10 тысяч шагов в день? Ученые рассказали, сколько нужно ходить для здоровья

Обычно фитнес-трекеры рекомендуют проходить по 10 тысяч шагов в день. Многие уверены, что этот совет подтвержден наукой, однако это скорее случайное количество, которое превратилось в маркетинговый ход. На самом деле вы можете улучшить здоровье, даже если будете двигаться меньше.

По словам доктора И-Мин Ли, профессора эпидемиологии Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана, стремление проходить по 10 тысяч шагов в день было популярно в Японии в 1960-х годах.

Производитель часов, который надеялся заработать на интересе к фитнесу после Олимпийских игр 1964 года в Токио, запустил в массовое производство шагомер. Его название обозначалось японскими иероглифами, напоминающими идущего человека, и также переводилось как «измеритель 10 тысяч шагов».

Именно эта «рекомендация» каким-то образом и укрепилась в общественном сознании.

Что говорят исследования

Современные научные данные показывают: нам не нужно проходить 10 тысяч шагов в день (примерно 8 км), чтобы сохранять здоровье и долго жить.

Это подтверждает исследование доктора Ли и ее коллег, проведенное в 2019 году.

У женщин в возрасте 70 лет, которые проходили всего 4,4 тысячи шагов в день, риск преждевременной смерти снижался примерно на 40% по сравнению с теми, кто проходил 2,7 тысячи и меньше.

Показатель ранней смертности также был ниже среди женщин, проходивших более 5 тысяч шагов в день. Однако преимущества сохранялись на одном уровне уже после 7,5 тысяч шагов.

Другими словами, пожилые женщины, проходившие менее половины 10 тысяч шагов, как правило, жили значительно дольше тех, кто проходил еще меньше.

Другое, более обширное исследование, проведенное в 2020 году, также показало, что популярный совет не увеличивает продолжительность жизни. В испытании участвовали почти 5 тысяч женщин и мужчин среднего возраста.

8 тысяч шагов в день снижали вероятность преждевременной смерти от сердечных и прочих заболеваний в два раза, ровно как и 4 тысячи шагов.

Преимущества дополнительных шагов были незначительными: прохождение 10 тысяч шагов не вредило здоровью, но и не давало большей защиты от ранней смерти.

В реальности же немногие люди достигают отметки в 10 тысяч шагов. По последним оценкам, большинство взрослого населения Америки, Канады и стран Европы в среднем проходит менее 5 тысяч шагов в день.

При этом многие, как правило, не всегда выполняют норму в 10 тысяч шагов. В рамках исследования 2005 года, проведенного в Генте, Бельгия, местным жителям предоставили шагомеры и попросили их в течение года проходить не менее 10 тысяч шагов ежедневно. Из 660 мужчин и женщин, завершивших испытание, лишь около 8% справились с задачей.

Четыре года спустя в рамках последующего исследования было выяснено, что большинство из них вернулось к своему привычному количеству шагов, которое они проходили еще до начала испытания.

Рекомендации

Но есть и хорошие новости. По словам доктора Ли, достаточно увеличить норму на несколько тысяч шагов, и это вполне достижимая цель.

Официальные рекомендации, выпущенные в США и других странах, советуют посвящать физической активности не менее 2,5 часов в неделю (примерно полчаса в день) в дополнение к любым движениям, которые мы совершаем в повседневной жизни.

Как утверждает доктор Ли, при переводе в шаги этот показатель составляет чуть больше 16 тысяч шагов в неделю или 2-3 тысячи в день (примерно 1,5 тысячи км).

Повседневная деятельность (покупки, работа по дому и прочие) составляют около 5 тысяч шагов. Если дополнить их 2-3 тысячами рекомендуемых шагов, общее количество составит 7-8 тысяч, что, по мнению доктора Ли, является самым оптимальным количеством.

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