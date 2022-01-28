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Медведев рассказал, при каких условиях Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Переход России на четырехдневную рабочую неделю должен происходить по мере созревания экономических предпосылок, заявил зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал, при каких условиях Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

По мнению Медведева, к данному формату нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям, исходя из общей экономической ситуации в стране. Но в целом к «четырехдневке» нужно стремиться, отметил он.

«Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера», — пояснил зампред СБ.

Медведев напомнил, что в стране еще относительно недавно (около 60 лет назад) действовала шестидневная рабочая неделя, а в некоторых государствах она существует до сих пор. «Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом. Как это? Два дня выходных — это абсолютно естественно. И три выходных — это нормально. Но нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться», — считает он.

По словам Медведева, до пандемии «четырехдневка» представлялась возможной только в будущем, когда людей заменят роботы. «А сейчас, когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате», — подчеркнул он.

Зампред СБ считает, что «четырехдневка» не должна означать «минус в деньгах». По его мнению, работодатели должны платить за четыре дня столько же, сколько сейчас платят за пять.

Некоторые российские компании уже начали переход на четырехдневную рабочую неделю в кризис, чтобы сократить расходы на персонал. На 2020 год порядка 2% российских компаний уже практиковали сокращенную рабочую неделю. Еще 4% рассматривают такую возможность. 

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Фото на обложке: Max kolomychenko / Shutterstock

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