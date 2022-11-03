Как придумать идею для стартапа: 10 стратегий

Гораздо эффективнее использовать продуманные стратегии, позволяющие последовательно генерировать бизнес-идею. Как утверждают венчурные капиталисты, продукт или услуга, разработанный таким способом, с большей вероятностью будет пользоваться спросом. Рассмотрим 10 таких стратегий.

В интернете есть множество рекомендаций о том, как найти идею для стартапа. Например, «устроить мозговой штурм» и «соединить две идеи в одну». Однако такие советы в основном предполагают, что перспективная концепция появится просто из ниоткуда.

Опирайтесь на свои навыки

Какими уникальными способностями, опытом и связями вы обладаете? Как можно задействовать их для создания продукта? Если вы уже нашли сооснователя или собрали команду, то каковы ваши общие знания и навыки?

Ответив на эти вопросы, подумайте, какой тип продукта или услуги помогут реализовать эти уникальные навыки. Так вы ориентируетесь на Founder-Market Fit — соответствие основателя рынку.

Пример. Основатели Microsoft Пол Аллен и Билл Гейтс идеально «соответствовали рынку». Они изучали программирование и информатику, а их бизнес-идея задействовала оба эти умения.

Решите личную проблему

Ряд успешных стартапов создавались, чтобы решить личные проблемы их основателей — этот подход называется восходящим.

Подумайте, с каким трудностями вы сталкиваетесь в личной и профессиональной жизни и какие продукты могут их устранить. Еще один способ — представьте решения, которых вам не хватает, и реализуйте их самостоятельно.

Если вы не испытываете особых сложностей, на основе которых можно придумать идеи, попробуйте сменить обстановку. Например, устроиться на новую работу, переехать или отправиться в путешествие. Так вы окажетесь в совершенно иной ситуации и столкнетесь с новыми испытаниями.

Пример. Основатели DoorDash разработали популярное приложение для доставки еды, поскольку у них не было возможности заказывать блюда из тайского ресторана в пригород. Они увидели потребность в простом сервисе, работающем в любом месте.

Следуйте своим увлечениям

Стартапы добиваются успеха, поскольку их основатели заинтересованы в своих проектах. Они продолжают трудиться над ними, несмотря на взлеты и падения.

Стартап превращается в сильную компанию в среднем в течение 10 лет. Подумайте, над проектом из какой области вам бы хотелось работать в течение следующего десятилетия независимо от того, станет ли он успешным.

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Затем придумайте несколько идей для продуктов или услуг в этой области. Если вас интересует технология виртуальной реальности, то на основе каких практических применений VR можно разработать продукт?

Важно отметить, что не каждое увлечение можно превратить в бизнес, и эти ограничения следует учитывать во время мозгового штурма. Если вам нравится франшиза «Звездные войны», это не значит, что нужно делать ее основой будущего стартапа.

Пример. Duolingo, бесплатное приложение для изучения языков, создавалось с помощью этого подхода. Его основатели Луис Фон Ан и Северин Хакер интересовались образованием и хотели дать людям возможность бесплатно изучать языки в качестве альтернативы дорогостоящим курсам, репетиторам и учебникам.

Опирайтесь на новые явления

Восходящий подход предполагает разработку продукта или услуги для решения личной проблемы. В свою очередь, нисходящий способ опирается на новые технологии и ситуации в мире.

Хорошим примером служат компании, созданные во время пандемии COVID-19. В современную эпоху не происходило подобных событий. В результате возникло множество новых правил и норм, которые следовало учитывать, чтобы поддерживать относительно нормальный ритм жизни.

В этот период многие компании разработали такие приложения, как цифровые сертификаты вакцинации для путешествий. Затем они продали эти технологии органам власти и организациям, которые отчаянно в них нуждались.

Используя этот подход, постарайтесь не увлекаться идеями высокого уровня и не упускать из виду фактическую реализацию. Если продукт появится слишком поздно, рынок уже не будет в нем нуждаться.

Пример. QuickHire — платформа для поиска работы в сфере услуг. Во время пандемии многие люди теряли работу, особенно в сфере услуг. Поэтому основатели Анджела Мувези-Холл и Дебора Глэдни увидели необходимость в платформе, которая упростит трудоустройство для этих работников.

