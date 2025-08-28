Чек-лист: Игорь Феркалюк, Нетмонет

В постоянной рубрике «Чек-лист» — откровения Игоря Феркалюка, управляющего директора цифрового сервиса Нетмонет и хозяина лабрадуделя Бисквита.

Автомобиль. Молния Маккуин.

Алиби. Не стану оправдываться.

Блюдо. Борщ и лазанья.

Вечеринка. За городом, у костра, с близкими людьми.

Враг. Лень.

Город. И любимый, и роковой, и важный — Москва.

Друг. Юмор.

Завтрак в будни. Варёные яйца, пара сосисок и овощи.

Завтрак в выходные. Омлет и запеканка в «Кофемании».

Имя. Лия.

Команда. Моя.

Комплимент. Достойно.

Конкурент. Это стимул.

Лучшая черта. Умение договариваться.

Отдых. Не люблю лежать и батонить, люблю бегать, прыгать, смотреть и пробовать новое.

Место силы. Продуктовый синк по вторникам.

Напиток. Вода — без неё никуда.

Недостаток. Вспыльчивость.

Нон-фикшн книга. Атомные привычки .

Обувь. Кроксы.

Одежда. В идеальном мире я бы носил костюм каждый день.

Опоздание. Если опоздаю — приду с подарком.

Отбой. В любом месте, где можно разместить себя горизонтально.

Отпуск. Регата в Турции.

Перекус. Хот-дог в Surf Coffee.

Песня. The Black Keys — Money Maker, The Killers — Shot at the Night, Linking Park — In The End.

Питомец. Лабрадудель Бисквит. Тот ещё бандит.

Погода. +15, пасмурно.

Подарок. Сделанный своими руками, но если кто-то захочет подарить мне Porsche 911, я буду очень рад.

Приложение. Телеграм.

Произведение искусства. iPhone.

Раздражающий фактор. Оправдания.

Свидание. Есть пиццу с женой.

Сериал. Настоящий детектив, Наследники, Карточный домик.

Слабость. Сладкое. Ещё ни разу у него не выиграл.

Слово-паразит. И так далее.

Совет. Только прошеный.

Спорт. Сам занимаюсь джиу-джитсу, люблю смотреть биатлон и баскетбол.

Сумка. Подаренная жене.

Фильм. «Человек, который изменил всё».

Хобби. Лего.

Художественная книга. Преступление и наказание.

Часы. Apple Watch.