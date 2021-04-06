13 повседневных привычек для владельца бизнеса

На плечи предпринимателя ложится множество забот: бесконечные списки дел, переработки и постоянное давление со стороны финансовых обязательств. При этом необходимо уделять внимание себе, семье и саморазвитию. Облегчить ситуацию и восстановить баланс с личной жизнью помогут правильные привычки. Писательница и консультант по e-Learning Глория Копп поделилась примерами повседневных привычек, которые укажут вам верное направление.

Не ставить деньги на первое место

Деньги важны. Но есть и другие факторы, определяющие личный успех. Удовлетворение от своего дела, соблюдение баланса между работой и личной жизнью и достижение целей — все это помогает чувствовать себя счастливым. Более того, если время от времени исключать деньги из формулы успеха, можно взглянуть на ситуацию под другим углом и понять, какие аспекты жизни складываются хорошо.

Расслабиться и поймать позитивный настрой также помогает медитация. Например, сервис Noisli позволяет медитировать под уникальные сочетания звуков природы.

Поддерживать себя в форме

Здоровое тело повышает позитивный настрой. Чтобы хорошо себя чувствовать и оставаться в прекрасной форме, важно придерживаться системы упражнений. В этом помогут приложения для фитнеса, такие как Couch to 5K.

Контролировать расходы

Проследите, на что уходят ваши средства: инвестируете ли вы в свое будущее или просто покупаете любую понравившуюся вещь? Старайтесь вкладываться только в то, что помогает вам развиваться и достигать целей.

Записывать цели

Записи помогают сделать поставленные цели более реальными. Это своего рода договор с самим собой, который обязует вас работать над улучшением своей жизни каждый день.

Не останавливаться на достигнутом

Если вам кажется, что стоите на месте, значит стоит попробовать что-то новое и бросить себе вызов. Однако не обязательно взбираться на гору или бежать марафон — достаточно сосредоточиться на небольших личных целях, например почаще ходить в спортзал или начать новый проект. Так вы быстро почувствуете себя лучше.

Слушать критику

Хорошая конструктивная критика помогает расти как личность. Вместо того, чтобы слушать, как люди раз за разом восхваляют ваши лучшие качества, поработайте над своими слабостями и превратите их в сильные стороны.

Не бояться совершить ошибку

Иногда бывает нелегко пережить неудачу и хочется поскорее ее забыть. Однако лучше разобраться в ее причинах. Таким образом при следующей попытке вы поступите более разумно, и вероятность успеха повысится.

Придерживаться постоянного режима сна

Вставать и ложиться в одно и то же время каждый день — это лучший способ получать максимум удовольствия от жизни. А если вы научитесь просыпаться ранним утром, то успеете сделать много дел еще до того, как проснутся другие.

Говорить «да»

Чем больше вы открыты возможностям, тем больше их будет появляться на вашем пути. Поэтому старайтесь смотреть на мир позитивнее.

Ставить цели на каждый день

Ежедневно выполняя небольшие цели, вы будете ложиться спать с ощущением, что чего-то достигли. Это не обязательно должно быть крупное достижение. Достаточно просто оставить отклик на вакансию мечты или организовать день рождения своему ребенку. Планируйте то, что для вас важно.

Стремиться стать лучше

В конечном счете успех определяется по показателям тех, кто вас окружает. Чтобы ваша работа выделялась, вкладывайтесь в свое дело больше, чем другие члены команды.

Развитие — это нескончаемый процесс. Чтобы стать лучшей версией себя, потребуется приложить немного больше усилий и времени на пути к своей цели. Однако результат того стоит.

Не принижать себя

Вероятно, в вашем окружении есть люди, которые добились гораздо большего, чем вы. Однако успех у каждого свой — то, что подходит другим, может не подойти вам. Сосредоточьтесь на себе и не думайте о чужих успехах.

Окружить себя позитивными друзьями

В правильном окружении гораздо легче чувствовать себя лучше и двигаться вперед. Хорошие друзья всегда помогут достичь большего. А если вы работаете над совместным проектом, то вам пригодится такой сервис, как Idea Flip. Там вы сможете хранить все свои идеи в одном месте и общаться в реальном времени.

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