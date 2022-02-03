«Совкомбанк» первым среди банков перешел на четырехдневную рабочую неделю

«Совкомбанк» первым среди банков в январе решился перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент проводится в коворкинге одного из отелей Турции и затрагивает менее 5% сотрудников.

При положительных результатах банк готов расширить проект и ввести укороченную рабочую неделю для наиболее продуктивных сотрудников, сообщил РБК.

Количество участников эксперимента могут увеличить до 12%. Сотрудник сможет поучаствовать в эксперименте один раз, на поездку отводится только неделя, после возвращения в Россию он может рассчитывать на сохранение графика.

Переход на четырехдневную рабочую неделю не предполагает изменений в зарплате. Эксперимент не коснется работников отделений.

ВТБ, «Райффайзенбанк», ПСБ, МТС Банке, банках «Хоум Кредит», «Ак Барс» не планируют подобных экспериментов. Среди причин отказа — увеличение интенсивности работы персонала, возможный стресс сотрудников, невозможность изменения графика из-за рабочих планов.

Глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская сомневается, что эксперимент будет удачным для банков, потому что многие процессы «встроены в единую неразрывную цепочку», но развитие ИТ уже снимает эти ограничения.

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