

Сейчас для поступающих важно разобраться, на какие программы они идут и просчитать маршрут на несколько лет вперёд.

Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров многоотраслевого холдинга АО ХК «СДС», подчёркивает, что для поступающих меняется логика «маршрута»: абитуриенты будут поступать сразу на цельные программы базового уровня.

Продолжительность такого базового высшего — от четырёх до шести лет в зависимости от профиля подготовки, причём уже на этом этапе выпускник получает полноценную квалификацию.

По словам Горелкиной, поступление по-прежнему будет строиться на результатах школьного обучения и экзаменов, но внутри базовых программ появится больше вариантов профилей и специализаций. Решение о дальнейшем углублении и переходе на следующий уровень, станет частью общей системы.

Дмитрий Гавдур, CEO платформы корпоративного обучения Lerna и эксперт в области образования, обращает внимание, что изменения в школах идут параллельно с реформой вузов. Ужесточаются требования к ЕГЭ: с 2026 года абитуриенты технических вузов будут обязаны сдавать физику, а для будущих экономистов и юристов может стать обязательной история. По его оценке, это заставит учеников школ раньше определяться со специализацией и глубже изучать профильные предметы ещё до поступления.

Что изменится для студентов

Для тех, кто сейчас учится, реформа должна пройти максимально безболезненно.

Студенты продолжают учиться по тем программам, на которые поступали, сроки обучения не меняются.

Вузы могут точечно обновлять содержание: добавлять новые курсы, усиливать практику, предлагать дополнительные опции, но не переводят людей на новую схему.

Дипломы, которые они получат, будут вписаны в новую систему квалификаций, чтобы не было вопросов при трудоустройстве или дальнейшем обучении.

«Часть изменений будет плюсом для нынешних студентов. У них появятся дополнительные возможности: от новых дисциплин до совместных программ с компаниями», — говорит Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров многоотраслевого холдинга АО ХК «СДС».

Что изменится на рынке труда

От нововведений выиграть должен в первую очередь рынок труда.

У работодателей появится:

Прозрачный и предсказуемый поток молодых специалистов с понятным уровнем подготовки.

Возможность влиять на содержание программ, а не впустую жаловаться на качество выпускников.

Больше практики, стажировок и совместных проектов с вузами, из которых можно нанимать сотрудников.

«Если университеты и предприятия ограничатся формальными соглашениями и типовыми программами, эффекта не будет. Результат реформы зависит от того, насколько вузы готовы пользоваться автономией, а бизнес, тратить время и ресурсы на подготовку кадров», — предупреждает Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям платформы для создания курсов GetCourse.

Что было до новой реформы

За последние два десятилетия российское высшее образование уже несколько раз меняли. Дмитрий Гавдур, CEO платформы корпоративного обучения Lerna и эксперт в области образования, напоминает, что Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году ради интеграции в европейское образовательное пространство.

Из последних реформ эксперт выделяет «Передовые инженерные школы» (2022 год) и «Приоритет 2030» (2021 год). «Передовые инженерные школы» — нацелены на подготовку специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. «Приоритет 2030» — нацелен на создание центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

«Исследования, в том числе НИУ ВШЭ, показывают и положительные эффекты последних реформ: за последние восемь лет количество научных публикаций исследовательских университетов в международных журналах выросло втрое», — Дмитрий Гавдур, CEO платформы корпоративного обучения Lerna.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям платформы для создания курсов GetCourse, обращает внимание, что отказ от универсальной европейской схемы в пользу российской конфигурации выглядит логичным шагом: это попытка выстроить систему под свои задачи и свой рынок труда.

«Самые устойчивые системы обычно опираются на национальные особенности, а не на единый для всех формат», — обращает внимание Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям платформы для создания курсов GetCourse.

Эксперты оценивают перспективы реформы

Эксперты описывают реформу как попытку выстроить более цельную и практикоориентированную траекторию от школы до первой работы, не разрывая маршрут.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям платформы для создания курсов GetCourse, называет коммуникацию слабым звеном реформ. По её словам, текущая реформа, как и предыдущая с введением Болонской системы, «оказалась недостаточно понятной широкой аудитории». Она подчёркивает, что без нормального информационного сопровождения даже разумные изменения воспринимаются как очередной эксперимент над школьниками и студентами.