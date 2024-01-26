Не ДМС единым:
как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили
Создание комфортных условий для сотрудников — один из главных трендов на российском рынке труда. О важности заботы о работниках говорят и за рубежом. Почему работодателям нужно инвестировать в благополучие каждого члена команды и как проявить заботу помимо ДМС, рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор в «Совкомбанке».
Надия Имаметдинова, HR-директор в «Совкомбанке».
Почему важно заботиться о сотрудниках
По данным международной консалтинговой компании Korn Ferry, к 2030 году глобальной экономике будет не хватать более 85 млн квалифицированных специалистов — примерно столько человек сегодня проживают на территории Германии или Турции. По мнению экспертов, среди основных причин мирового кадрового голода — последствия пандемии коронавируса и старение населения.
Согласно исследованию UNFPA (фонда ООН в области народонаселения), с 1950 по 2023 год средняя продолжительность жизни в мире увеличилась почти на 28 лет — с 45,51 до 73,16 лет, при этом количество рождений на одну женщину упало с пяти до 2,3. Это привело к сегодняшнему кризису на рынке труда: работники, достигшие пенсионного возраста, массово уходят на покой, а молодых людей не хватает, чтобы закрыть текущие вакансии.
Работодатели по всему миру оказались в положении, когда вынуждены конкурировать за специалистов, а также прикладывать больше усилий для их удержания. Например, в России, по данным Kontakt InterSearch Russia, 82% HR-менеджеров считают, что удержание сотрудников — главная задача бизнеса в 2024 году, 60% топ-менеджеров схожи с ними во мнении.
Соискатели в свою очередь стали более избирательными и требовательными к условиям труда: с большей вероятностью предпочтут компанию, которая предложит не только достойную заработную плату, но и приятную рабочую среду. Отмечу, что это характерно и для российского рынка: последние исследования показали, что для 50% россиян важны комфортные условия труда — даже чуть больше, чем стабильность организации.
В создании комфортных условий труда и кроется та самая забота о сотрудниках. И работодателям, которые хотят успешно конкурировать за таланты в условиях их дефицита, нельзя игнорировать потребности работников. Это и есть главный ответ на вопрос, почему сегодня так важно проявлять заботу о людях, которые помогают тебе строить бизнес.
Согласно исследованию UNFPA (фонда ООН в области народонаселения), с 1950 по 2023 год средняя продолжительность жизни в мире увеличилась почти на 28 лет — с 45,51 до 73,16 лет, при этом количество рождений на одну женщину упало с пяти до 2,3. Это привело к сегодняшнему кризису на рынке труда: работники, достигшие пенсионного возраста, массово уходят на покой, а молодых людей не хватает, чтобы закрыть текущие вакансии.
Работодатели по всему миру оказались в положении, когда вынуждены конкурировать за специалистов, а также прикладывать больше усилий для их удержания. Например, в России, по данным Kontakt InterSearch Russia, 82% HR-менеджеров считают, что удержание сотрудников — главная задача бизнеса в 2024 году, 60% топ-менеджеров схожи с ними во мнении.
Соискатели в свою очередь стали более избирательными и требовательными к условиям труда: с большей вероятностью предпочтут компанию, которая предложит не только достойную заработную плату, но и приятную рабочую среду. Отмечу, что это характерно и для российского рынка: последние исследования показали, что для 50% россиян важны комфортные условия труда — даже чуть больше, чем стабильность организации.
В создании комфортных условий труда и кроется та самая забота о сотрудниках. И работодателям, которые хотят успешно конкурировать за таланты в условиях их дефицита, нельзя игнорировать потребности работников. Это и есть главный ответ на вопрос, почему сегодня так важно проявлять заботу о людях, которые помогают тебе строить бизнес.
Как работодателю проявить заботу о сотрудниках
По мнению большинства топ-менеджеров в России, повышение зарплат — главный инструмент борьбы с кадровым дефицитом. Как видно из выше упомянутых исследований, хороший оклад — действительно то, на что в первую очередь обращают внимание соискатели при выборе компании. На мой взгляд, деньги — эффективная мера по привлечению и удержанию кадров, но и недостаточная, если работодатель хочет играть вдолгую.
В «Совкомбанке» уже довольно давно осознали важность человекоцентрированного подхода в управлении персоналом, ведь результаты бизнеса напрямую связаны с удовлетворенностью людей, которые его делают. Сотрудник, который реализуется в комфортной среде, более эффективный и вовлеченный; у него больше достижений и интересных идей, которые потом превращаются в прибыльные или просто приносящие пользу компании продукты и сервисы.
