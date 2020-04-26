10 перспективных идей для бизнеса: в каких сферах развиваться в 2020 году

Совместно с компанией «Ростелеком» мы разобрались, в каких сферах сегодня перспективно открывать свое дело, кто помогает людям, бизнесу и государству справляться с глобальными изменениями и что навсегда войдет в жизнь людей в новых реалиях.

Хотя пандемия коронавируса сказалась почти на всех сферах бизнеса, многие компании продолжают развиваться и создавать продукты и услуги, которые приносят пользу сейчас и останутся востребованными в будущем.

№1

Телемедицина

Мировой рынок телемедицины в 2019 году оценивался в $41,4 млрд. В 2020-2027 гг., по оценкам Grand View Research, рынок будет расти на 15,1% и достигнет $155,1 млрд. Вспышка коронавируса только повысит использование этой технологии, прогнозируют исследователи. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) упомянула телемедицину как одну из важнейших услуг для решения ситуации с COVID-19.

В России телемедицина начала официально развиваться только с 2018 года, когда вступил в силу закон, разрешающий врачам консультировать пациентов по телефону и интернету. Но назначить лечение и ставить диагноз врачи по-прежнему могут только на очном приеме. ФРИИ и Национальная телемедицинская ассоциация в марте предложили правительству поправки в закон о телемедицине, которые разрешают этот дисбаланс. Законопроект с подобными предложениями уже внесли в Госдуму.

В апреле в Москве начал работать Центр телемедицины, в котором врачи по видеосвязи консультируют пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, лечащихся дома, а не в стационарах. Среднее время каждой консультации составляет 13-15 минут, в службе работают 200 специалистов.

«Самое главное — телемедицина поможет защитить медицинский персонал от заражения. Удаленные консультации помогут сохранить здоровье врачей сейчас, когда это нужно больше всего», — считает основатель и гендиректор компании «Доктор на работе» Станислав Сажин.

№2

3D-печать медицинских изделий

После начала пандемии появилось глобальное движение «Мейкеры против COVID-19» — это волонтеры, которые на своих 3D-принтерах бесплатно печатают защитные приспособления для врачей и медсестер. По данным российской ячейки этого движения, средства индивидуальной защиты для врачей печатают уже более 1000 добровольцев из десятков регионов России, Беларуси и Украины.

К 2025 году объем рынка 3D-печати в медицинской сфере составит $3,5 млрд — по сравнению с $713,3 млн в 2016 году. С 2017 по 2025 год отрасль продолжает расти на 17,7% ежегодно. Рынок 3D-печати медицинских изделий в России еще только зарождается, по данным представителей отрасли, он составляет 1/1000 мирового, но экстенсивно расширяется.

«У 3D-печатного производства есть несколько неоспоримых преимуществ в условиях кризиса: во-первых, это возможность резкого наращивания производства, во-вторых, распределенность, в-третьих, гибкость производственного процесса. Это особенно важно в периоды ограничения на передвижение и необходимости предоставить требуемые изделия быстро и на большой территории», — говорит Яна Чекрыжова, директор компании CML AT Medical, которая производит медицинские изделия с применением 3D-печати.

№3

Онлайн-образование

По данным исследования компании EdMarket.Digital, мировой рынок онлайн-образования к 2023 году обещает взять планку в $282,62 млрд (после $205 млрд в 2019 году). Его среднегодовой темп прироста в ближайшие 5-7 лет, по разным прогнозам, составит 7-10%.

Пандемия стала катализатором для развития онлайн-образования во всем мире. Школы и университеты перевели занятия и экзамены в онлайн, открылись тысячи курсов и программ переобучения для взрослых. При этом многие платформы открывают бесплатный доступ к своим ресурсам.

Согласно EdMarket.Digital, по итогам 2019 года российское онлайн-образование достигнет 38,5 млрд рублей при среднегодовых темпах роста в 20%. В конце 2023 года он может превысить 60 млрд рублей в год при среднегодовых темпах роста на уровне 12—15%.

«Мы видим рост интереса к специальностям, которые востребованы практически в любой ситуации, вне зависимости от общей волатильности рынка труда: например, дизайн, разработка игр и программирование. Во время пандемии количество запросов по профессиям, связанных и с играми и программированием, выросло на 30% всего за несколько недель», — рассказывает совладелец и генеральный директор онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов.

По данным Metaari, за 2019 год в глобальный рынок EdTech были инвестированы рекордные $18,66 млрд, что примерно на $2 млрд больше, чем в 2018 году.

«Любые стартапы, которые смогут помочь эффективно организовать учебный процесс, сейчас будут в высшей степени востребованы. Это касается и проектов по дополнительному образованию. Перспективы дистанционного образования в целом очень широки: во время карантина люди успеют привыкнуть к преимуществам удаленного формата», — рассуждает Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру.

