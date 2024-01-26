«Продуктивность заметно выросла»:
cотрудники «Совкомбанка» поделились впечатлениями о четырехдневке
В статье рассказали, как проходил эксперимент «Совкомбанка» с четырехдневной рабочей неделей в коворкинге на море и о его результатах — они приятно удивили. В этом материале решили дополнить цифры впечатлениями сотрудников и их руководителей, которые приняли участие в эксперименте. Также попросили их поделиться мыслями о том, возможен ли повсеместный переход компаний на сокращенную рабочую неделю.
Юлия Ч., начальник отдела анализа кредитных сделок, работает в «Совкомбанке» пять лет
Новость о том, что у нас в банке будет проводиться эксперимент с четырехдневкой в Сочи, все приняли положительно. А как иначе? Поездка в красивое теплое место, смена обстановки, новые знакомства… Может быть, желающих отправиться в Якутию было бы меньше :)
Лично я получила только положительные впечатления: каждый день работала с прекрасным видом на горы, грелась на солнышке, дышала свежим воздухом, а по вечерам изучала окрестности. У меня появилось больше времени на отдых, прогулки, личные дела.
Переход на сокращенную рабочую неделю был очень естественным, так как при правильном распределении дел вполне можно справиться со всеми задачами за меньшее количество часов. Мои подчиненные отметили то же самое: они подошли к эксперименту ответственно и смогли закончить всю работу точно в срок.
Лично я получила только положительные впечатления: каждый день работала с прекрасным видом на горы, грелась на солнышке, дышала свежим воздухом, а по вечерам изучала окрестности. У меня появилось больше времени на отдых, прогулки, личные дела.
Переход на сокращенную рабочую неделю был очень естественным, так как при правильном распределении дел вполне можно справиться со всеми задачами за меньшее количество часов. Мои подчиненные отметили то же самое: они подошли к эксперименту ответственно и смогли закончить всю работу точно в срок.
Никита Б., заместитель начальника отдела первой линии поддержки пользователей, работает в «Совкомбанке» три года
Я люблю получать новый опыт, поэтому предложение поработать в течение четырех дней в коворкинге принял с энтузиазмом. Тем более что для этого нужно было полететь в теплый Сочи.
Это время я провел отлично, познакомился с классными людьми, но, скажу честно, чтобы решить все задачи, мне пришлось немного поработать в пятницу, а что-то — делегировать коллегам.
Если четырехдневку введут повсеместно, думаю, многие в компании будут «за», но объем работы в течение недели увеличится. Так что считаю, пятидневная рабочая неделя — наиболее комфортный график.
Это время я провел отлично, познакомился с классными людьми, но, скажу честно, чтобы решить все задачи, мне пришлось немного поработать в пятницу, а что-то — делегировать коллегам.
Если четырехдневку введут повсеместно, думаю, многие в компании будут «за», но объем работы в течение недели увеличится. Так что считаю, пятидневная рабочая неделя — наиболее комфортный график.
Алена Н., старший финансовый консультант, работает в «Совкомбанке» с начала 2023 года
Когда узнала, что у нас в компании проходит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, была рада, идея поучаствовать в нем очень понравилась. И как только выпал шанс, сразу собрала вещи и отправилась работать в коворкинг.
Сложностей в том, чтобы перестроиться на новый график, у меня не было. Наоборот, благодаря грамотному распределению задач в течение рабочего дня, знакомству и обмену опытом с коллегами из разных отделов буквально с первого дня все пошло легко. Интересно, что при таком графике заметно выросла продуктивность: за четыре дня удалось сделать больше, чем обычно получалось до поездки.
Вообще, я всегда работала в плавающем графике по 11 часов и не могу выделить однозначные плюсы и минусы сокращенной рабочей недели. Но в целом появилось больше времени на отдых, и, думаю, это положительно повлияло на продуктивность.
Эксперимент показал, что главное — это не то, сколько времени мы проводим на работе, а то, насколько эффективно выполняем задачи. Также благодаря этой поездке я обрела новых друзей среди коллег, с которыми общаемся по сей день и даже строим планы на совместный отпуск в будущем.
Сложностей в том, чтобы перестроиться на новый график, у меня не было. Наоборот, благодаря грамотному распределению задач в течение рабочего дня, знакомству и обмену опытом с коллегами из разных отделов буквально с первого дня все пошло легко. Интересно, что при таком графике заметно выросла продуктивность: за четыре дня удалось сделать больше, чем обычно получалось до поездки.
Вообще, я всегда работала в плавающем графике по 11 часов и не могу выделить однозначные плюсы и минусы сокращенной рабочей недели. Но в целом появилось больше времени на отдых, и, думаю, это положительно повлияло на продуктивность.
Эксперимент показал, что главное — это не то, сколько времени мы проводим на работе, а то, насколько эффективно выполняем задачи. Также благодаря этой поездке я обрела новых друзей среди коллег, с которыми общаемся по сей день и даже строим планы на совместный отпуск в будущем.
Екатерина К., региональный менеджер по обучению в дирекции по Центральной России, работает в «Совкомбанке» два с половиной года
В сочинский коворкинг я летала в качестве вожатой. Моя задача в этой роли заключалась в том, чтобы координировать сотрудников и решать их вопросы. Помню, что первый день был довольно суетным из-за организационных моментов, так что заняться своими основными задачами у меня так и не получилось, зато помогла коллегам наладить рабочий процесс.
Если оценивать мою продуктивность в течение всей рабочей недели, то она определенно выросла. У меня появилась мотивация успеть больше за эти четыре дня, чем за привычные пять. Закрыть все задачи помогло планирование: обычно я планирую работу на месяц вперед, а, если что-то идет не так, делегирую или оставляют на потом.
