13 быстрорастущих стартапов из Аргентины

Стартап-экосистема Аргентины выпустила десятки успешных компаний, некоторые из которых уже оцениваются в несколько миллиардов долларов. Рассказываем о 13 стартапах, основанных в стране: их деятельности, финансировании и инвесторах. Информация пригодится тем, кто планирует открыть собственное дело в Аргентине или же хочет инвестировать в местные бизнесы.

Ualá

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2017.

Основатели: Пьерпаоло Барбьери (Pierpaolo Barbieri).

Количество сотрудников: 251-500.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $544 млн/8/25.

Скриншот: Ualá

Ualá — финансовая компания, которая предоставляет предоплаченные карты MasterCard, позволяющие пользователям отслеживать расходы, совершать переводы и многое другое.

Pomelo

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2021.

Основатели: Гастон Иригойен (Gaston Irigoyen), Эрнан Коррал (Hernan Corral), Хуан Фантони (Juan Fantoni).

Количество сотрудников: 251-500.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $45 млн/4/31.

Скриншот: Pomelo

Pomelo разрабатывает платформу «финтех как услуга» (fintech-as-a-service).‍

Karvi

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2017.

Основатели: Матиас Фернандес Баррио (Matias Fernandez Barrio), Матиас Россетто (Matias Rossetto).

Количество сотрудников: 251-500.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $20,9 млн/4/4.

Автомобильная индустрия

Скриншот: Karvi

Karvi — цифровое будущее автомобильного рынка Латинской Америки. Компания упрощает покупку, предлагая площадку для приобретения подержанных автомобилей от дилеров, запас которых обновляется в реальном времени.

Digital House

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2015.

Основатели: Нельсон Дубоск (Nelson Duboscq), Себастьян Макинлей (Sebastian Mackinlay).

Количество сотрудников: 11-50.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $70 млн/3/10.

Корпоративное обучение, цифровой маркетинг, образование, информационные технологии

Скриншот: Digital House

Digital House — школа программирования, помогающая студентам построить карьеру в различных технологических областях. Она предлагает как очные, так и дистанционные курсы, которые преподают профессионалы отрасли, по таким направлениям, как наука о данных, цифровой маркетинг и аналитика данных.

Agrofy

Штаб-квартира: Росарио.

Год запуска: 2015.

Основатели: Алехандро Лароса (Alejandro Larosa), Макси Ландрейн (Maxi Landrein).

Количество сотрудников: 101-250.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $60 млн/6/16.

Потребительские товары и услуги, электронная коммерция, интернет

Скриншот: Agrofy

Agrofy — e-commerce платформа для повышения эффективности агробизнеса с помощью гибких и прозрачных операций между участниками индустрии. Она управляет всеми необходимыми категориями для фермера: оборудование, материалы, инфраструктура, инструменты, урожай и другие.

Osana Salud Разработка API, здравоохранение, IT-инфраструктура

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2019.

Основатели: Андрес Лоусон (Andres Lawson).

Количество сотрудников: 51-100.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $27,4 млн/4/14. Разработка API, здравоохранение, IT-инфраструктура Скриншот: Osana Salud Osana Salud разрабатывает инфраструктуру для сферы здравоохранения Латинской Америки. Она стандартизирована и подключается через API, обеспечивая возможность записываться на прием, получать консультацию и рецепт онлайн, а также отслеживать здоровье пациента. Henry Онлайн-обучение, разработка ПО, EdTech

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2020.

Основатели: Антонио Тралис (Antonio Tralice), Леонардо Маглия (Leonardo Maglia), Мартин Борхардт (Martin Borchardt).

Количество сотрудников: 51-100.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $11,8 млн/3/7. Онлайн-обучение, разработка ПО, EdTech Скриншот: Henry Henry предоставляет бесплатное обучение разработке ПО и помощь в трудоустройстве в обмен на процент от будущих доходов специалиста. Workana Электронная коммерция, интернет, трудоустройство, аутсорсинг

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2012.

Основатели: Фернандо Форналес (Fernando Fornales), Гильермо Браччафорте (Guillermo Bracciaforte), Мариано Иглесиас (Mariano Iglesias), Томас О’Фаррелл (Tomas O'Farrell).

Количество сотрудников: 1001-5000.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $10,150 млн/5/12. Электронная коммерция, интернет, трудоустройство, аутсорсинг Скриншот: Workana Workana — платформа для фрилансеров и компаний, где первые могут находить работу, а вторые — профессиональных исполнителей. RSK Labs Финансовые услуги, интернет, ПО

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2014.

Основатели: Адриан Гарелик (Adrian Garelik), Адриан Эйдельман (Adrián Eidelman), Диего Гутьеррес Сальдивар (Diego Gutiérrez Zaldívar), Рубен Альтман (Ruben Altman), Серхио Демиан Лернер (Sergio Demián Lerner).

Количество сотрудников: 11-50.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $7,3 млн/9/15. Финансовые услуги, интернет, ПО Скриншот: RSK RSK — первая платформа с открытым исходным кодом, предлагающая такие возможности, как смарт-контракты, практически мгновенные платежи и большую масштабируемость, для биткоин-экосистемы. Afluenta Потребительские кредитование, финансы, финансовые услуги, финтех, интернет, маркетплейс

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2010.

Основатели: Алехандро Косентино (Alejandro Cosentino).

Количество сотрудников: 51-100.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $25,525 млн/6/6. Потребительские кредитование, финансы, финансовые услуги, финтех, интернет, маркетплейс Скриншот: Afluenta Afluenta — первая и единственная в Латинской Америке компания по кредитованию потребителей, а также малого и среднего бизнеса, работающая в нескольких странах. Xcapit Искусственный интеллект, биткоин, блокчейн, криптовалюты, образование, финансовые услуги, финтех, виртуальные валюты

Штаб-квартира: Кордова.

Год запуска: 2018.

Основатели: Фернандо Бойеро (Fernando Boiero), Хосе Трайтенберг (José Trajtenberg).

Количество сотрудников: 11-50.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $1,1 млн/3/7. Искусственный интеллект, биткоин, блокчейн, криптовалюты, образование, финансовые услуги, финтех, виртуальные валюты Скриншот: Xcapit Xcapit — блокчейн-платформа на базе ИИ, позволяющая накапливать и инвестировать криптовалюты. VU Биометрия, кибербезопасность, обнаружение мошенничества, управление идентификационными данными, интернет вещей, мобильная разработка, мобильные платежи, безопасность

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 2006.

Основатели: Себастьян Страньери (Sebastian Stranieri).

Количество сотрудников: 101-250.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $19,5 млн/10/10. Биометрия, кибербезопасность, обнаружение мошенничества, управление идентификационными данными, интернет вещей, мобильная разработка, мобильные платежи, безопасность Скриншот: VU VU — компания по кибербезопасности, которая занимается предотвращением мошенничества и хищения личных данных. Navent Трудоустройство, недвижимость, рекрутинг, поисковые системы, ПО

Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.

Год запуска: 1999.

Основатели: Алехандро Наварро (Alejandro Navarro), Николас Техерина (Nicolas Tejerina).

Количество сотрудников: 501-1000.

Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $50 млн/3/2. Трудоустройство, недвижимость, рекрутинг, поисковые системы, ПО Скриншот: Navent Navent управляет порталами по поиску работы и недвижимости в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Мексике, Панаме, Перу и Венесуэле. Источник.

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