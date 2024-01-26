«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло
© RB.RU, 2024
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ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio
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ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio
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В Европе переход на четырехдневную рабочую неделю — горячая тема: профсоюзы по всему региону призывают правительства законодательно сократить количество рабочих дней. Сторонники идеи считают, что чем устойчивее у сотрудников будет баланс между работой и личной жизнью, тем удовлевтореннее и, следовательно, эффективнее они будут.
Пока закон о четырехдневной неделе принят только в Бельгии, в других же странах сокращенная неделя вводится в качестве эксперимента. Стоит сказать, Россия здесь не отстает: например, «Совкомбанк» уже второй год проводит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей — и результаты довольно интересные.
В совместном проекте RB.RU и «Совкомбанка» раскрываем детали эксперимента, а также рассказываем, как банк заботится о благополучии своих сотрудников.
Пока закон о четырехдневной неделе принят только в Бельгии, в других же странах сокращенная неделя вводится в качестве эксперимента. Стоит сказать, Россия здесь не отстает: например, «Совкомбанк» уже второй год проводит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей — и результаты довольно интересные.
В совместном проекте RB.RU и «Совкомбанка» раскрываем детали эксперимента, а также рассказываем, как банк заботится о благополучии своих сотрудников.
«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло
© RB.RU, 2024
Реклама ПАО «Совкомбанк
ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio
Реклама ПАО «Совкомбанк
ИНН 4401116480
erid: 4CQwVszH9pWvoB5woHj
Фото: Shutterstock / GoodStudio
Поделиться:
Наталия Рябцева
«Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышлоНаталия Рябцева