13 быстрорастущих стартапов из Аргентины

Стартап-экосистема Аргентины выпустила десятки успешных компаний, некоторые из которых уже оцениваются в несколько миллиардов долларов. Рассказываем о 13 стартапах, основанных в стране: их деятельности, финансировании и инвесторах. Информация пригодится тем, кто планирует открыть собственное дело в Аргентине или же хочет инвестировать в местные бизнесы.
UaláПриложения, банкинг, финансовые услуги, финтех, личные финансы
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2017.
- Основатели: Пьерпаоло Барбьери (Pierpaolo Barbieri).
- Количество сотрудников: 251-500.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $544 млн/8/25.
Скриншот: Ualá
Ualá — финансовая компания, которая предоставляет предоплаченные карты MasterCard, позволяющие пользователям отслеживать расходы, совершать переводы и многое другое.
PomeloФинансовые услуги, финтех, информационные технологии
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2021.
- Основатели: Гастон Иригойен (Gaston Irigoyen), Эрнан Коррал (Hernan Corral), Хуан Фантони (Juan Fantoni).
- Количество сотрудников: 251-500.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $45 млн/4/31.
Скриншот: Pomelo
Pomelo разрабатывает платформу «финтех как услуга» (fintech-as-a-service).
KarviАвтомобильная индустрия
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2017.
- Основатели: Матиас Фернандес Баррио (Matias Fernandez Barrio), Матиас Россетто (Matias Rossetto).
- Количество сотрудников: 251-500.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $20,9 млн/4/4.
Скриншот: Karvi
Karvi — цифровое будущее автомобильного рынка Латинской Америки. Компания упрощает покупку, предлагая площадку для приобретения подержанных автомобилей от дилеров, запас которых обновляется в реальном времени.
Digital HouseКорпоративное обучение, цифровой маркетинг, образование, информационные технологии
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2015.
- Основатели: Нельсон Дубоск (Nelson Duboscq), Себастьян Макинлей (Sebastian Mackinlay).
- Количество сотрудников: 11-50.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $70 млн/3/10.
Скриншот: Digital House
Digital House — школа программирования, помогающая студентам построить карьеру в различных технологических областях. Она предлагает как очные, так и дистанционные курсы, которые преподают профессионалы отрасли, по таким направлениям, как наука о данных, цифровой маркетинг и аналитика данных.
AgrofyПотребительские товары и услуги, электронная коммерция, интернет
- Штаб-квартира: Росарио.
- Год запуска: 2015.
- Основатели: Алехандро Лароса (Alejandro Larosa), Макси Ландрейн (Maxi Landrein).
- Количество сотрудников: 101-250.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $60 млн/6/16.
Скриншот: Agrofy
Agrofy — e-commerce платформа для повышения эффективности агробизнеса с помощью гибких и прозрачных операций между участниками индустрии. Она управляет всеми необходимыми категориями для фермера: оборудование, материалы, инфраструктура, инструменты, урожай и другие.
Osana SaludРазработка API, здравоохранение, IT-инфраструктура
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2019.
- Основатели: Андрес Лоусон (Andres Lawson).
- Количество сотрудников: 51-100.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $27,4 млн/4/14.
Скриншот: Osana Salud
Osana Salud разрабатывает инфраструктуру для сферы здравоохранения Латинской Америки. Она стандартизирована и подключается через API, обеспечивая возможность записываться на прием, получать консультацию и рецепт онлайн, а также отслеживать здоровье пациента.
HenryОнлайн-обучение, разработка ПО, EdTech
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2020.
- Основатели: Антонио Тралис (Antonio Tralice), Леонардо Маглия (Leonardo Maglia), Мартин Борхардт (Martin Borchardt).
- Количество сотрудников: 51-100.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $11,8 млн/3/7.
Скриншот: Henry
Henry предоставляет бесплатное обучение разработке ПО и помощь в трудоустройстве в обмен на процент от будущих доходов специалиста.
WorkanaЭлектронная коммерция, интернет, трудоустройство, аутсорсинг
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2012.
- Основатели: Фернандо Форналес (Fernando Fornales), Гильермо Браччафорте (Guillermo Bracciaforte), Мариано Иглесиас (Mariano Iglesias), Томас О’Фаррелл (Tomas O'Farrell).
- Количество сотрудников: 1001-5000.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $10,150 млн/5/12.
Скриншот: Workana
Workana — платформа для фрилансеров и компаний, где первые могут находить работу, а вторые — профессиональных исполнителей.
RSK LabsФинансовые услуги, интернет, ПО
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2014.
- Основатели: Адриан Гарелик (Adrian Garelik), Адриан Эйдельман (Adrián Eidelman), Диего Гутьеррес Сальдивар (Diego Gutiérrez Zaldívar), Рубен Альтман (Ruben Altman), Серхио Демиан Лернер (Sergio Demián Lerner).
- Количество сотрудников: 11-50.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $7,3 млн/9/15.
Скриншот: RSK
RSK — первая платформа с открытым исходным кодом, предлагающая такие возможности, как смарт-контракты, практически мгновенные платежи и большую масштабируемость, для биткоин-экосистемы.
AfluentaПотребительские кредитование, финансы, финансовые услуги, финтех, интернет, маркетплейс
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2010.
- Основатели: Алехандро Косентино (Alejandro Cosentino).
- Количество сотрудников: 51-100.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $25,525 млн/6/6.
Скриншот: Afluenta
Afluenta — первая и единственная в Латинской Америке компания по кредитованию потребителей, а также малого и среднего бизнеса, работающая в нескольких странах.
XcapitИскусственный интеллект, биткоин, блокчейн, криптовалюты, образование, финансовые услуги, финтех, виртуальные валюты
- Штаб-квартира: Кордова.
- Год запуска: 2018.
- Основатели: Фернандо Бойеро (Fernando Boiero), Хосе Трайтенберг (José Trajtenberg).
- Количество сотрудников: 11-50.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $1,1 млн/3/7.
Скриншот: Xcapit
Xcapit — блокчейн-платформа на базе ИИ, позволяющая накапливать и инвестировать криптовалюты.
VUБиометрия, кибербезопасность, обнаружение мошенничества, управление идентификационными данными, интернет вещей, мобильная разработка, мобильные платежи, безопасность
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 2006.
- Основатели: Себастьян Страньери (Sebastian Stranieri).
- Количество сотрудников: 101-250.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $19,5 млн/10/10.
Скриншот: VU
VU — компания по кибербезопасности, которая занимается предотвращением мошенничества и хищения личных данных.
NaventТрудоустройство, недвижимость, рекрутинг, поисковые системы, ПО
- Штаб-квартира: Буэнос-Айрес.
- Год запуска: 1999.
- Основатели: Алехандро Наварро (Alejandro Navarro), Николас Техерина (Nicolas Tejerina).
- Количество сотрудников: 501-1000.
- Инвестиции/количество раундов финансирования/число инвесторов: $50 млн/3/2.
Скриншот: Navent
Navent управляет порталами по поиску работы и недвижимости в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Мексике, Панаме, Перу и Венесуэле.
Фото на обложке: patjo /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подборка: бразильские стартапы, за которыми стоит следить в 2022 году
- 2 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
- 3 5 советов аграриям, как выбрать эффективную закупочную платформу
- 4 Стереотипы и мифы о сельском хозяйстве: как на самом деле выглядит отрасль сегодня
- 5 Сельское хозяйство остро нуждается в кадрах. Как развивать сотрудников в условиях цифровизации отрасли?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022