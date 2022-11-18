От велокомпьютера до AR в хирургии: 10 технологий будущего в сферах здоровья, благополучия и фитнеса

Здорово, когда технологии помогают врачам лечить людей. Еще лучше — когда они снижают вероятность возникновения болезней и даже становятся частью повседневной жизни, формируя у нас здоровые привычки.
В этом году издание Fast Company традиционно провело премию Next Big Things in Tech, посвященную инновациям, которые формируют будущее различных индустрий. В этом списке представлены компании из двух категорий: «здоровье» и «благополучие и фитнес».
Победители в категории: «здоровье»
Activ Surgical
Делает операции более безопасными с помощью дополненной реальности
ActivSurgical разработала модуль формирования изображений ActivSight, который в реальном времени отображает информацию о кровотоке с помощью дополненной реальности, помогая сократить количество ошибок во время лапароскопических операций. Сейчас инструмент тестируется в 13 больничных сетях США и Европы.
Levels
Помогает людям контролировать свое здоровье
Levels предлагает инструмент для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (обычно такой используют люди с диабетом). Затем платформа Levels превращает собранные данные в понятную для пользователя информацию о его метаболическом здоровье.
Цель компании — помогать людям самостоятельно корректировать свой образ жизни, чтобы предотвращать хронические заболевания.
Mammoth Biosciences
Внедряет инновации в технологии редактирования генома CRISPR
Mammoth Biosciences разрабатывает сверхмалые ферменты, размер которых составляет примерно одну треть от самого распространенного фермента CRISPR. Как заявляет компания, такие ферменты удобнее применять в таргетной терапии, чтобы устранять мутации ДНК при некоторых заболеваниях.
Molli Surgical
Повышает точность удаления опухолей молочной железы
Чтобы хирургу было легче работать с опухолью, ее маркируют перед удалением. Обычно для этого используется проволока или радиоактивные зерна-имплантаты.
Molli Surgical разработала менее инвазивный способ — это маркер размером 3,2 мм, который вводится в опухоль и обнаруживается с помощью специальной палочки и планшета. Это облегчает локализацию опухоли и позволяет проводить сверхточное удаление. Технология получила одобрение FDA.
В категории «здоровье» также стоит упомянуть:
- Cardio Diagnostics — разрабатывает клинический тест, позволяющий обнаруживать ишемическую болезнь сердца до того, как у пациента произойдет сердечный приступ.
- MedRhythms — помогает людям, пережившим инсульт, восстановить способность ходить.
- Net Health — создает платформу, которая анализирует раны и предлагает способы их лечения.
Победители в категории: «благополучие и фитнес»
Hammerhead
Позволяет велосипедистам видеть рельеф дороги
Karoo 2 от Hammerhead — первый велокомпьютер для любителей и профессионалов, определяющий уклон ближайшей местности. Девайс предугадывает направление движение пользователя с помощью GPS и предупреждает его о возвышенностях на пути.
NatureQuant
Побуждает людей проводить больше времени на свежем воздухе
Доказано, что нахождение на природе помогает предотвращать и лечить многие серьезные заболевания. Мобильное приложение NatureDose от NatureQuant отслеживает, сколько времени пользователь бывает на открытом воздухе. Затем на основе этих данных оно «прописывает лечение»: например, советует выходить из дома, чтобы улучшить психическое и физическое здоровье.
В категории «благополучие и фитнес» также стоит упомянуть:
- Oura — разрабатывает умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья пользователя.
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