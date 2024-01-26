«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло



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ИНН 4401116480

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Фото: Shutterstock / © RB.RU, 2024Реклама ПАО «СовкомбанкИНН 4401116480erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHjФото: Shutterstock / GoodStudio