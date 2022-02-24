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Половина россиян захотели перейти на четырехдневку

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 50% работающих пять дней в неделю россиян захотели перейти на четырехдневку с увеличением рабочих часов. Чаще всего за это голосовали жители моложе 34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

Половина россиян захотели перейти на четырехдневку

Это следует из опроса SuperJob. Исследование проводилось 17-21 февраля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые работают графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье. С результатами работы ознакомился RB.ru.

Согласно результатам опроса, 56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов. Среди основных аргументов — удобство, время на путешествия и активный отдых, а также возможность подработки в третий выходной день.

Каждый четвертый участник опроса подобный график работы не одобрил, еще 18% затруднились с ответом. Противники чаще всего отмечали, что четыре дня могут «выпасть из жизни»,  еще они призывали уменьшать рабочий день, а не увеличивать. Чаще всего к сохранению пятидневки призывали люди от 45 и старше (32%), а также те, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей (34%).

Весной прошлого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую на уровне региона или группы компаний. Он также предлагал сохранить зарплаты в случае перехода на четырехдневку.

Однако половина российских компаний заявили, что снизят зарплату сотрудникам при переходе на четырехдневную рабочую неделю, говорится в исследовании«Актион Кадры и HR». По результатам опроса, большинство работодателей не поддержали идеи введению четырехдневки, а их сотрудники – наоборот.

В яваре «Совкомбанк» первым среди банков решился перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент проводится в коворкинге одного из отелей Турции и затрагивает менее 5% сотрудников.

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Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

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