10 привычек минималистов, которые нравятся всем

Люди, следующие принципам минимализма, идут к осознанному образу жизни очень разными путями, но похожие привычки у них все же есть. Попробуйте примерить их на себя и понаблюдать за изменениями, которые это принесет.

1. Коллекционировать впечатления, а не вещи

Это один из самых популярных хэштегов в Instagram (#сollectmomentsnotthings), и он актуален как никогда. Вещи накапливаются и собирают пыль. Впечатления оставляют длительные воспоминания и открывают перед нами новые горизонты.

Вряд ли стоит дарить маме сертификат на прыжок с тарзанки (если, конечно, ей это не интересно), но помните: инвестиции времени и денег в досуг с близкими всегда окупаются.

Совместные воспоминания дают гораздо больше, чем покупка вещей. Вы лучше узнаете близких, ваша дружба станет крепче. Вы посмеетесь от души (или покричите, но это нормально — это тоже укрепляет отношения). И самое главное — вы больше узнаете о себе.

2. Сохранять уверенность в своем выборе

Если ваши приоритеты стали другими, и вам больше не нравится ходить по дорогим магазинам, сообщите об этом близким. Меняться — это нормально. Это примерно то же самое, что отказ от алкоголя — настоящий друг поймет и поддержит вас.

Если у вас скоро день рождения, и вы не хотите получить кучу нелепых кружек, будьте храбрее и попросите друзей обойтись без подарков. Вместо этого пусть они принесут на вечеринку свою любимую еду. Если вам что-то нужно, составьте вишлист.

3. Практиковать осознанность

Когда мы учимся осознанно делать выбор, разум становится яснее. Выкидывая лишнее из квартиры и шкафа, мы очищаем и свою голову. Когда мы раскладываем вещи по своим местам, мысли тоже упорядочиваются. Мы начинаем чувствовать себя спокойнее, в голове появляетс ясность, настроение улучшается.

Практика благодарности по утрам меняет мышление. Мы начинаем ценить то, что у нас есть, видеть красоту в мелочах и не тратим так много времени, беспокоясь о будущем.

Найдите время для творчества. Это отличный способ избавиться от навязчивых мыслей и сомнений, заменив их приятынми моментами. Вам необязательно создавать шедевр, главное — что это сделали вы. Просто дайте шанс своему внутреннему художнику, и результат вас впечатлит.

4. Не стесняться арендовать жилье

Нам всегда говорили, что нужно стремиться к собственному жилью, даже если из-за этого мы увязнем в долгах и будем всю жизнь их выплачивать. Но на самом деле недвижимость нужна не всем.

Конечно, когда мы арендуем жилье, приходится за него платить. Но зато мы освобождаем себя от дополнительной ответственности: не нужно следить за состоянием квартиры, платить ипотеку, а переехать можно тогда, когда захочется.

Собственное жилье имеет свои плюсы, но это подходит не всем, и это нормально. Свобода выбора делает жизнь проще, и неважно, какая норма принята в обществе, — в этом суть минимализма. Создайте собственную версию финансовой свободы.

5. Жить настоящим

Многие из нас стремятся распланировать свой день до минуты. Но иногда нужно просто позволить всему идти своим чередом, стать спонтаннее и разрешить себе не делать то, чего не хочется.

Отдых — самая недооцененная, но самая важная часть ухода за собой. Так же, как вы избавляетесь от ненужных вещей в комнате, можно избавиться от ненужных действий, чтобы освободить время для чего-то приятного. Если хочется почитать или покататься на велосипеде, просто сделайте это. Земля не перестанет вращаться, если вы не погладите свои рубашки.

Регулярно занимаясь тем, что вам нравится, вы восстанавливаете свою умственную энергию, чтобы справляться со сложными задачами. Доверьтесь себе. Вы знаете, что по-настоящему важно.

6. Находить новое применение старым вещам

Придумывайте, как использовать то, что у вас уже есть. Результат может оказаться веселее, чем вы думали: банки от варенья можно превратить в кружки, старую футболку — в кроп-топ, а старую мебель — перекрасить. Подумайте обо всех предметах, которые вы можете спасти от свалки.

7. Потреблять осознанно

Очень важно следить за тем, на что вы тратитесь, ведь своими деньгами вы голосуете за то, каким будет мир. Смотрите, у кого вы покупаете товары. Научитесь распознавать неопределенные утверждения и манипулятивную ложь. Узнайте, как работают корпорации в индустриях быстрой моды, развлечений или продуктов питания. Старайтесь тратить деньги в соответствии со своей этикой и личными ценностями.

Попробуйте поискать товары в местных магазинах. Локальная экономика процветает, когда люди выбирают семейный бизнес, общественные пространства и благотворительные магазины. Когда вы поддерживаете малый бизнес, вы поддерживаете мечту. Когда вы покупаете товары у частных продавцов на таких сайтах, как eBay или Depop, вы поддерживаете человека.

8. Отказаться от импульсивных покупок

Когда мы покупаем импульсивно, мы поддаемся искушению и игнорируем здравый смысл.

Это случается со всеми, и это очень раздражает. Девять раз из десяти удовольствие, которые мы получаем от импульсивной покупки, пропадает еще до того, как мы окажемся дома. После этого все, что нам остается, — разочарование от ненужной вещи и опустошенного кошелька.

К счастью, есть простой способ избежать импульсивных решений: составьте список, и в магазине вы будете точно знать, что вам нужно. Если вам захочется купить что-то, чего нет в списке, дайте себе 24 часа на раздумья. Если это нужная вещь, вы вернетесь за ней завтра.

9. Игнорировать моду

Не следуйте за трендами, которые вам не нравятся. Вы уже знаете свой стиль — это то, что делает вас собой, дарит чувство комфорта и уверенности. Выберите эти вещи и продайте все остальное.

Минималистичный гардероб должен быть небольшим. Но если в нем много вещей, которые вам нравятся, он будет намного полезнее, чем шкаф, набитый трендовой одеждой, из которой вы не можете выбрать.

Вы, вероятно, слышали о приеме с вешалкой — это самый простой способ определить, какие вещи вы любите больше других. Каждые несколько недель поворачивайте все свои вешалки в одну сторону, а надевая предмет одежды, возвращайте его обратно с перевернутой вешалкой. Вы быстро поймете, что носите чаще всего.

10. Сначала выбирать то, что вам нравится

Не нужно ломать голову над тем, от чего избавиться в первую очередь. Сначала отберите любимые вещи. Гораздо легче будет избавиться от кучи, в которой нет ничего дорогого вам.

Затем выберите то, что было полезно раньше. Что можно использовать по-новому? Будете ли вы скучать по чему-то? Вы знаете что делать с тем, что осталось.

Создайте свою версию минимализма, которая подойдет именно вам. Это не должно быть стрессом. Используйте чужие советы, но только для того, чтобы найти вдохновение.

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