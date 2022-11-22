Подборка: 10 лучших ИИ-генераторов видео

Впрочем, создавать видеоконтент никогда не было так просто: искусственный интеллект способен генерировать ролики по текстовому описанию. В материале — обзор самых популярных ИИ-генераторов и их особенностей.

Ни для кого не секрет, что будущее контент-маркетинга за видео. Сегодня, когда так много людей предпочитают TikTok поисковым системам, а YouTube конкурирует с телевидением, простой текст уже не работает.

Synthesia.io

Самый реалистичный ИИ-генератор видео

Больше всего подходит для: контент-маркетинга, YouTube и бизнеса.

Цена: $30/месяц.

Synthesia.io — один из самых реалистичных генераторов видео на рынке. И его результаты выглядят невероятно впечатляюще. Этот инструмент использует текст и превращает его в профессиональные видеоролики за считанные минуты.

Он прост в использовании, быстр и вполне доступен по цене, что делает его идеальным выбором для компаний любого размера, которым нужен контент. Результат выглядит так, как будто был создан профессиональной командой с дорогой студией.

Просто введите свой текст, выберите любимого синтезатора (аватар, который будет говорить за вас), а Synthesia позаботится обо всем остальном. Можно даже создать собственный уникальный аватар, например, свою копию, которая станет полноценным ведущим.

Цена

Доступ к сервису вполне демократичен: начать работу можно всего за $30 в месяц, получив доступ ко всем функциям, которые может предложить Synthesia, включая более 60 языков.

Преимущества Synthesia.io

простой и легкий в использовании интерфейс;

60+ языков и 40+ готовых аватаров;

не требуется опыт в монтаже;

библиотека шаблонов, музыкальных треков и пользовательских фонов;

широкий спектр вариантов настройки для уникальных видеороликов.

Сравнение с альтернативами

можно создать аватар, который произнесет текст;

не хватает привычных функций редактирования видео.

Pictory.ai

Самый простой в использовании генератор видео

Больше всего подходит для: записей в блоге и преобразования текста в видео.

Цена: $29/месяц.

Скидка при оплате за год: 35%.

Промо: Бесплатная пробная версия позволяет создать 3 видео продолжительностью до 10 минут.

Pictory.ai — инструмент, который берет ваш текст и превращает его в видео, сгенерированное ИИ. Он прост в использовании, в том числе для начинающих, и не требует устанавливать программу.

Нужно лишь ввести текст, выбрать актера озвучки, а все остальное сделает Pictory. В результате получится реалистичное видео со звуковыми эффектами и фоновой музыкой.

У сервиса много преимуществ. Это не только ролики высокого качества, но и большой выбор голосов озвучания, которые позволят придать видео дополнительную индивидуальность.

А если результат вас не устроит, в течение 15 дней Pictory вернет деньги.

Цена

Pictory.ai предлагает широкий выбор ценовых вариантов в зависимости от необходимых функций.

Бесплатная пробная версия: можно попробовать Pictory для 3 видеороликов.

Стандарт: $29 в месяц за неограниченное количество видео в качестве 720p.

Премиум: $59 в месяц за неограниченное количество видео в full-HD качестве и массу других функций.

Преимущества Pictory.ai

простой пользовательский интерфейс;

широкий спектр возможностей настройки видео;

более 6 млн лицензированных медиафайлов из Shutterstock;

доступная цена и отсутствие ограничений по числу видео;

такие функции, как автоматические субтитры, B-roll и так далее;

преобразование текста в речь при помощи ИИ с разными акцентами.

Pictory.ai с легкостью превращает текст в потрясающие видеоролики с помощью ИИ-движка, способного создавать видеосюжеты, видеорезюме и видеоистории из любого текстового контента за считанные секунды.

Lumen5

Лучший видеомейкер со встроенным генератором преобразования текста в видео

Лучше всего подходит для: Редактирования роликов и преобразования текста в видео.

Цена: $79/месяц.