Поделюсь, что «Совкомбанк» делает для заботы о сотрудниках.
В «Совкомбанке» уже довольно давно осознали важность человекоцентрированного подхода в управлении персоналом, ведь результаты бизнеса напрямую связаны с удовлетворенностью людей, которые его делают. Сотрудник, который реализуется в комфортной среде, более эффективный и вовлеченный; у него больше достижений и интересных идей, которые потом превращаются в прибыльные или просто приносящие пользу компании продукты и сервисы.
Поделюсь, что «Совкомбанк» делает для заботы о сотрудниках.
Пространство равных возможностей
Одна из целей в рамках нашей ESG-стратегии — достижение гендерного равенства в компании. Известно, что до сих пор женщины по всему миру при прочих равных зарабатывают меньше мужчин. Особенно в уязвимом положении находятся женщины в декрете и только вышедшие из отпуска по уходу за ребенком: как правило, они теряют в доходе, и работодатели считают их менее вовлеченными в рабочий процесс.
В «Совкомбанке» мы стремимся к тому, чтобы и мужчины, и женщины имели равные возможности. Например, наши сотрудницы, находясь в декрете, могут работать удаленно и не терять в доходе. Если они хотят выйти из декретного отпуска раньше отведенного срока, то компания компенсирует часть затрат на оплату частного детского сада или няни. В целом банк материально поддерживает работников с детьми.
В «Совкомбанке» мы стремимся к тому, чтобы и мужчины, и женщины имели равные возможности. Например, наши сотрудницы, находясь в декрете, могут работать удаленно и не терять в доходе. Если они хотят выйти из декретного отпуска раньше отведенного срока, то компания компенсирует часть затрат на оплату частного детского сада или няни. В целом банк материально поддерживает работников с детьми.
Оказание помощи в непростой жизненной ситуации
Мы чувствуем, что несем ответственность за наших сотрудников, поэтому считаем важным поддерживать их в непростых жизненных ситуациях. Для этого «Совкомбанк» учредил корпоративный благотворительный фонд, который складывается из добровольных отчислений самих сотрудников и акционеров банка, которые удваивают сумму отчислений. Воспользоваться помощью может любой состоящий в фонде работник, когда возникает такая необходимость. Также банк предоставляет материальную помощь всем сотрудникам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Еще у нас есть штатные психологи, которые готовы оперативно решить любой вопрос и снять тревожность. Психологические консультации бесплатны и доступны каждому в очном или онлайн-формате.
Еще у нас есть штатные психологи, которые готовы оперативно решить любой вопрос и снять тревожность. Психологические консультации бесплатны и доступны каждому в очном или онлайн-формате.
Софинансирование затрат
В «Совкомбанке» многие социальные программы построены по принципу софинансирования, когда одну часть оплачивает сотрудник, а другую — банк. Таким образом наши сотрудники изучают иностранные языки, занимаются фитнесом и игровыми видами спорта, обучаются вождению, повышают квалификацию. Они также могут на особых условиях взять автомобиль в лизинг в «Совкомбанк Лизинге» или приобрести страховые продукты от «Совкомбанк Страхования».
Большим спросом пользуется программа «СовкомОтпуск», когда банк компенсирует затраты сотрудников на отдых. Мы покупаем большое количество путевок на море, а если это зима, то на горнолыжные курорты, и отправляем туда сотрудников. Они приезжают семьями, знакомятся, проводят время в кругу коллег.
Отмечу, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем больше у него привилегий.
Большим спросом пользуется программа «СовкомОтпуск», когда банк компенсирует затраты сотрудников на отдых. Мы покупаем большое количество путевок на море, а если это зима, то на горнолыжные курорты, и отправляем туда сотрудников. Они приезжают семьями, знакомятся, проводят время в кругу коллег.
Отмечу, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем больше у него привилегий.
Создание благоприятных условий для карьерного роста внутри компании
Мы даем возможность построить карьеру каждому — от массового работника до управленца. На сегодняшний день 70% сотрудников «Совкомбанка», занимающих руководящие должности, выросли из рядовых позиций. Лично мой карьерный путь в банке начинался с роли финансового консультанта.
Если говорить о массовом персонале, то у него четко обозначена карьерная лестница. Каждые полгода можно подняться на ступень выше: получить более интересную и ответственную должность и, соответственно, более высокий оклад. Для этого нужно отлично справляться со своими задачами, разделять корпоративные ценности и успешно проходить аттестацию.
