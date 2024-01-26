Офис у моря: как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделей

Эксперимент стартовал в феврале 2022 года. Сотрудникам, у которых было желание поучаствовать в нем, предложили в течение четырех дней — с понедельника по четверг — поработать в коворкинге «Совкомбанка», расположенном в пятизвездочном отеле на побережье Средиземного моря. При этом длительность рабочего дня оставалась стандартной — восемь часов, объем зарплаты также не менялся (сокращение дохода при четырехдневной рабочей недели — одно из опасений россиян,

портала SuperJob). Все организационные расходы на перелет и проживание компания взяла на себя.

В качестве площадки для проведения эксперимента выбрали коворкинг в Турции, потому что хотели, чтобы сотрудники смогли перезагрузиться, насладиться мягким морским климатом, и это знакомая многим работникам «Совкомбанка» локация, так как там компания регулярно организовывала корпоративные мероприятия.