Скидка при оплате за год: 27%.

Промо: Бессрочная бесплатная версия с базовой функциональностью.

Lumen5 — это платформа для создания видео, которая использует ИИ и машинное обучение.

Для работы можно воспользоваться библиотекой видеоклипов и изображений Lumen, либо загрузить собственные отснятые материалы.

Создавать видео с помощью Lumen5 легко, быстро и не так дорого. Привычные инструменты для редактирования видео не понадобятся, а ролики будут выглядеть очень качественно.

Цена

Зависит от типа подписки.

Сообщество: бесплатно, без ограничений по времени и количеству видео, с водяными знаками и разрешением в 720p.

Создатель: $15 в месяц за неограниченное количество видео без водяных знаков и разрешением в 720p.

Премиум: $79 в месяц за 15 млн стоковых видео и фотографий с разрешением 1080p.

Бизнес: $199 в месяц, доступ к библиотекам Shutterstock и добавление новых пользователей.

Преимущества Lumen5

Lumen5 — это платформа для быстрого создания видео, использующая ИИ и машинное обучение. Пользователь получает доступ к библиотеке высококачественных видеоклипов и изображений или может загрузить собственные отснятые материалы.

Если вы ищете инструмент, который поможет вам создавать качественные видеоролики с минимальными усилиями, вам безусловно стоит попробовать Lumen5.

Designs.ai

Для рекламных роликов и рекламы

Designs.ai — платформа, которая использует ИИ для генерации роликов на базе текста.

Достаточно ввести несколько строк текста, и инструмент автоматически создаст ролик с анимацией, музыкой и визуальными эффектами профессионального уровня, который отлично подойдет для рекламного контента.

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Designs.ai позволяет за несколько кликов создать видео впечатляющего качества. У инструмента есть уникальный стиль, который точно выделит вас на фоне конкурента.

Процесс невероятно прост и удобен для пользователя — просто введите свой текст и позвольте генератору выполнять свою работу.

Цена

Designs.ai отличается доступными ценами.

Базовый план: $29 в месяц

Профессиональный план: $69 в месяц за более сложные видео с такими дополнительными функциями, как озвучка или пользовательская анимация.

Преимущества Designs.ai

Этот генератор подойдет для малого бизнеса, предпринимателей и студентов, которые хотят создавать проморолики, не тратя целое состояние. Справится с видеорекламой, описаниями продуктов или контентом для социальных сетей.

Отличается простым в использовании интерфейсом без необходимости каких-либо навыков дизайна.

Видеоконтент выглядит очень профессионально.

С высококачественными видеороликами, которые выделяются на фоне конкурентов, и ценами, которые начинаются всего с $49, трудно найти что-то лучше, чем Designs.ai. -

InVideo

Для рекламных роликов и видеоинструкций

Платформа создает высококачественные видеоролики с широким спектром стилей.

InVideo берет на себя все функции редактирования и рендеринга, позволяя за считанные минуты создавать впечатляющие маркетинговые видеоролики — без необходимости какого-либо дизайна или видеопроизводства

Кроме того, InVideo предлагает бесплатную пробную версию, чтобы программу можно было протестировать перед покупкой.

Цена

Если вы ищете простой способ создания видеоконтента, то у InVideo есть несколько отличных ценовых вариантов.

Бесплатный: позволяет создавать видео с водяными знаками.

Бизнес: $15 в месяц без водяных знаков и 60 экспортируемых видео.

Неограниченный: $30 в месяц с неограниченным экспортом видео.

Преимущества InVideo

По сути это онлайн-редактор видео с возможностью перетаскивания. Все планы включают доступ к полной медиатеке iStock.

Инструмент поддерживает более 50 тем на базе ИИ, которые позволяют преобразовать текст в видео за 3 минуты. Предусматривает все для потребностей в видео и по доступной цене.

В рамках бесплатного плана предлагается доступная версия, которая позволяет оценить инструмент без потерь.

Rephrase.ai

Для персонализированного и очень реалистичного контента

Rephrase.ai отличается от прочих генераторов тем, что предлагает персонализированные и очень реалистичные ролики.

Программа может взять любой текст и превратить его в профессиональное видео за считанные минуты, в комплекте с точной синхронизацией губ и выражений лица.

Это делает его идеальным выбором для компаний, которые хотят создавать привлекательный видеоконтент, не нанимая профессиональную видеокоманду.

Кроме того, инструмент чрезвычайно прост в использовании. Достаточно ввести текст, выбрать шаблон, а затем позволить ИИ творить волшебство.

Видео можно кастомизировать, добавив музыку, логотипы и другую графику. Для тех, кому требуется помощь в начале работы, Rephrase предлагает широкий спектр обучающих программ и видеодемонстраций, которые проведут вас через весь процесс.

Цена

Инструмент обойдется в небольшую сумму по сравнению с привлечением профессиональной видеогруппы. Доступны 3 плана.

Rephrase Studio для начинающих: $25 за 10 кредитов в месяц, 1 кредит = 1 мин видео.

Персонализированные видео для начинающих: $100 за 300 кредитов и 10 кампаний в месяц.

Персонализированный эксперт: $500 за 2000 кредитов и 50 кампаний в месяц.

Преимущества Rephrase.ai

Позволяет легко и быстро создавать профессиональные видео.

Автоматически генерирует видео на основе текста.

Предлагает широкий выбор аватаров на выбор.

Доступные цены.

Используется такими брендами, как Amazon и Microsoft.

Rephrase.ai — генератор видео с ИИ, который может сэкономить время и деньги, создавая великолепный контент.

Все просто — введите текст, выберите голос и нажмите кнопку. Кроме того, программа доступна по цене, что делает ее отличным выбором как для бизнеса, так и для частных лиц.

Synths.video

Простой инструмент для реалистичных роликов

Как и прочие ресурсы из списка, Synths.video помогает создавать видео на основе текстового запроса.

У сайта простой в использовании интерфейс, не требующий навыков редактирования видео, а созданные видео аккуратны и реалистичны.

Цена

У Synths.video очень простые условия подписки.

Старт на YouTube: $399 за пакет из 10 видео.

Премиум и настраиваемый план: Создавайте столько видео, сколько вам нужно, до 100 роликов в месяц за $3200 с миниатюрами YouTube, брендингом и многим другим.

Преимущества Synths.video

большая библиотека из более чем 40 готовых к использованию человеческих аватаров;

более 40 языков;

оптимизирован для YouTube и загружается прямо в ваш аккаунт;

технология синхронизации губ.

Если вы ищете генератор видео, который с легкостью превратит ваши статьи в видеоролики, synths.video определенно должен быть в вашем списке.

Благодаря более чем 40 человеческим аватарам на выбор и оптимизированным настройкам для YouTube и других платформ видеохостинга, synths.video делает создание видео простым и понятным.

Это отлично подходит для компаний или частных лиц, которые хотят создавать привлекательный видеоконтент без особых усилий.

Veed.io

Редактирование в один клик

Veed.io — не просто генератор видео с ИИ, а скорее инструмент для редактирования видео, который использует ИИ для упрощения процесса, позволяя создавать высококачественные видео за считанные минуты.

Он предлагает широкий спектр функций, включая шаблоны видео, музыкальные библиотеки, запись голоса за кадром и многое другое.

Инструмент отличается удобными функциями редактирования в один клик, такими как добавление автоматических субтитров щелчком мыши, перевод вебинаров в текст, добавление звуковых волн и многое другое.

С его помощью даже неопытные пользователи могут создавать профессиональные видео и у него есть несколько удобных функций. Например, ИИ может работать в фоновом режиме.

Цена

Veed.io — отличный инструмент по очень разумной цене.

Бесплатный план: позволяет создавать видео с водяными знаками.

Базовый: $18 в месяц за создание видеороликов продолжительностью до 25 минут в качестве full HD.

Pro: $30 месяц за качественные видео с разрешением 4k, инструменты для совместной работы и брендинг.

Преимущества Veed.io

Широкий выбор из множества шаблонов видео и музыкальной библиотеки.

Удобный интерфейс, который просто освоить.

Быстрое время рендеринга видео.

Высококачественное разрешение даже на базовом плане подписки.

Если вам требуется программное обеспечение для создания видео, предлагающее широкий спектр функций ИИ, которые помогут создавать видеоконтент, то Veed.io определенно стоит внимания.

Wisecut

Генератор видео с субтитрами

Wisecut — это платформа для создания видео, которая берет текст и превращает его в видео. Достаточно подготовить описание, выбрать актера озвучки, а Wisecut позаботится обо всем остальном.

В результате получается высококачественное видео, к которому можно добавить музыку.

Одна из лучших функций Wisecut — возможность добавлять субтитры к видео. Это здорово, если требуется создать контент для зарубежных рынков или для людей с нарушениями слуха.

Wisecut также предлагает несколько отличных инструментов для редактирования, так можно бесконечно вносить изменения в видео, пока оно не устроит вас.

Цена

Wisecut предлагает простые условия по тарифным планам.

Базовый: позволяет бесплатно попробовать сервис. Открывает доступ к 45 минутам видео в месяц в разрешении 720p.

Профессиональный: $57 в месяц за 300 минут видео в full-HD качестве.

Преимущества Wisecut

простая в использовании платформа для создания видео;

интерфейс перетаскивания;

автоматическое отключение звука и автоматические субтитры;

интеллектуальная фоновая музыка;

интеграция с YouTube;

автоматический перевод субтитров.

У Wisecut есть множество удобных функций, например, автоматическое отключение звука и субтитры, а интеграция с YouTube делает использование Wisecut еще приятнее.

Сейчас это определенно аутсайдер по сравнению с конкурентами, и его можно попробовать бесплатно, поэтому вам нечего терять.

Flexclip

Простой инструмент с шаблонами и доступом к стокам

Независимо от того, продвигаете ли вы свой бизнес, делитесь новостями о семье или просто хотите немного повеселиться, FlexClip упрощает создание и редактирование видео. Имея в своем распоряжении миллионы бесплатных стоковых материалов и тысячи шаблонов, можно создавать видеоролики, которые будут одновременно увлекательными и персональными.

Кроме того, гибкие и универсальные функции FlexClip упрощают процесс редактирования. Так что дерзайте и пробуйте — возможно, вы найдете свое новое любимое хобби.

Цена

Простое и понятное ценообразование.

Бесплатная пробная версия.

Базовый план: $5,99 в месяц за видео в качестве 720p и продолжительностью роликов до 3 минут.

Плюс: $9,99 в месяц за качество видео 1080p и ролики продолжительностью до 10 минут.

Бизнес: $19,99 в месяц за неограниченное количество стоковых видеороликов и видео продолжительностью до 30 минут.

Преимущества Flexclip

легко создавать и редактировать видео;

отлично подходит для создания видеороликов для бренда, маркетинга, социальных сетей, семьи и любых других целей;

можно попробовать бесплатно;

тысячи шаблонов;

можно добавить разнообразный динамический текст, наложения, виджеты, логотипы и другие анимированные элементы;

миллионы бесплатных стоковых файлов;

гибкие и универсальные функции.

Видеоконтент необходим любому бизнесу или бренду, поскольку его можно использовать для повышения вовлеченности в социальных сетях, привлечения клиентов и трафика, а также увеличения продаж. Однако создание качественных роликов требует знаний и затрат, которые могут быть слишком высоки для малого бизнеса.

Инструменты на базе ИИ помогают решить эту проблему с минимальными усилиями и даже сэкономить кучу времени.

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Фото на обложке: Unsplash