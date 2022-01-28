Медведев рассказал, при каких условиях Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

По мнению Медведева, к данному формату нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям, исходя из общей экономической ситуации в стране. Но в целом к «четырехдневке» нужно стремиться, отметил он.

«Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера», — пояснил зампред СБ.

Медведев напомнил, что в стране еще относительно недавно (около 60 лет назад) действовала шестидневная рабочая неделя, а в некоторых государствах она существует до сих пор. «Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом. Как это? Два дня выходных — это абсолютно естественно. И три выходных — это нормально. Но нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться», — считает он.

По словам Медведева, до пандемии «четырехдневка» представлялась возможной только в будущем, когда людей заменят роботы. «А сейчас, когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате», — подчеркнул он.

Зампред СБ считает, что «четырехдневка» не должна означать «минус в деньгах». По его мнению, работодатели должны платить за четыре дня столько же, сколько сейчас платят за пять.

Некоторые российские компании уже начали переход на четырехдневную рабочую неделю в кризис, чтобы сократить расходы на персонал. На 2020 год порядка 2% российских компаний уже практиковали сокращенную рабочую неделю. Еще 4% рассматривают такую возможность.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!