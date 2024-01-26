Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили

Мы даем возможность построить карьеру каждому — от массового работника до управленца. На сегодняшний день 70% сотрудников «Совкомбанка», занимающих руководящие должности, выросли из рядовых позиций. Лично мой карьерный путь в банке начинался с роли финансового консультанта.



Если говорить о массовом персонале, то у него четко обозначена карьерная лестница. Каждые полгода можно подняться на ступень выше: получить более интересную и ответственную должность и, соответственно, более высокий оклад. Для этого нужно отлично справляться со своими задачами, разделять корпоративные ценности и успешно проходить аттестацию.



Если в какой-то момент сотрудник понял, что хочет сменить карьерный вектор, то может пройти дополнительное обучение, чтобы набраться необходимых компетенций, зарекомендовать себя в желаемом подразделении и перейти туда, когда откроется вакансия.



Еще у нас уже как три года действует корпоративный университет на базе программы EMBA. Руководители среднего звена могут поступить туда, чтобы прокачать навыки решения комплексных бизнес-задач и преодоления сложностей. Среди преподавателей — топ-менеджеры «Совкомбанка» и внешние эксперты.



Мы также развиваем внутреннее предпринимательство. В рамках проекта «Лига Достижений» сотрудники, у которых есть идея инновационного или просто интересного компании продукта или сервиса, могут объединиться в команды и получить бюджет на ее реализацию. В течение года команды работают над проектами. Потом наступает череда региональных сессий, на которых сотрудники презентуют решения, рассказывают о достижениях, а лучшие из них попадают в финал, где определяют победителей и вручают им денежные призы. Церемония награждения проходит в формате большого яркого мероприятия на берегу моря.



Проект «Лига Достижений» существует уже 13 лет. Финал конкурса 2023 года стал самым масштабным: на него собрались 1300 человек, а проекты представили 44 команды.