Графический дизайн в 2021 году: 10 трендов

Мы живем в нестабильное время, и это отражается во многих сферах жизни, в том числе и дизайне. Тренды отражают дух эпохи, наши ценности и стремления. Новые стили и течения появляются каждый год. Некоторые из них краткосрочны, а другие долго сохраняют актуальность. Эти 10 трендов графического дизайна будут популярны в 2021 году.

Элементы природы

Изображение: Christopher Dina

В связи с урбанизацией и цифровизацией современного мира люди все больше тянутся к элементам, связывающим их с природой. В графическом дизайне уже наблюдается тенденция к использованию форм и цветов, вдохновленных пейзажами, деревьями, листьями и животными.

Абстрактность

Изображение: Lisima

Четкие формы и линии постепенно уходят в прошлое, а их место занимают абстрактные элементы. Они отлично контрастируют со строгим макетом и привлекают внимание зрителя. Это направление характерно тем, что использует визуальный язык различных форм, цветов и линий для создания композиций.

Необычные сочетания цветов и эффекты размытия

Изображение: Blackcatstudio

Яркие градиенты уже были популярны в этом году и сохранят свои позиции в следующем. Все больше графических дизайнеров добавляют размытые цветовые переходы и шумы в свои работы. Такое сочетание делает элементы дизайна, типографику и изображения более яркими и привлекательными.

3D-типографика

Изображение: Txaber Mentxaka

Это направление будет особенно популярно в 2021 году. Трехмерные буквы различных форм, цветов и размеров, как анимированные, так и статичные, выглядят очень эффектно. Уже сейчас их можно увидеть везде: на сайтах, билбордах и в печатных изданиях.

Символы

Изображение: Bloomicon

Символы использовались еще в доисторические времена, задолго до появления графического дизайна. Сейчас они используются, чтобы раскрыть идею и представить продукт. Обычно они представлены значками, иконками и словами и помогают преодолевать языковой барьер.

Монохромность

Изображение: Candice Bondi

Минимализм можно использовать не только в формах, но и в цветах. Монохромная цветовая схема также позволяет создать привлекательный визуал. Черно-белый фон отлично сочетается с текстом, а также графикой, символами и изображениями.

Ретрофутуризм

Изображение: Matthew Lyons

Это стиль вызывает ностальгию по временам, когда люди мечтали о полностью автоматизированном будущем с летающими машинами и исследованиями далеких галактик. Популярность ретрофутуристического дизайна в 2021 году поможет вернуть оптимистический взгляд на будущее.

Геометрические формы

Изображение: Fatih Hardal

Даже простые геометрические формы могут добавить большое значение дизайну. Этот тренд наблюдается в работах этого года и сохранит актуальность в 2021 году. Геометрические формы отлично подходят как для 2D, так и 3D-дизайна.

Классические винтажные шрифты

Изображение: Nicky Laatz

В последнее время выпускается все больше элегантных шрифтов в винтажном стиле. Например, Glamour Absolute, который подойдет для различных проектов. Эти шрифты добавляют приятный эффект старины в дизайн.

Эмоджи

Изображение: kissmiklos

Социальные сети влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и на тренды графического дизайна. Так как эмоджи — популярный способ визуализировать эмоции и душевное состояние, дизайнеры начали применять их при создании сайтов и упаковки продуктов.

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