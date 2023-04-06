«Совкомбанк» решил утроить число сотрудников для эксперимента с введением четырехдневной рабочей недели

«Совкомбанк» поделился итогами эксперимента с введением четырехдневной рабочей недели, который стартовал в начале 2022 года. 97% руководителей сообщили о росте эффективности персонала, сообщает РКБ со ссылкой на пресс-службу банка.
Кредитная организация первая среди банков решила перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в январе прошлого года. Эксперимент проводился в коворкинге одного из отелей Турции и, как сообщалось, затрагивал менее 5% сотрудников.
Позднее коворкинг для сотрудников всех «дочек» «Совкомбанка» организовали в Сочи.
По итогам эксперимента банк провел опрос среди руководителей бизнес-направлений: 97% опрошенных согласились, что новый режим положительно повлиял на продуктивность сотрудников и их вовлеченность в работу.
За неделю работы в коворкинге 76% сотрудников полностью выполнили поставленные задачи, а 20% перевыполнили рабочую норму. Не смогли справиться с поставленными задачами только 4% участников эксперимента.
Изучив результаты, «Совкомбанк» решил продолжить экмперимент и втрое увеличить число сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году. Таким образом, участвовать в эксперименте будут уже 15% сотрудников группы.
Фото на обложке: Unsplash
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