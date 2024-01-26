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«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло

© RB.RU, 2024
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ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio



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Офис у моря: как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделей
«Продуктивность заметно выросла»: сотрудники «Совкомбанка» поделились впечатлениями о четырехдневке
Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили

«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло

Офис у моря: как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделей
«Продуктивность заметно выросла»: сотрудники «Совкомбанка» поделились впечатлениями о четырехдневке
Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили
© RB.RU, 2024
Реклама ПАО «Совкомбанк
ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio



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Наталия Рябцева
«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло