10 привычек для повышения продуктивности и финансовой успешности

Мы часто забываем о том, что именно повседневные привычки помогают или мешают нам двигаться вперед. Однако еще греческий философ Аристотель говорил: «Мы есть то, что мы делаем. Мастерство — это не действие, а привычка». Как же сделать так, чтобы простые, но уверенные шаги приносили результат ежедневно? Вот несколько советов.

Ежедневно составляйте список дел

Это простой, но действенный совет. Список дел, расположенных по приоритету, помогает поддерживать мотивацию, следовать задуманному и постоянно развиваться.

Лучше всего начать составлять этот список по утрам с учетом того, на чем вы хотите сосредоточиться. Не бойтесь сделать его более гибким и вносить изменения в течение дня — это поможет избежать однообразия. Главное, чтобы к вечеру вы видели прогресс в наиболее важных задачах.

Используйте «лишнее» время с пользой

Обучение — это процесс, продолжающийся всю жизнь. Тяжело отрицать, что невозможно знать все на свете. Поэтому, почему бы не продолжать обучаться? Это по-настоящему повышает продуктивность.

Каждый раз, когда у вас появляется свободное время, используйте его для того, чтобы узнавать что-то новое. Например, читать книги, смотреть/слушать вдохновляющие истории или даже составлять/обновлять список дел. Независимо от того, чем вы будете заниматься, важно проводить это «лишнее» время с наибольшей пользой.

Учитесь на своих ошибках

Каждый человек совершает ошибки — это показывает, что он пытается достичь чего-то нового. Поэтому не стоит бояться неудач. Важно лишь того, как вы с ними справляетесь.

Сосредоточьтесь на том, какие причины привели к произошедшей ошибке, что полезного можно из нее извлечь и как предотвратить ее повторение в будущем. Таким образом, вы сможете не только ее исправить, но и набраться опыта. Помните, что неудача — это часть успеха.

Не гонитесь за совершенством

Это еще одна важнейшая привычка с точки зрения продуктивности. Не откладывайте дело на потом, если вам кажется, что вы не можете сделать его идеально из-за неготовности и нехватки опыта. Время — деньги, поэтому начинать действовать лучше прямо сейчас.

Записывайте мысли по мере их появления

«Момент озарения» может наступить в любое время — по дороге на работу, за обедом и даже в первые минуты пробуждения. Чтобы не упустить хорошую идею, важно записывать все, что приходит в голову, в дневник или телефон, и обдумывать это позже.

Совершайте хорошие поступки, но не афишируйте их

Существует миф, что «хорошие» дела нужны только для того, чтобы продемонстрировать свой статус и финансовое превосходство. Однако в большинстве случаев это не так (и не должно быть).

Не обязательно перед кем-то отчитываться, когда вы делаете что-то полезное для окружающих или даже для своей карьеры. Так вы сможете пробудить энтузиазм к тому, чтобы быть хорошим человеком и продолжать делать значимые поступки.

Откажитесь от отвлекающих факторов

Технологии — одновременно и благо, и проклятие для всего мира. Человечество стремительно движется к цифровому будущему, в котором все можно сделать одним нажатием кнопки. А из-за большой распространенности социальных сетей многие люди неосознанно становятся зависимы от технологических развлечений.

Чтобы повысить продуктивность (и даже улучшить психическое здоровье), важно ограничивать использование технологий. Чем меньше вы о них думаете, тем больше у вас времени и энергии, чтобы извлечь максимум пользы из каждого дня. Поэтому определите, сколько раз вы можете заглядывать в телефон и социальные сети, или же выделите для этого конкретное время.

Определите, что значит для вас успех

Стремясь к «успеху», мы часто забываем, что именно он означает. Многие ограничивают это понятие банковскими счетами или роскошным гардеробом. Однако достичь реальной продуктивности можно, только если вы знаете, что именно значит для вас успех. Для каждого он индивидуален — это может быть как крупная дальновидная цель, так и несколько небольших стремлений.

Не завидуйте другим людям

Зависть — это, вероятно, самая худшая среди всех негативных эмоций, которые может испытывать человек. Если вы будете двигаться по направлению к своей цели, то отбросите эти мысли и сосредоточитесь на позитивных действиях. И, что наиболее важно, отказ от негатива освобождает разум для гораздо более ценных вещей.

Прислушивайтесь к конструктивной критике

Непросто воспринимать критику положительно — никто не любит, когда его старания недооценивают. Однако это неизбежная часть жизни, которая даже может приносить пользу. Поэтому постарайтесь прислушаться и понять причины этих «критических слов». А затем используйте их, чтобы проложить себе путь к дальнейшему росту.

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