10 советов для эффективного линкбилдинга

Линкбилдинг — один из самых эффективных методов SEO-оптимизации. Однако, чтобы извлечь из него максимальную выгоду, необходимо тщательно исследовать целевую аудиторию и ее интересы, а также выбрать наиболее подходящую тактику. Эти 10 советов помогут выстроить эффективную кампанию по линкбилдингу.

Определите целевую аудиторию сайта

Данные о заинтересованных пользователях предоставляет Google Аналитика и подобные ему инструменты. Чем лучше вы знаете аудиторию, тем более эффективной будет кампания по линкбилдингу.

Примечание. В большинстве случаев клиент предоставляет эту информацию, однако он не всегда точно знает, кто интересуется его продуктом или услугой. Поэтому лучше проделать собственное исследование, чтобы удостовериться в правильности данных.

Помимо этого, сайт может быть недостаточно оптимизирован, а значит и текущая информация о целевой аудитории не всегда дает точную картину.

Выясните, какие социальные сети предпочитают пользователи

Pew Research предоставляет следующие данные о популярности площадок:

YouTube используют 73% взрослого населения в США;

Facebook — 69%;

Instagram — 37%;

Pinterest — 28%;

LinkedIn — 27%;

Snapchat — 24%;

Twitter — 22%;

WhatsApp — 20%;

Reddit — 11%.

Окунувшись глубже, можно выяснить следующее.

79% взрослых в возрасте 18-29 лет пользуются Facebook и только 28% — LinkedIn. Среди них 67% предпочитают Instagram.

46% пользователей от 65 лет и старше сидят в Facebook, но только 8% используют Instagram.

Информация о том, в каких социальных сетях проводит время целевая аудитория, поможет выбрать площадки для продвижения.

Определите, на каких языках говорит целевая аудитория

Речь идет не об английском, немецком и других языках, а о часто используемых терминах. Ваша задача — составить список ключевых слов и расположить их в порядке важности. Помимо этого, их также нужно ранжировать по объему поиска и выявить взаимосвязи.

Выберите термины для продвижения

Слова, которые предлагает клиент не всегда совпадают с теми, что преобладают по объему поиска. Иногда потребуется поспорить дополнительное согласование. Например, «стильная плюс-сайз одежда» может оказаться более эффективной формулировкой, чем «модная одежда для крупных женщин», или наоборот.

Найдите лучший контент на сайте

Это не всегда самые популярные материалы. Составьте список лучших вариантов на ваш взгляд и по мнению клиента, а также загляните в аналитику, чтобы выявить наиболее просматриваемые страницы. Используйте их для создания глубоких ссылок.

Определите, что вы можете предложить аудитории

Этот критерий поможет лучше понять интересы аудитории. Просто хорошего продукта бывает недостаточно. Возможно, вы также можете предложить самые низкие цены, недорогую и быструю доставку или же ежедневные email-рассылки.

Тщательно выбирайте место размещения партнерских ссылок

Сайты, популярные среди людей в возрасте 80-90 лет, — не лучший вариант для размещения ссылки на магазин, продающий одежду в стиле панк-рок. Также не стоит обращаться на сайты, переполненные партнерскими ссылками, которые долгое время не сканировались поисковиками. Главное — избегать тех ресурсов, на которых никто не будет искать то, что они продвигают.

Учитывайте интересы аудитории

Не стоит размещать ссылку там, куда не заглянет целевая аудитория. Например, сайт, посвященный Joy Division, скорее всего, не принесет много трафика сервису о домашних животных, если только он не будет продавать одежду для собак с фотографиями группы.

Разработайте индивидуальную тактику

Выясните, какие подходы, скорее всего, не подойдут для вашей кампании по линкбилдингу. Тактика, которая отлично сработает для клиента из сферы финансов, может оказаться совершенно бесполезной для сайта, продающего одежду.

В некоторых случаях лучше выдвинуть уже готовое решение для партнеров, а иногда стоит организовать обсуждение и совместно сформулировать подход.

Обратитесь к опыту конкурентов

Анализ конкурентов — отличный способ выяснить ваше положение относительно остальных. Это могут быть как традиционные, так и онлайн-бренды.

Определите, какие сайты ранжируются там, где вы хотите разместиться, и выясните, какие бренды рассматриваются как конкуренты вашего клиента. Эта информация поможет повысить эффективность вашей кампании.

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