№4

Интернет вещей

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) соединяет окружающие людей объекты в компьютерную сеть. Они обмениваются информацией между собой и работают без вмешательства человека в режиме реального времени.

Всего рынок IoT оценивался в $164 млрд в 2018 году и, как ожидается, вырастет в среднем на 38,62% к 2025 году.

Системы, которые использует «умный» город в обычное время, могут пригодиться и для борьбы с коронавирусом. Например, технологии компьютерного зрения уже могут следить, как жители городов или посетители больниц носят средства индивидуальной защиты.

«Мы адаптировали свой продукт под контроль ношения масок и социальной дистанции. Сейчас он применяется на нескольких предприятиях в Италии в регионе Ломбардия. Идут переговоры с муниципалитетами нескольких небольших французских городов. Автоматизированное распознавание заданных ситуаций позволит облегчить работу местных администраций», — рассказывает Василий Долгов, генеральный директор компании VizorLabs, которая поставляет решения по видеоаналитике и компьютерному зрению.

№5

Логистика

Сейчас кого-то трудно удивить доставкой продуктов, готовой еды или товаров первой необходимости — за 15 минут в Москве или за 30 минут в Париже можно получить любую из этих категорий. Большинство остальных вещей привозят в течение суток, а если клиент готов переплатить — то и за пару часов.

Спрос на скорость тоже растет. Как данным исследования Достависты, 11% заказов требуют срочной доставки. Более чем у 40% покупателей интернет-магазинов за последние три месяца хотя бы раз возникала необходимость получить товар в день заказа. В 2019 году рынок доставки превысил $325 млрд, за последние 5 лет он рос на 3,1% в год.

«Из-за закрытия торговых центров и режима самоизоляции мы видим рост доставок из интернет-магазинов: растут детские товары, товары повседневнего спроса и спорттовары. Очень вырос рынок доставки продуктов», — рассказывает Наталия Плетнева, директор по продажам DPD в России.

Во время глобального карантина доставка преуспевает. Так, в разгар безработицы в США, Amazon, в котором уже трудятся 798 000 сотрудников, сообщил, что планирует нанять еще 100 000 человек из-за возросшего спроса. Также Amazon заявил, что собирается ограничить заказы в будущем из-за давления спроса на ее процессы.

№6

Социальный бизнес

Компании все больше сосредоточивают внимание на социальной ответственности, будь то защита прав женщин, меньшинств, защита окружающей среды или попытки искоренить нищету на местном, национальном или глобальном уровне.

Это не только благое начинание, но и прибыльная стратегия — 94% представителей поколения Z убеждены, что бизнес должен решать социальные проблемы. Они просто не будут покупать продукцию компаний, не доказавших свое положительное воздействие на общество и окружающую среду.

Этот тренд заметен не только среди молодежи. Согласно исследованию Cone Communications, 78% потребителей хотели бы, чтобы компании решали вопросы социальной справедливости. 87% заявили, что они готовы купить продукт или услуги, основываясь только на том, что деньги пойдут на благотворительность или социально-значимые проекты, а 76% опрошенных не будут вести бизнес с компанией, которая не разделяет их ценности.

№7

Технологии для спорта

Во время пандемии спортивная индустрия стала одним из наиболее пострадавших секторов: по всему миру отменены чемпионаты и соревнования, заражены десятки профессиональных спортсменов, закрыты фитнес-клубы и даже парки, в которых можно бегать.

Отсутствие «реального» спорта дает возможность развиваться виртуальным технологиям. Уже сейчас спортивные лиги по всему миру используют киберспорт для того, чтобы поддерживать азарт людей во время карантина. Киберспорт сильно вырос в последние годы и нашел новые способы привлечь поклонников и заработать на них.

«В мире направление технологий для спорта развивается космическим темпами, профессиональные велосипедисты и триатлеты топового уровня уже давно проводят гонки онлайн. Велостанок или беговая дорожка подключаются к компьютеру, гонщики видят друг друга на мониторах, соревнования почти лицо к лицу», — рассказывает владелец платформы онлайн тренировок S10.run Юрий Строфилов.

Кроме киберспорта, активно развиваются приложения для тренировок и занятий йогой, пилатесом, танцами дома. Во время распространения вируса многие из этих приложений стали бесплатными. Согласно отчету компании Grand View Research, глобальный рынок фитнес-приложений к 2026 году достигнет $10,9 млрд, показав рост на 21,1% по сравнению с 2018 годом.