Используйте стратегическое прогнозирование

Этот подход состоит в том, чтобы делать обоснованные предположения о будущем. Для этого проанализируйте, как повторяющиеся тенденции в прошлом могут повлиять на будущее. Затем попробуйте спрогнозировать предстоящие рыночные тренды.

При стратегическом прогнозировании следует учитывать события и изменения в таких сферах, как политическая, экономическая, социальная, технологическая и правовая. Например, таким образом можно предсказать, что в ближайшее время определенные законы будут изменены, что откроет дорогу новым видам онлайн-бизнеса.

Пример. Именно так и произошло с краудфандинговой платформой Indiegogo. Ее основательница Даная Рингельманн предугадала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США изменит законы, запрещающие онлайн-инвестирование, так как они были приняты до появления современных технологий.

Отталкивайтесь от идеи другой компании

Изучите, какие компании недавно добились успеха и часто упоминаются в СМИ, а затем придумайте их новые вариации.

Представьте, что Airbnb был запущен недавно и меняет сферу бронирования жилья для отдыха. Одна из возможных идей — «Airbnb для домашних животных». Такой сервис позволил бы находить людей, готовых присмотреть за домашними питомцами, пока их хозяева находятся в отъезде.

Важно, чтобы идея решала совершенно иную проблему, чем та компания, которой вы вдохновились. Другими словами, не стоит создавать другую версию Airbnb: концепция должна работать схожим образом, но занимать совершенно другую нишу.

Пример. RVShare — реальная разновидность Airbnb, но для аренды домов на колесах.

Найдите проблемную индустрию

Многие отрасли по-прежнему используют устаревшие подходы и с трудом удовлетворяют потребности современных пользователей. Вы можете разработать новый продукт или услугу для одной из них.

Например, создать приложение для сферы страхования, которое при помощи машинного обучения и ИИ-бота будет автоматически предоставлять квоты на страхование недвижимости и выдавать пользователям предварительное одобрение на полисы. Это избавит людей от необходимости связываться со страховым агентом и оформлять множество документов.

Здорово, если вы знакомы с индустрией, которую хотите улучшить. Так, если вы уже занимались страхованием недвижимости, вам будет легче определить, какие проблемы в ней нужно решить.

Пример. Stripe — одна из компании, основанная на таком подходе. Ее основатели заметили, что представителям индустрии онлайн-продаж сложно принимать платежи по кредитным картам в интернете. Поэтому они решили создать платформу, которая максимально упростит этот процесс.

Используйте опыт окружающих

Если вы не сталкиваетесь с личной проблемой, которую можно решить с помощью продукта или услуги, то обратитесь к друзьям, членам семьи, коллегам и другим людям из вашего окружения и выясните, в каких решениях они нуждаются.

Особенно полезно пообщаться с теми, кто обладает знаниями и опытом в определенных областях. Например, если у вас нет детей, друзья или члены семьи, уже ставшие родителями, могут подсказать вам идею, которая пригодится им в этом вопросе.

А если вы уже решили, что будете создавать стартап, к примеру, в туристической отрасли, то обратитесь к знакомым, которые работают в гостиничном бизнесе или часто путешествуют.

Воспользуйтесь правилом «в 10 раз больше»

Правило «в 10 раз больше» гласит, что можно создать отличный продукт, если в 10 раз увеличить какой-либо из его аспектов. Например, сделать его в 10 раз проще, быстрее или интереснее. Просто обратите внимание на уже существующие предложения, а затем подумайте, каким образом их можно значительно улучшить.

Пример. Superhuman — это приложение, которое полностью переработало концепцию электронной почты, чтобы создать «самый быстрый в мире» продукт из этой категории.

Задействуйте неработающие активы

Мы окружены незадействованными активами, которые могли бы использоваться с помощью нового продукта или услуги. Например, многие люди обладают навыками, которые они никак не практикуют. Вы можете создать приложение, которое позволит задействовать эти навыки.

Пример. Создатели Airbnb осознали, что у многих людей есть свободные комнаты в собственном жилье и даже дополнительная недвижимость, которая обычно пустует. Так они разработали приложение, через которое можно сдавать в аренду эти помещения.

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Фото на обложке: A. Solano / Shutterstock