Впечатления от коворкинга в Сочи у меня остались классные. Всегда приятно знакомиться с коллегами из других городов, обмениваться с ними энергией и идеями. Мы все были на одной волне, я поймала ощущение единения с людьми, испытала чувство гордости за место, в котором работаю. А еще научилась кататься на лыжах!
Вообще, сокращенная рабочая неделя — это круто. Считаю, что в текущем графике не всегда получается полноценно отдохнуть, восстановить ресурс. Со временем это накапливается — так и получаем выгоревших сотрудников, которые делают свою работу вполсилы. Так что результаты эксперимента я бы подытожила так: кто хорошо отдыхает, тот и хорошо работает.
Если оценивать мою продуктивность в течение всей рабочей недели, то она определенно выросла. У меня появилась мотивация успеть больше за эти четыре дня, чем за привычные пять. Закрыть все задачи помогло планирование: обычно я планирую работу на месяц вперед, а, если что-то идет не так, делегирую или оставляют на потом.
Впечатления от коворкинга в Сочи у меня остались классные. Всегда приятно знакомиться с коллегами из других городов, обмениваться с ними энергией и идеями. Мы все были на одной волне, я поймала ощущение единения с людьми, испытала чувство гордости за место, в котором работаю. А еще научилась кататься на лыжах!
Вообще, сокращенная рабочая неделя — это круто. Считаю, что в текущем графике не всегда получается полноценно отдохнуть, восстановить ресурс. Со временем это накапливается — так и получаем выгоревших сотрудников, которые делают свою работу вполсилы. Так что результаты эксперимента я бы подытожила так: кто хорошо отдыхает, тот и хорошо работает.
Дмитрий Е., руководитель управления системного анализа розничных продуктов в «Совкомбанке Технологии», работает в ИТ-структуре банка семь лет
Идея провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей отличная! Сотрудники были очень вдохновлены: искали возможность поучаствовать в нем, постоянно спрашивали, когда до них дойдет очередь поехать в коворкинг.
Те, кто съездил, были довольны тем, что им удалось лично познакомиться с большим количеством коллег, с которыми никогда раньше не взаимодействовали или, наоборот, общались только онлайн.
В целом идея сокращенной рабочей недели очень перспективная, она про людей, но требует значительной доработки. Во-первых, такой график подходит работникам с определенными качествами — это самостоятельность, ответственность, самоорганизованность. Во-вторых, сотрудники должны понимать, что, чтобы успеть решить все задачи за меньшее количество часов, они должны быть более продуктивными.
Тем не менее компании по всему миру экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, и круто, что «Совкомбанк» движется в ногу со временем.
Те, кто съездил, были довольны тем, что им удалось лично познакомиться с большим количеством коллег, с которыми никогда раньше не взаимодействовали или, наоборот, общались только онлайн.
В целом идея сокращенной рабочей недели очень перспективная, она про людей, но требует значительной доработки. Во-первых, такой график подходит работникам с определенными качествами — это самостоятельность, ответственность, самоорганизованность. Во-вторых, сотрудники должны понимать, что, чтобы успеть решить все задачи за меньшее количество часов, они должны быть более продуктивными.
Тем не менее компании по всему миру экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, и круто, что «Совкомбанк» движется в ногу со временем.
Марианна П., управляющий директор по персоналу в страховой группе «Совкомбанка», работает в компании 14 лет
Для сотрудников коворкинг в Сочи — это возможность познакомиться с коллегами, которых не знал раньше, и хорошо провести время, отдохнуть. Мы получили много заявок от желающих поехать туда и продолжаем работать с новыми.
Честно говоря, я переживала, что будет снижение работоспособности, но страхи, к счастью, не воплотились. Думаю, все дело в том, что сотрудники подходят ответственно к своей работе, и в том, что правила работы на коворкинге заранее оговорены.
Очень приятно, когда коллеги возвращаются с положительными эмоциями, благодарностями. Многие говорят, что за четыре дня закрыли сложные проекты, работа над которыми тянулась месяцами, а все потому, что ребята встретились лично и на месте обсудили долгоиграющие моменты.
Считаю, что четырехдневка может подойти практически всем, главное — сделать четкие инструкции и обговорить, как будут решаться срочные или незакрытые вопросы. Однако, переход на сокращенную рабочую неделю всех компаний в мире сложно представить. Все-таки это индивидуальная история, многое зависит от специфики бизнеса. В Группе Совкомбанка эта история прижилась благодаря высокому уровню ответственности и классной корпоративной культуре: мы привыкли выполнять обещанное и не подводим друг друга.
Честно говоря, я переживала, что будет снижение работоспособности, но страхи, к счастью, не воплотились. Думаю, все дело в том, что сотрудники подходят ответственно к своей работе, и в том, что правила работы на коворкинге заранее оговорены.
Очень приятно, когда коллеги возвращаются с положительными эмоциями, благодарностями. Многие говорят, что за четыре дня закрыли сложные проекты, работа над которыми тянулась месяцами, а все потому, что ребята встретились лично и на месте обсудили долгоиграющие моменты.
Считаю, что четырехдневка может подойти практически всем, главное — сделать четкие инструкции и обговорить, как будут решаться срочные или незакрытые вопросы. Однако, переход на сокращенную рабочую неделю всех компаний в мире сложно представить. Все-таки это индивидуальная история, многое зависит от специфики бизнеса. В Группе Совкомбанка эта история прижилась благодаря высокому уровню ответственности и классной корпоративной культуре: мы привыкли выполнять обещанное и не подводим друг друга.
Прочитайте колонку HR-директора в «Совкомбанке» о том, как создать комфортные условия для сотрудников
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Наталия Рябцева
«Продуктивность заметно выросла»Наталия Рябцева