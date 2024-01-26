«Продуктивность заметно выросла»:

В сочинский коворкинг я летала в качестве вожатой. Моя задача в этой роли заключалась в том, чтобы координировать сотрудников и решать их вопросы. Помню, что первый день был довольно суетным из-за организационных моментов, так что заняться своими основными задачами у меня так и не получилось, зато помогла коллегам наладить рабочий процесс.



Если оценивать мою продуктивность в течение всей рабочей недели, то она определенно выросла. У меня появилась мотивация успеть больше за эти четыре дня, чем за привычные пять. Закрыть все задачи помогло планирование: обычно я планирую работу на месяц вперед, а, если что-то идет не так, делегирую или оставляют на потом.



Впечатления от коворкинга в Сочи у меня остались классные. Всегда приятно знакомиться с коллегами из других городов, обмениваться с ними энергией и идеями. Мы все были на одной волне, я поймала ощущение единения с людьми, испытала чувство гордости за место, в котором работаю. А еще научилась кататься на лыжах!



Вообще, сокращенная рабочая неделя — это круто. Считаю, что в текущем графике не всегда получается полноценно отдохнуть, восстановить ресурс. Со временем это накапливается — так и получаем выгоревших сотрудников, которые делают свою работу вполсилы. Так что результаты эксперимента я бы подытожила так: кто хорошо отдыхает, тот и хорошо работает.