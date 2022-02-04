Почти половина компаний снизит зарплату при переходе на четырехдневную рабочую неделю — исследование

Почти половина российский компаний снизит зарплату сотрудникам при переходе на четырехдневную рабочую неделю. По результатам исследования, большинство работодателей не поддержали идеи введению четырехдневки, а их сотрудники – наоборот.

В исследовании «Актион Кадры и HR» об отношении россиян к введению четырехдневной рабочей недели участвовали кадровые специалисты 700 российских компаний из разных населенных пунктов и с разным размером штата. Результатами с RB поделился представитель компании.

2 из 3 руководителей компаний против перехода на четырехдневку. 22% респондентов заявили, что из-за этого снизится производительность труда, каждый шестой – что сотрудники станут быстрее выгорать из-за повышенной нагрузки. 41% опрошенных заявили о снижении зарплат в случае перехода на укороченную рабочую неделю.

«Люди опасаются, что сокращение времени на тот же объем работы ухудшит их положение: рабочий день станет дольше, времени на общение с семьей — меньше. И дополнительный выходной это не компенсирует», – отметил эксперт «Актион Кадры и HR» Данил Мяло.

Однако, работодатели видят и плюсы в переходе на четырехдневку. Среди них – сотрудники станут больше отдыхать и, соответственно, меньше болеть, заявили 53% респондентов. Каждый пятый опрошенный работодатель уверен, что в переходе на короткую рабочую неделю нет ни одного плюса.

Подавляющее большинство сотрудников компаний (75,7%) поддержали идею работать на один день меньше.

Условия, при которых Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю назвал Дмитрий Медведев. По его словам, переход укороченную неделю должен происходить по мере созревания экономических предпосылок.

В феврале «Совкомбанк» объявил, что первым среди банков переходит на четырехдневку. Эксперимент проводится в коворкинге одного из отелей Турции и затрагивает менее 5% сотрудников.

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