Если в какой-то момент сотрудник понял, что хочет сменить карьерный вектор, то может пройти дополнительное обучение, чтобы набраться необходимых компетенций, зарекомендовать себя в желаемом подразделении и перейти туда, когда откроется вакансия.
Еще у нас уже как три года действует корпоративный университет на базе программы EMBA. Руководители среднего звена могут поступить туда, чтобы прокачать навыки решения комплексных бизнес-задач и преодоления сложностей. Среди преподавателей — топ-менеджеры «Совкомбанка» и внешние эксперты.
Мы также развиваем внутреннее предпринимательство. В рамках проекта «Лига Достижений» сотрудники, у которых есть идея инновационного или просто интересного компании продукта или сервиса, могут объединиться в команды и получить бюджет на ее реализацию. В течение года команды работают над проектами. Потом наступает череда региональных сессий, на которых сотрудники презентуют решения, рассказывают о достижениях, а лучшие из них попадают в финал, где определяют победителей и вручают им денежные призы. Церемония награждения проходит в формате большого яркого мероприятия на берегу моря.
Проект «Лига Достижений» существует уже 13 лет. Финал конкурса 2023 года стал самым масштабным: на него собрались 1300 человек, а проекты представили 44 команды.
Если говорить о массовом персонале, то у него четко обозначена карьерная лестница. Каждые полгода можно подняться на ступень выше: получить более интересную и ответственную должность и, соответственно, более высокий оклад. Для этого нужно отлично справляться со своими задачами, разделять корпоративные ценности и успешно проходить аттестацию.
Если в какой-то момент сотрудник понял, что хочет сменить карьерный вектор, то может пройти дополнительное обучение, чтобы набраться необходимых компетенций, зарекомендовать себя в желаемом подразделении и перейти туда, когда откроется вакансия.
Еще у нас уже как три года действует корпоративный университет на базе программы EMBA. Руководители среднего звена могут поступить туда, чтобы прокачать навыки решения комплексных бизнес-задач и преодоления сложностей. Среди преподавателей — топ-менеджеры «Совкомбанка» и внешние эксперты.
Мы также развиваем внутреннее предпринимательство. В рамках проекта «Лига Достижений» сотрудники, у которых есть идея инновационного или просто интересного компании продукта или сервиса, могут объединиться в команды и получить бюджет на ее реализацию. В течение года команды работают над проектами. Потом наступает череда региональных сессий, на которых сотрудники презентуют решения, рассказывают о достижениях, а лучшие из них попадают в финал, где определяют победителей и вручают им денежные призы. Церемония награждения проходит в формате большого яркого мероприятия на берегу моря.
Проект «Лига Достижений» существует уже 13 лет. Финал конкурса 2023 года стал самым масштабным: на него собрались 1300 человек, а проекты представили 44 команды.
Мы проделали большую работу, чтобы наши сотрудники не просто зарабатывали, но и делали это с удовольствием. На конец 2023 года у нас работали почти 30 тысяч человек. 90% из них полностью удовлетворены условиями работы в компании (еще в 2021 году таких было 72%), а 94% гордятся тем, что являются частью «Совкомбанка». И, конечно, нам удалось достичь более долгосрочного сотрудничества с работниками: средний стаж в банке сейчас составляет три года — это с учетом того, что большая часть сотрудников занимает массовые позиции, а там есть своя специфика.
Как начать заботиться о сотрудниках — чек-лист
- Поймите, в чем ваши сотрудники нуждаются.При разработке социальных программ важно ориентироваться на потребности работников. Чтобы понять, чего не хватает именно вашим подчиненным, можно провести опрос — это один из самых понятных и простых инструментов.
- Предоставьте доступ к психологической помощи и обучению.Сейчас это базовые и самые востребованные меры поддержки сотрудников.
- Активно рассказывайте, какие возможности в компании у сотрудников есть.Например, у нас есть корпоративный портал и приложение, где сотрудники могут почитать о всех доступных социальных программах. Мы также завели телеграм-канал, где с помощью чат-бота можно быстро найти нужную программу и ее изучить.
- Следите, чтобы сотрудники пользовались предоставленными благами.Если они не попробуют то, что им дает компания, то просто не смогут оценить, как вы стараетесь для них.
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Наталия Рябцева
Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценилиНаталия Рябцева