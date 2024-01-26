Офис у моря:
как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделей
О законодательном введении в России четырехдневной рабочей недели впервые заговорили в 2019 году. Тогда правительство поручило министерству труда изучить риски и положительные стороны проекта. В 2021-м он уже предложил провести эксперимент по переходу на четырехдневку на уровне региона или группы компаний при условии сохранения зарплат.
У чиновников и простых граждан нет однозначного мнения по поводу четырехдневной рабочей недели. Так, согласно исследованию SuperJob, проведенному в феврале 2022 года, 50% трудящихся поддержали идею сокращенной недели, а оставшаяся часть опрошенных либо отрицательно отнеслась к проекту, либо не имела четкого мнения по этому вопросу.
Тем не менее в России начались эксперименты по переходу на четырехдневку. Одной из компаний, решившихся перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю, стал «Совкомбанк». Рассказываем о деталях и результатах эксперимента.
У чиновников и простых граждан нет однозначного мнения по поводу четырехдневной рабочей недели. Так, согласно исследованию SuperJob, проведенному в феврале 2022 года, 50% трудящихся поддержали идею сокращенной недели, а оставшаяся часть опрошенных либо отрицательно отнеслась к проекту, либо не имела четкого мнения по этому вопросу.
Тем не менее в России начались эксперименты по переходу на четырехдневку. Одной из компаний, решившихся перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю, стал «Совкомбанк». Рассказываем о деталях и результатах эксперимента.
Как в банке возникла идея перехода на четырехдневную рабочую неделю
В «Совкомбанке» благополучие сотрудников стоит на одной ступени приоритетов с высоким качеством обслуживания клиентов. Чтобы создавать благоприятную среду для построения карьеры и сохранения эффективности команд, в банке реализуют разные проекты в рамках принятой ESG-стратегии.
Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей — один из таких проектов. Проводя его, менеджмент хотел поспособствовать улучшению качества жизни сотрудников, а также проверить, могут ли работники сохранить продуктивность в условиях сокращенного количества рабочих часов.
Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей — один из таких проектов. Проводя его, менеджмент хотел поспособствовать улучшению качества жизни сотрудников, а также проверить, могут ли работники сохранить продуктивность в условиях сокращенного количества рабочих часов.
Логика была такая: у сотрудников появляется дополнительный выходной, следовательно, они лучше отдыхают и меньше подвергаются стрессу и выгоранию, а значит, становятся более вовлеченными, креативными и продуктивными в офисе. Для проверки гипотезы эксперимент решили провести в коворкинге «Совкомбанка» в Турции.
Как проходил эксперимент
Эксперимент стартовал в феврале 2022 года. Сотрудникам, у которых было желание поучаствовать в нем, предложили в течение четырех дней — с понедельника по четверг — поработать в коворкинге «Совкомбанка», расположенном в пятизвездочном отеле на побережье Средиземного моря. При этом длительность рабочего дня оставалась стандартной — восемь часов, объем зарплаты также не менялся (сокращение дохода при четырехдневной рабочей недели — одно из опасений россиян, показал опрос портала SuperJob). Все организационные расходы на перелет и проживание компания взяла на себя.
В качестве площадки для проведения эксперимента выбрали коворкинг в Турции, потому что хотели, чтобы сотрудники смогли перезагрузиться, насладиться мягким морским климатом, и это знакомая многим работникам «Совкомбанка» локация, так как там компания регулярно организовывала корпоративные мероприятия.
В качестве площадки для проведения эксперимента выбрали коворкинг в Турции, потому что хотели, чтобы сотрудники смогли перезагрузиться, насладиться мягким морским климатом, и это знакомая многим работникам «Совкомбанка» локация, так как там компания регулярно организовывала корпоративные мероприятия.
Авторы эксперимента позаботились о том, чтобы в коворкинге было все, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально комфортно в течение рабочего дня: быстрый интернет, удобные рабочие зоны. Плюс вечером сотрудники могли присоединиться к спортивным и развлекательным мероприятиям, чтобы быстрее переключиться с рабочих вопросов на отдых и восстановить силы. Также в коворкинге работал корпоративный психолог, с которым можно было решить любой жизненный вопрос.
Поначалу принять участие в эксперименте могли только сотрудники бэк-офиса «Совкомбанка» и дочерних компаний группы. С середины 2022 года, когда коворкинг переехал из Турции в Россию (сначала компания открыла коворкинг в Сочи, затем — в Красной поляне), к эксперименту присоединились сотрудники фронт-офиса. Ежедневно в коворкинг прилетают 80 человек.
Поначалу принять участие в эксперименте могли только сотрудники бэк-офиса «Совкомбанка» и дочерних компаний группы. С середины 2022 года, когда коворкинг переехал из Турции в Россию (сначала компания открыла коворкинг в Сочи, затем — в Красной поляне), к эксперименту присоединились сотрудники фронт-офиса. Ежедневно в коворкинг прилетают 80 человек.
Какие получили результаты
В ходе эксперимента каждую контрольную группу сопровождал представитель HR, который следил за рабочим процессом и настроением сотрудников. Своими наблюдениями делились и руководители бизнес-направлений. Основным критерием успешности или неуспешности были результаты работы, а именно справляются ли работники с поставленными задачами в срок.
Первые итоги подвели спустя год. На апрель 2023 года в эксперименте приняли участие около тысячи человек — примерно 5% от всего штата группы «Совкомбанка». И вот какие получили результаты:
Первые итоги подвели спустя год. На апрель 2023 года в эксперименте приняли участие около тысячи человек — примерно 5% от всего штата группы «Совкомбанка». И вот какие получили результаты:
- 97% руководителей бизнес-направлений признали, что четырехдневная рабочая неделя положительно повлияла на продуктивность сотрудников;
- 76% сотрудников за четыре дня закрыли все стоявшие перед ними задачи, а 20% — сделали даже больше, чем требовалось.
В целом сотрудники стали эффективнее, вовлеченнее, а качество выполнения задач повысилось. Однако были и те, кто не справился: 4% сотрудников, принявших участие в эксперименте, не смогли выполнить свою работу при сокращенной рабочей неделе. Но, как отмечают наблюдатели, все дело именно в формате коворкинга: работа там подходит не всем.
На конец 2023 года коворкинг посетили 4,5 тысяч человек. Интересно, что количество людей, которые перевыполнили план, увеличилось на 13% — до 33%, а тех, кто не справился, уменьшилось на 1% — до 3%, если сравнивать с предыдущими данными.
Вдохновившись результатами, менеджмент «Совкомбанка» продолжит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в этом году и откроет еще один коворкинг — на Алтае. Таким образом банк не только повышает эффективность сотрудников, но и их лояльность и вовлеченность, а также укрепляет свой HR-бренд как прогрессивного работодателя.
На конец 2023 года коворкинг посетили 4,5 тысяч человек. Интересно, что количество людей, которые перевыполнили план, увеличилось на 13% — до 33%, а тех, кто не справился, уменьшилось на 1% — до 3%, если сравнивать с предыдущими данными.
Вдохновившись результатами, менеджмент «Совкомбанка» продолжит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в этом году и откроет еще один коворкинг — на Алтае. Таким образом банк не только повышает эффективность сотрудников, но и их лояльность и вовлеченность, а также укрепляет свой HR-бренд как прогрессивного работодателя.
Прочитайте лонгрид, в котором сотрудники «Совкомбанка» поделились впечатлениями о четырехдневке
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Наталия Рябцева
Офис у моря: как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделейНаталия Рябцева