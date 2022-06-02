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Истории

10 самых активных венчурных компаний в Латинской Америке

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

По данным PitchBook, в 2021 году в Латинской Америке насчитывалось свыше 900 венчурных сделок на сумму $16,3 млрд. Кроме того, за последние годы регион привлек таких международных инвесторов, как SoftBank и Tiger Global.

В раундах финансирования на ранних стадиях пока преобладают местные компании. Портал Pitchbook поделился подборкой из 10 самых активных венчурных инвесторов в Латинской Америке. Рейтинг составлен по количеству сделок с 2017 года.
10 самых активных венчурных компаний в Латинской Америке

Bossa Nova Investimentos

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 269.
  • Активы под управлением: неизвестно.
  • Экзиты: 24.
  • Средняя сумма вложений: $2 млн.

Bossa Nova Investimentos — предпосевная венчурная компания, сосредоточенная в основном на Латинской Америке. Среди ее недавних инвестиций — логистический стартап Axelhire и разработчик чат-ботов для аптек Pedbot.

Canary

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 151.
  • Активы под управлением: $220 млн.
  • Экзиты: 12.
  • Средняя сумма вложений: $3 млн.

Canary инвестирует в латиноамериканские стартапы от предпосевного раунда до серии A. Она вкладывалась в такие компании, как платформа для учета расходов Clara и маркетплейс чартерных автобусов Buser.

Monashees

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 212.
  • Активы под управлением: $715 млн.
  • Экзиты: 35.
  • Средняя сумма вложений: $10 млн.

Monashees основана в 2015 году — это один из «старейших» венчурных инвесторов в Латинской Америке. Среди его экзитов — компания по наблюдению за Землей и геоаналитике Sattelogic и платформа для управления большими данными Neoway.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Недавно компания вложилась в приложение для управления личными финансами Ualá и платформу для поиска недвижимости Loft.

Kaszek

Буэнос-Айрес, Аргентина

  • Число инвестиций: 200.
  • Активы под управлением: $2 млрд.
  • Экзиты: 24.
  • Средняя сумма вложений: $13 млн.

Kaszek ориентируется на латиноамерисканские стартапы от посевной стадии и дальше. Один из ее известных экзитов — необанк Nubank. А среди недавних инвестиций — онлайн-платформа для кредитования Konfio и сервис по поиску спортивных занятий Gympass.

Angel Ventures

Мехико, Мексика

  • Число инвестиций: 156.
  • Активы под управлением: $50 млн.
  • Экзиты: 9.
  • Средняя сумма вложений: $2 млн.

Angel Ventures инвестирует в латиноамериканские компании на посевной стадии и начальных этапах роста. Ее последние инвестиции включают платформу микрокредитования Kueski. Среди ее «выходцев» — платформа для управления частным транспортом Viapool.

Redpoint eventures

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 113.
  • Активы под управлением: $243 млн.
  • Экзиты: 12.
  • Средняя сумма вложений: $4 млн.

Redpoint eventures — это совместный проект Redpoint Ventures и Headline (ранее — e.ventures). Венчурная компания инвестировала в онлайн-кредитора Creditas и сервис по поиску спортивных занятий Gympass.

Magma Partners

Сантьяго, Чили

  • Число инвестиций: 99.
  • Активы под управлением: неизвестно.
  • Экзиты: 1.
  • Средняя сумма вложений: $2 млн.

Magma Partners вкладывается в латиноамериканские компании на предпосевной и посевной стадии, а также серии A. Среди ее инвестиций — сервис онлайн-платежей Kushki и ПО для учета расходов Mendel.

Spectra Investments

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 100.
  • Активы под управлением: $5 млрд.
  • Экзиты: 21.
  • Средняя сумма вложений: $9 млн.

Spectra Investments — компания по управлению активами, которая специализируется на альтернативных инвестициях в Латинской Америке. Ее венчурные вложения включают сервис «покупай сейчас, плати потом» Addi и платформа по поиску жилья La Haus.

Mindset Ventures

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 80.
  • Активы под управлением: $65 млн.
  • Экзиты: 4.
  • Средняя сумма вложений: $7 млн.

Mindset Ventures — венчурная компания, которая инвестирует в стартапы на ранних стадиях из США и Израиля, а также помогает им расширяться на латиноамериканские рынки.

DOMO Invest

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число инвестиций: 80.
  • Активы под управлением: $99 млн.
  • Экзиты: 6.
  • Средняя сумма вложений: $1 млн.

DOMO Invest фокусируется на технологических стартапах на ранней стадии. Она уже вложилась в разработчика встраиваемой инфраструктуры кредитования Dinie.

Источник.

Фото на обложке: Thiago Leite / Shutterstock

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