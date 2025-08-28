Чек-лист: Игорь Феркалюк, Нетмонет
Управляющий директор Нетмонет ответил на 43 блиц-вопроса Russian Business
В постоянной рубрике «Чек-лист» — откровения Игоря Феркалюка, управляющего директора цифрового сервиса Нетмонет и хозяина лабрадуделя Бисквита.
Автомобиль. Молния Маккуин.
Алиби. Не стану оправдываться.
Блюдо. Борщ и лазанья.
Вечеринка. За городом, у костра, с близкими людьми.
Враг. Лень.
Город. И любимый, и роковой, и важный — Москва.
Друг. Юмор.
Завтрак в будни. Варёные яйца, пара сосисок и овощи.
Завтрак в выходные. Омлет и запеканка в «Кофемании».
Имя. Лия.
Команда. Моя.
Комплимент. Достойно.
Конкурент. Это стимул.
Лучшая черта. Умение договариваться.
Отдых. Не люблю лежать и батонить, люблю бегать, прыгать, смотреть и пробовать новое.
Место силы. Продуктовый синк по вторникам.
Напиток. Вода — без неё никуда.
Недостаток. Вспыльчивость.
Нон-фикшн книга. Атомные привычки .
Обувь. Кроксы.
Одежда. В идеальном мире я бы носил костюм каждый день.
Опоздание. Если опоздаю — приду с подарком.
Отбой. В любом месте, где можно разместить себя горизонтально.
Отпуск. Регата в Турции.
Перекус. Хот-дог в Surf Coffee.
Песня. The Black Keys — Money Maker, The Killers — Shot at the Night, Linking Park — In The End.
Питомец. Лабрадудель Бисквит. Тот ещё бандит.
Погода. +15, пасмурно.
Подарок. Сделанный своими руками, но если кто-то захочет подарить мне Porsche 911, я буду очень рад.
Приложение. Телеграм.
Произведение искусства. iPhone.
Раздражающий фактор. Оправдания.
Свидание. Есть пиццу с женой.
Сериал. Настоящий детектив, Наследники, Карточный домик.
Слабость. Сладкое. Ещё ни разу у него не выиграл.
Слово-паразит. И так далее.
Совет. Только прошеный.
Спорт. Сам занимаюсь джиу-джитсу, люблю смотреть биатлон и баскетбол.
Сумка. Подаренная жене.
Фильм. «Человек, который изменил всё».
Хобби. Лего.
Художественная книга. Преступление и наказание.
Часы. Apple Watch.