№8

E-commerce

Всемирная экспансия интернета не могла пройти мимо торговых и складских операций. E-commerce — электронная коммерция — включает в себя не только покупку или продажу через интернет, но и технологии для бесперебойного функционирования интернет-магазинов, прохождения денежных операций, мониторинга и доставки товаров. В 2018 году 1,8 млрд людей во всем мире покупали товары или услуги онлайн. Продажи через интернет составили $2,8 трлн и вырастут до $4,8 к 2021 году.

«В то время, когда множество сфер бизнеса серьезно лихорадит, e-commerce — та отрасль, для которой наступили времена, когда можно и даже нужно “поймать волну”. Покупки через интернет и бесконтактная оплата, доставка до двери становятся все более популярны», — рассказывает основатель и управляющий директор финтех стартапа PimPay Евгений Чернов.

Исследования показывают, что с начала карантина произошел всплеск спроса на медицинские товары, продукты питания и на стройматериалы.

«И малые, и крупные компании сейчас настраивают инструменты для работы в онлайне. Массово выгружают товары в онлайн-магазины, создают свои площадки и стараются скорее начать работать на маркетплейсах. Из-за этого растут и появляются новые бизнесы — по переупаковке предложений в онлайн-версии, по быстрому “строительству” собственного онлайн-магазина, по мониторингу площадок и созданию контента», — говорит Филипп Денисов, основатель и генеральный директор стартапа по управлению данными о товарах Brandquad.

№9

Безопасность дома

К 2023 году мировой рынок безопасности жилья достигнет $60,8 млрд, продемонстрировав 8,7% роста ежегодно в среднем с 2017 года. В домах все больше внедряются технологии IoT, искусственного интеллекта, а на рынок выходят мультисистемные операторы — все это и поддерживает рост рынка.

Одна из ключевых тенденций — появление беспроводных технологий, которые делают систему безопасности жилья менее уязвимой по сравнению с традиционной охраной. Например, нельзя просто отключить электричество или перерезать провода камер, чтобы проникнуть на территорию.

Кроме того, появляется возможность все больше контролировать атмосферу в доме — начиная от температуры до бесконтактного включения/выключения света или электротехники. Это позволяет не только экономить электричество, но и быть уверенным, что забытый утюг, включенный в розетку, не станет причиной пожара.

Набирают популярность и так называемые DIY-решения — в отличие от традиционных сигнализаций с ежемесячной оплатой услуг, подключить и отключить мониторинг ситуации в доме можно в любое время и, например, через подключение камер и датчиков слежения к голосовому помощнику Alexa. По прогнозам экспертов, системы DIY в 2020 году займут около трети рынка домашней безопасности.

№10

Удаленная работа

Если еще 10 лет назад удаленный сотрудник был редкостью, то теперь технологии видеосвязи и мониторинга активности на домашних компьютерах продвинулись до такой степени, что некоторые предприятия процветают с полностью удаленными командами.

Компания Airtasker опросила 1004 штатных сотрудников (505 из них работали удаленной) об их рабочих привычках и производительности. Результаты доказали — удаленные работники на самом деле более продуктивны, чем их офисные коллеги. В январе 2020 года, еще до начала карантина, в США 36% сотрудников трудились удаленно по крайней мере раз в неделю. В 2010 году таких сотрудников было 9,5%.

«До пандемии эксперименты по переводу сотрудников на удаленную работу проводили немногие и делали это для небольших групп персонала, что не показывало, насколько это эффективно. После коронавируса, многие захотят сохранить формат удаленной работы, поскольку у него есть очевидные плюсы», — считает гендиректор Business Ecosystems LLC Денис Хлебородов. А с ростом удаленки поднимется и спрос на необходимые для нее технологии. Так, по данным Gartner, американский рынок VPN в связи с эпидемией вырос на 150%. А по информации Info Security Magazine, использование VPN в Италии увеличилось на 112%.

Кроме того, работодатели активно инвестируют в решения для мониторинга эффективности удаленных сотрудников. Согласно исследованию Gartner, в 2018 году 46% крупных компаний использовали технологии для отслеживания эффективности персонала (анализ электронной почты, использования компьютера, передвижений), в 2019 году это делали больше половины работодателей. На волне пандемии поставщики ПО для удаленного мониторинга сотрудников находят все больше новых клиентов.

«Ростелеком» обеспечил удаленную работу более 40 тыс. сотрудникам в течение двух недель и активно поддерживает бизнес — корпоративным клиентам предоставляется дополнительный бесплатный трафик минут и гигабайтов для интернета и звонков. Но компания на этом не останавливается. Теперь совместно с ИТ-сообществом «Ростелеком» организует хакатон VirusHack по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. Хакатон пройдет с 3 по 5 мая, общий призовой фонд составит 2 500 000 рублей. Победители также получат возможность реализовать свой проект в крупнейших российских компаниях. К участию приглашаются аналитики, продуктологи, дизайнеры и разработчики.