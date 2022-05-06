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Истории

13 быстрорастущих стартапов из Аргентины

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Стартап-экосистема Аргентины выпустила десятки успешных компаний, некоторые из которых уже оцениваются в несколько миллиардов долларов. Рассказываем о 13 стартапах, основанных в стране: их деятельности, финансировании и инвесторах. Информация пригодится тем, кто планирует открыть собственное дело в Аргентине или же хочет инвестировать в местные бизнесы.

13 быстрорастущих стартапов из Аргентины

Ualá

Приложения, банкинг, финансовые услуги, финтех, личные финансы
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2017.
  • Основатели: Пьерпаоло Барбьери (Pierpaolo Barbieri).
  • Количество сотрудников: 251-500.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $544 млн/8/25.

Ualá

Скриншот: Ualá

Ualá — финансовая компания, которая предоставляет предоплаченные карты MasterCard, позволяющие пользователям отслеживать расходы, совершать переводы и многое другое.

Pomelo

Финансовые услуги, финтех, информационные технологии
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2021.
  • Основатели: Гастон Иригойен (Gaston Irigoyen), Эрнан Коррал (Hernan Corral), Хуан Фантони (Juan Fantoni).
  • Количество сотрудников: 251-500.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $45 млн/4/31.

Pomelo

Скриншот: Pomelo

Pomelo разрабатывает платформу «финтех как услуга» (fintech-as-a-service).‍

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Karvi

Автомобильная индустрия
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2017.
  • Основатели: Матиас Фернандес Баррио (Matias Fernandez Barrio), Матиас Россетто (Matias Rossetto).
  • Количество сотрудников: 251-500.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $20,9 млн/4/4.

Karvi

Скриншот: Karvi

Karvi — цифровое будущее автомобильного рынка Латинской Америки. Компания упрощает покупку, предлагая площадку для приобретения подержанных автомобилей от дилеров, запас которых обновляется в реальном времени.

Digital House

Корпоративное обучение, цифровой маркетинг, образование, информационные технологии
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2015.
  • Основатели: Нельсон Дубоск (Nelson Duboscq), Себастьян Макинлей (Sebastian Mackinlay).
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $70 млн/3/10.

Digital House

Скриншот: Digital House

Digital House — школа программирования, помогающая студентам построить карьеру в различных технологических областях. Она предлагает как очные, так и дистанционные курсы, которые преподают профессионалы отрасли, по таким направлениям, как наука о данных, цифровой маркетинг и аналитика данных.

Agrofy

Потребительские товары и услуги, электронная коммерция, интернет
  • Штаб-квартира: Росарио.
  • Год запуска: 2015.
  • Основатели: Алехандро Лароса (Alejandro Larosa), Макси Ландрейн (Maxi Landrein).
  • Количество сотрудников: 101-250.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $60 млн/6/16.

Agrofy

Скриншот: Agrofy

Agrofy — e-commerce платформа для повышения эффективности агробизнеса с помощью гибких и прозрачных операций между участниками индустрии. Она управляет всеми необходимыми категориями для фермера: оборудование, материалы, инфраструктура, инструменты, урожай и другие.

Osana Salud

Разработка API, здравоохранение, IT-инфраструктура
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2019.
  • Основатели: Андрес Лоусон (Andres Lawson).
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $27,4 млн/4/14.

Osana Salud

Скриншот: Osana Salud

Osana Salud разрабатывает инфраструктуру для сферы здравоохранения Латинской Америки. Она стандартизирована и подключается через API, обеспечивая возможность записываться на прием, получать консультацию и рецепт онлайн, а также отслеживать здоровье пациента.

Henry

Онлайн-обучение, разработка ПО, EdTech
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2020.
  • Основатели: Антонио Тралис (Antonio Tralice), Леонардо Маглия (Leonardo Maglia), Мартин Борхардт (Martin Borchardt).
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $11,8 млн/3/7.

Henry

Скриншот: Henry

Henry предоставляет бесплатное обучение разработке ПО и помощь в трудоустройстве в обмен на процент от будущих доходов специалиста.

Workana

Электронная коммерция, интернет, трудоустройство, аутсорсинг
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2012.
  • Основатели: Фернандо Форналес (Fernando Fornales), Гильермо Браччафорте (Guillermo Bracciaforte), Мариано Иглесиас (Mariano Iglesias), Томас О’Фаррелл (Tomas O'Farrell).
  • Количество сотрудников: 1001-5000.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $10,150 млн/5/12.

Workana

Скриншот: Workana

Workana — платформа для фрилансеров и компаний, где первые могут находить работу, а вторые — профессиональных исполнителей.

RSK Labs

Финансовые услуги, интернет, ПО
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2014.
  • Основатели: Адриан Гарелик (Adrian Garelik), Адриан Эйдельман (Adrián Eidelman), Диего Гутьеррес Сальдивар (Diego Gutiérrez Zaldívar), Рубен Альтман (Ruben Altman), Серхио Демиан Лернер (Sergio Demián Lerner).
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $7,3 млн/9/15.

RSK

Скриншот: RSK

RSK — первая платформа с открытым исходным кодом, предлагающая такие возможности, как смарт-контракты, практически мгновенные платежи и большую масштабируемость, для биткоин-экосистемы.

Afluenta

Потребительские кредитование, финансы, финансовые услуги, финтех, интернет, маркетплейс
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2010.
  • Основатели: Алехандро Косентино (Alejandro Cosentino).
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $25,525 млн/6/6.

Afluenta

Скриншот: Afluenta

Afluenta — первая и единственная в Латинской Америке компания по кредитованию потребителей, а также малого и среднего бизнеса, работающая в нескольких странах.

Xcapit

Искусственный интеллект, биткоин, блокчейн, криптовалюты, образование, финансовые услуги, финтех, виртуальные валюты
  • Штаб-квартира: Кордова.
  • Год запуска: 2018.
  • Основатели: Фернандо Бойеро (Fernando Boiero), Хосе Трайтенберг (José Trajtenberg).
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $1,1 млн/3/7.

Xcapit

Скриншот: Xcapit

Xcapit — блокчейн-платформа на базе ИИ, позволяющая накапливать и инвестировать криптовалюты.

VU

Биометрия, кибербезопасность, обнаружение мошенничества, управление идентификационными данными, интернет вещей, мобильная разработка, мобильные платежи, безопасность
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 2006.
  • Основатели: Себастьян Страньери (Sebastian Stranieri).
  • Количество сотрудников: 101-250.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $19,5 млн/10/10.

VU Security

Скриншот: VU

VU — компания по кибербезопасности, которая занимается предотвращением мошенничества и хищения личных данных.

Navent

Трудоустройство, недвижимость, рекрутинг, поисковые системы, ПО
  • Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
  • Год запуска: 1999.
  • Основатели: Алехандро Наварро (Alejandro Navarro), Николас Техерина (Nicolas Tejerina).
  • Количество сотрудников: 501-1000.
  • Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $50 млн/3/2.

Navent

Скриншот: Navent

Navent управляет порталами по поиску работы и недвижимости в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Мексике, Панаме, Перу и Венесуэле.

Источник.

Фото на обложке: patjo / Shutterstock

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